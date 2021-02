مسلما نمایش پیام‌های تبلیغاتی در گوشی‌ها می‌تواند یکی از آزاردهنده‌ترین اتفاقاتی باشد که برای کاربران پیش می‌آید. دلایل زیادی برای رخ دادن چنین اتفاقی وجود دارد که در این مطلب قصد داریم برای گوشی‌های سامسونگ، به بررسی راه حلی برای رهایی از آن بپردازیم.

این اتفاق شاید برای بسیاری از کاربران رخ داده باشد که بعد از نصب یک اپلیکیشن جدید در گوشی، حتی اپلیکیشنی که از پلی‌استور دانلود می‌کنند، با پیغام تبلیغاتی زیادی مواجه می‌شوند. شدت نمایش این پیام‌ها ممکن است بسته به اپلیکیشن متفاوت باشد اما اینکه بدانیم هر لحظه ممکن است در حال کار با گوشی با تبلیغات مواجه شویم اصلا اتفاق جالبی نیست. اگرچه امکان رد کردن این تبلیغات وجود دارد اما بسیار آزاردهنده هستند و بدیهی است کسی نمی‌خواهد در حین کار با گوشی تبلیغات به نمایش دربیاید.

مهم نیست تبلیغات نمایش داده شده چه دلایلی دارند، مهم این است که می‌دانیم مشکل از گوشی نیست و خوشبختانه منشا نرم‌افزاری دارند. البته این امکان هم وجود دارد که اپلیکیشن‌های از پیش نصب شده باعث بوجود آمدن چنین مشکلی باشند اما هرچه که هست می‌توان آن‌ها را از طریق روش زیر از گوشی پاک کرد.

لازم به ذکر است این روش می‌تواند در گوشی‌های اندرویدی دیگر هم استفاده شود منتها تصاویر مربوط به رابط کاربری سامسونگ هستند.

آموزش حذف تبلیغات در گوشی‌های سامسونگ

در درجه‌ی اول، برای اینکه به‌راحتی و بدون هیچ مشکلی به تنظیمات گوشی دسترسی داشته باشید، باید وارد حالت Safe Mode شوید. با طی کردن مراحل زیر می‌توانید به حذف تبلیغات در گوشی‌های سامسونگ اقدام کنید.

ابتدا کلید پاور را نگه دارید تا گزینه‌های خاموش (Power) و ریستارت (Restart) ظاهر شوند.

سپس روی گزینه‌ی Power ضربه زده و نگه داشته باشید تا گزینه‌ی Safe Mode ظاهر شود.

البته روش دیگری هم برای ورود به حالت Safe Mode وجود دارد که می‌توانید وقتی لوگوی سامسونگ در حال ریستارت شدن به نمایش در می‌آید، کلید کاهش صدا را نگه دارید تا گوشی وارد حالت Safe Mode شود.

در حالی که در حالت Safe Mode هستید، به تنظیمات رفته و به قسمت برنامه‌ها (Apps) وارد شوید.

ترتیب نمایش برنامه‌ها را روی تاریخ نصب یا به‌روزرسانی آن‌ها قرار دهید تا آن دسته از اپلیکیشن‌هایی که به‌تازگی نصب یا آپدیت شده‌اند در ابتدا به نمایش دربیایند.

آخرین برنامه‌ی نصب شده یا آپدیت‌ شده را حذف کرده و گوشی را به روش معمول ریستارت کنید.

اگر مشکل تبلیغات حل نشد، بار دیگر وارد حالت Safe Mode شده و به همین ترتیب، آخرین اپلیکیشنی که در گوشی نصب کرده‌اید یا آپدیت کرده‌اید را پاک کنید تا زمانی که مشکل یاد شده حل شود.

دلیل اینکه اشاره شد گوشی باید در حالت Safe Mode اجرا شود این است که اجرای اپلیکیشن‌های شخص ثالث و فعالیت افزونه‌ها در گوشی محدود می‌شود. بدین ترتیب می‌توانید بدون مشکل بین منوهای مختلف تنظیمات گشت و گذار کرده و اپلیکیشن‌ها را به ترتیب تاریخ نصب یا آپدیت مرتب کنید تا راحت‌تر به اپلیکیشن مشکل‌ساز دسترسی داشته باشید.

البته باید به این نکته اشاره کنیم که در دیگر گوشی‌های اندروید هم می‌توان از طریق روش یاد شده به حذف اپلیکیشن‌هایی پرداخت که در گوشی، تبلیغات زیادی را به نمایش می‌گذارند.

گلکسی S21 فن ادیشن احتمالا در دست ساخت است

منبع: PhoneArena

The post آموزش حذف تبلیغات در گوشی‌های سامسونگ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala