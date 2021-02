انتظار می‌رود اپل در رویداد WWDC 2021 از iOS 15 رونمایی کند. تا به این لحظه در رابطه با این نسخه از سیستم‌عامل محبوب اپل صحبتی به میان نیامده اما می‌توان با در نظر گرفتن سیاست‌های اپل و همچنین برخی از کمبودی‌های iOS 14، پیش‌بینی‌هایی در رابطه با قابلیت‌های احتمالی آن داشته باشیم.

اپل معمولا در کنفرانس توسعه‌دهندگان (WWDC) از قابلیت‌ها و امکانات سیستم‌عامل گوشی‌های هوشمند خود یعنی iOS هم رونمایی می‌کند. اما در این رویداد تنها بخشی از مشخصه‌های این سیستم‌عامل معرفی می‌شود چرا که اپل بیشتر آن‌ها را با عرضه‌ی اولین نسخه‌ی بتای iOS در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهد. نسخه‌ی جدید غالبا کمی بعد از رویداد یاد شده در دسترس قرار می‌گیرد که خب انتظار می‌رود امسال هم شرکت کوپرتینویی همین سیاست را در پیش بگیرد.

اما جز این مورد، باید چه انتظاری از سیستم‌عامل جدید اپل داشته باشیم؟ همانطور که می‌دانید، iOS 14 در تاریخ اپل یکی از بزرگ‌ترین به‌روزرسانی‌هایی بود که تاکنون شاهد بودیم. این نسخه از سیستم‌عامل اپل آنقدر قابلیت به گوشی‌های آیفون اضافه کرد که به طور کلی ظاهر رابط کاربری گوشی‌های شرکت تغییر کرد؛ امکان اضافه کردن ویجت به صفحه‌ی هوم، App Library، تصویر در تصویر، تنظیم برنامه‌ی پیش‌فرض و بسیاری موارد دیگر از قابلیت‌هایی هستند که مدت‌ها انتظار داشتیم در سیستم‌عامل اپل ببینیم که بالاخره این اتفاق در سال گذشته رخ داد.

بنابراین به نظر نمی‌رسد امسال شاهد تغییرات چشمگیری در iOS 15 باشیم. اگر هم قرار باشد چیز جدیدی به سیستم‌عامل اپل اضافه شود، احتمالا باید قابلیت‌های بسیار خوب موجود را بهبود ببخشد. البته این بدان معنا نیست که iOS 15 بدون قابلیت‌های جدید در دسترس قرار می‌گیرد، چرا که حتی قابلیت‌های موجود را هم می‌توان در بخش‌های مختلفی بهبود بخشید.

برای مثال یکی از قابلیت‌های خوبی که در iOS 14 به آیفون‌ها اضافه شد، امکان تغییر اپلیکیشن‌های پیش‌فرض بود. در نسخه‌های قبلی سیستم‌عامل اپل، این امکان وجود نداشت که اپلیکیشن‌های شخص ثالث را به عنوان اپلیکیشن پیش‌فرض تنظیم کرد. اما کاربران آیفون اکنون می‌توانند حداقل ایمیل و سافاری را با اپلییکشن‌های شخص ثالث جایگزین کنند. از آن جایی که تعداد این برنامه‌ها بسیار کم است، انتظار داریم در iOS 15 به تعداد این اپلیکیشن‌ها اضافه شود.

حریم خصوصی یکی دیگر از بخش‌هایی بود که در iOS 14 و به خصوص نسخه‌ی ۱۴.۵ این سیستم‌عامل به آن پرداخته شد. اکنون کاربران آیفون می‌توانند بدون نگرانی از بابت تبلیغات‌هایی که صرفا برای سرقت اطلاعات کاربران در وب‌سایت‌های گوناگون به نمایش در می‌آیند، به وب‌گردی بپردازند. انتظار داریم این سطح از امنیت در سیستم‌عامل جدید اپل هم وجود داشته باشد و یا در بهترین حالت، بهبود پیدا کند تا iOS از آنچه که انتظار داریم هم ایمن‌تر شود.

اپل معمولا به مدت ۵ سال گوشی‌های خود را به‌روزرسانی می‌کند. تمام گوشی‌های آیفون که آپدیت iOS 13 را دریافت کردند، به iOS 14 نیز به‌روزرسانی شدند که آخرین آن‌ها گوشی‌های سری آیفون ۶ بودند؛ آخرین گوشی‌های اپل که با جک ۳.۵ میلی‌متری راهی بازار شدند. امسال اما دارندگان آیفون‌های سری ۶ و آیفون SE آپدیتی دریافت نمی‌کنند (طبق سیاست خود اپل). در واقع نام گوشی‌هایی که این به‌روزرسانی را دریافت می‌کنند به شرح زیر است:

آیفون ۱۲ پرو مکس

آیفون ۱۲ پرو

آیفون ۱۲ مینی

آیفون ۱۲

آیفون ۱۱ پرو مکس

آیفون ۱۱ پرو

آیفون ۱۱

آیفون XS مکس

آیفون XS

آیفون XR

آیفون X

آیفون ۸ پلاس

آیفون ۸

آیفون ۷ پلاس

آیفون ۷

آیفون SE 2020

آیپاد تاچ نسل ۷

اپل امسال هم مانند سال‌های گذشته، در کنفرانس توسعه‌دهندگان خود از نسخه‌ی جدید iOS رونمایی می‌کند. رویدادی که به احتمال بسیار فراوان به صورت آنلاین و در ماه ژوئن (۱۱ خرداد – ۹ تیر) برگزار خواهد شد تا بدین ترتیب توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های خود را متناسب با قابلیت‌های جدید طراحی کنند.

نسخه‌ی رسمی سیستم‌عامل iOS 15 هم همزمان با گوشی‌های سری آیفون ۱۳ در دسترس کاربر قرار خواهد گرفت. معمولا اپل در ماه سپتامبر یا اوایل اکتبر از گوشی‌های جدید خود رونمایی می‌کند که اگر برخلاف سال گذشته برنامه‌های شرکت تغییری نکند، باید باز هم در ماه سپتامبر (شهریور – مهر) شاهد رونمایی از آیفون‌های سری ۱۳ و البته iOS 15 باشیم.

