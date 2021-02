فتوشاپ (Adobe Photoshop) یکی از قدرتمندترین و بهترین اپلیکیشن‌های گرافیکی به حساب می‌آید که از آن برای ویرایش تصاویر دیجیتال استفاده می‌شود. با کمک این اپلیکیشن کاربران تقریبا می‌توانند هر گونه تغییری را که مد نظر دارند روی تصاویر خود اعمال کنند و در این زمینه محدودیت خاصی هم نخواهند داشت. یکی از چند قابلیت گسترده‌ی فتوشاپ اما تغییر رنگ پس‌زمینه‌ی تصاویر است که در این مطلب تصمیم داریم چگونگی انجام آن را به شما عزیزان آموزش دهیم.

فتوشاپ امکانات ویرایشی فراوانی دارد. در واقع باید بگوییم هر ابزاری که برای ویرایش یک تصویر نیاز داشته باشید، در این اپلیکیشن فوق‌العاده قدرتمند یافت می‌شود. در حال حاضر Photoshop 2021 جدیدترین نسخه از این اپلیکیشن محبوب به حساب می‌آید که قابلیت‌های خوبی را هم در خود جای داده. اما هدفمان در این مطلب، بررسی ویژگی‌های جدید این اپلیکیشن نیست؛ بلکه قصد داریم به معرفی قابلیتی بپردازیم که به شما این اجازه را می‌دهد تا رنگ پس‌زمینه‌ی تصاویر خود را تغییر دهید.

اما تصاویری که در آموزش زیر قرار گرفته‌اند مربوط به نسخه‌ی ۲۰۲۱ این اپلیکیشن هستند. اگرچه به نسبت سال قبل، تغییر گسترده‌ای در رابطه کاربری فتوشاپ ایجاد نشده اما برای سهولت بیشتر در فرایند انجام کار و همچنین بهره‌مندی از قابلیت‌های جدید، پیشنهاد می‌شود نسخه‌ی جدید آن را روی سیستم خود نصب کنید.

چگونه در پس‌زمینه‌ی تصاویر در فتوشاپ تغییر ایجاد کنیم؟

مطابق تصویر زیر، ابتدا روی گزینه‌ی Object Selection Tool در قسمت چپ منوی ابزار فتوشاپ کلیک راست کرده و سپس در بین دو گزینه‌ی ظاهر شده، عبارت Quick Selection Tool را انتخاب کنید.

سپس مطابق تصویر زیر روی گزینه Select Subject در نوار ابزار بالایی کلیک کنید.

بعد از انتخاب عبارت Subject Select، کلید Q را فشار دهید تا قابلیت Quick Mask mode فعال شود. این کار به شما در تشخیص و اصلاح هر پیکسلی که در پس‌زمینه‌ی سوژه پوشش داده نشده‌اند کمک می‌کند. همچنین قسمت‌هایی که به عنوان بخشی از پس‌زمینه تشخیص داده شده‌اند، قرمز خواهند شد.

شما می‌توانید با زوم کردن (که آیکون آن به شکل ذره‌بین در قسمت پایینی سمت چپ نوار ابزار قرار دارد) لبه‌ی تصاویر و جزییات را که به صورت خودکار به عنوان بخشی از پس‌زمینه تشخیص داده نشده‌اند را پیدا کنید. سپس، روی آیکون Brush tool که در قسمت چپ نوار ابزار قرار دارد کلیک کنید تا بتوانید تغییرات مورد نظر را روی هر پیکسلی که مد نظر دارید اعمال کنید.

اگر با فشردن کلید Q، بخشی از تصویر که قصد تغییر رنگ آن را نداشتید به اشتباه به عنوان پس‌زمینه انتخاب شده و حالا می‌خواهید آن را به شکل قبل بازگردانید، کافی است Brush Tool را مطابق تصویر بالا انتخاب کرده و در منوی ابزار سمت چپ، رنگ سفید را انتخاب کنید.

روی تصویر زوم کنید و پیکسل‌ها را با رنگ سفید رنگ کنید چون در حالت Quick Mask mode، اگر بخشی را با رنگ سفید رنگ کنید، به شکل قبل خود برمی‌گردد.

اگر هم فتوشاپ بخشی از تصویر را که مد نظر داشتید به عنوان پس‌زمینه شناسایی نکرد، کافی است آن قسمت را با رنگ مشکی رنگ کنید. دقت داشته باشید با کلیک روی آیکون تغییر رنگ، رنگ مورد نظر باید بالا قرار داشته باشد (مطابق تصویر بالا).

وقتی کارتان با جداسازی کامل پس‌زمینه از سوژه‌ی اصلی به پایان رسید، تصویر را از حالت زوم خارج کرده و دوباره کلید Q را فشار دهید تا تصویر از حالت Quick Mask mode خارج شود.

را فشار دهید تا تصویر از حالت خارج شود. در این بخش می‌بینید که دور سوژه‌ی مورد نظرتان نقطه‌چین قرار گرفته. کافی است کلید‌های ترکیبی Control + C را فشار دهید تا سوژه‌ کپی شود.

حال نوبت به ساخت لایه‌ی پوششی برای تغییر رنگ پس‌زمینه است.

مطابق تصویر زیر، روی گزینه Solid Color در سربرگ Layer و New Fill Layer کلیک کنید.

با کلیک روی این گزینه، منویی برایتان باز می‌شود که در بخش Color Fill 1 می‌توانید نام دلخواه خود را وارد کنید و در نهایت روی گزینه‌ی OK کلیک کنید.

به خاطر داشته باشید اکنون اگر بخواهید رنگ را تغییر دهید، به جای پس‌زمینه، خود سوژه‌ی مورد نظر تغییر رنگ می‌دهد چرا که بخش انتخاب شده از تصویر را تشکیل می‌دهد. برای اینکه فوکوس را از سوژه برداشته و روی پس‌زمینه قرار دهید کافی است در منوی سمت راست و در بخش Ajustement، روی آیکون Invert کلیک کنید.

حال سوژه‌ی مورد نظر شما از پس‌زمینه جدا می‌شود. کافی است مجددا به سربرگ Layer رفته و از منوی مربوط به New Fill Layer، گزینه‌ی Solid Color را انتخاب کنید.

پروفایل را با نام مورد نظر ذخیره کرده و در منوی رنگ‌ها، پس‌زمینه را با رنگی که مد نظر دارید رنگ کنید. بعد از اتمام کار هم کلید‌های ترکیبی Control + V را فشار دهید تا تصویر سوژه‌ی مورد نظرتان که از پس‌زمینه جدا کرده و در مرحله‌ی بالا کپی کرده‌ بودید، در پس‌زمینه‌ی جدید قرار بگیرد.

در صورتی که بخواهید باز هم رنگ پس‌زمینه را تغییر دهید، کافی است مطابق تصویر زیر، روی قسمت نمایش داده شده دوبار کلیک چپ کنید تا پنل رنگ‌ها مجددا باز شود.

امیدواریم به کمک این آموزش بتوانید به‌راحتی پس‌زمینه‌ی تصاویر مورد نظر خود را در فتوشاپ تغییر دهید.

