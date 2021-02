با توجه به اخبار جدید منتشر شده، به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد آپدیت رابط کاربری One UI 3.1 را برای پرچم‌دارهای و میان‌رده‌های سال ۲۰۱۹ خود هم منتشر کند.

سامسونگ دی ماه امسال گوشی‌های سری گلکسی S21 را با اندروید ۱۱ سوار بر رابط کاربری One UI 3.1 راهی بازار کرد. رابط جدیدی که قابلیت‌های بسیار متنوعی به این گوشی‌ها اضافه کرد. بسیاری از کاربران مشتاق این بودند که آپدیت رابط کاربری One UI 3.1 برای گوشی‌‌های سال نیز عرضه شود که خوشبختانه شرکت کره‌ای ضمن تایید این موضوع اعلام کرد گوشی‌های قدیمی‌تر هم به این رابط جدید آپدیت می‌شوند.

خوشبختانه در این رابط جدید قابلیت‌های متنوعی وجود دارد که گوشی‌های واجد شرایط دریافت آن می‌توانند از بخش بزرگی از آن بهره‌مند شوند. شما عزیزان می‌توانید در زیر، لیست مهم‌ترین قابلیت‌هایی را که با رابط کاربری One UI 3.1 به گلکسی‌ها اضافه می‌شود مشاهده کنید.

Eye Comfort Shield

یکی از قابلیت‌های بسیار خوب موجود در رابط جدید سامسونگ، از چشمان کاربران در برابر نورهای مضر محافظت می‌کند. به طور خلاصه باید بگویم کاربرد این قابلیت مشابه فیلترکننده‌ی نور آبی است که وقتی فعال می‌شود، به صورت خودکار و بر اساس زمان روز، نور آبی رنگ را در محتوایی که مشاهده می‌کنید به گونه‌ای تنظیم می‌کند که آسیب وارده به چشم را به حداقل برساند. همچنین این قابلیت با تشخیص زمان خواب، از میزان خستگی چشم هم می‌کاهد.

Single Take و پاک کردن اجسام اضافه از تصاویر (Object Eraser)

قابلیت Single Take از زمان رابط کاربری One UI 2.5 برای گوشی‌های سامسونگ در دسترس قرار گرفت اما در One UI .31 شاهد نسخه‌ی بهبود یافته و پیشرفته‌تر آن هستیم. اگر با این قابلیت بسیار جذاب دوربین آشنایی ندارید باید بگوییم Single Take به شما این اجازه را می‌دهد تا با یک بار فشردن کلید شاتر دوربین، چندین تصویر و یک ویدیو (تا ۱۵ ثانیه) از سوژه یا منظره‌ی مورد نظر در حالت‌های مختلف به ثبت برسانید تا در بین آن‌ها بهترین و جذاب‌ترین را انتخاب کنید.

علاوه بر این‌ها، در رابط جدید شاهد قابلیتی تحت عنوان Object Eraser هستیم که در واقع کار آن پاک کردن اشیا و اجسام اضافه از تصاویری است که ثبت می‌کنید. Object Eraser مبتنی بر هوش مصنوعی بوده و تنها با یک‌بار ضربه زدن روی سوژه‌ای که دوست ندارید درون تصویر قرار داشته باشد، می‌توانید آن را پاک کنید.

تنظیم فوکوس و کنترل نوردهی (Touch Autofocus و Autoexposure Controller)

از قابلیت‌های خوب دیگری که در رابط کاربری One UI 3.1 دریافت می‌کنید، تنظیم فوکوس خودکار و میزان نوردهی است. البته کنترل فوکوس خودکار در رابط نسخه‌ی ۳.۰ هم در دسترس قرار داشت منتها سامسونگ در این نسخه، آن‌ را بهبود بخشیده تا فرایند فوکوس آسان‌تر شود. علاوه بر این‌ها، کاربر می‌تواند میزان روشنایی تصاویر را قبل از اینکه به عکاسی بپردازد کنترل کند.

ضبط با چند میکروفون (Multi Mic Recording)

قبل از اینکه به توضیح این قابلیت بپردازیم باید بگوییم اگر گوشی‌های سری گلکسی S20 (شامل مدل فن ادیشن)، گلکسی نوت ۲۰، گلکسی Z Fold 2 و گلکسی Z Flip 5G را در اختیار دارید می‌توانید از آن بهره‌مند شوید در غیر این صورت این امکان با هیچ گوشی دیگری برایتان فراهم نخواهد بود. Multi Mic Recording به شما این اجازه را می‌دهد تا حین فیلم‌برداری در حالت Pro Mode، به صورت همزمان یک صدا را هم با گوشی و هم با هدفون بی‌سیم ضبط کنید.

پاک کردن متاداده‌ی تصاویر (Private Share)

این قابلیت بیشتر با هدف حفظ حریم خصوصی و امنیت به رابط سامسونگ اضافه شده و به کاربر این اجازه را می‌دهد قبل از اینکه تصویری را با شخص دیگری به اشتراک بگذارد، متاداده‌ی آن تصویر را نظیر موقعیت مکانی محلی که در آن عکاسی کرده ‌است پاک کند. همچنین این قابلیت که در واقع Private Share به معنای اشتراک‌گذاری خصوصی شناخته می‌شود، به کاربر این اجازه را هم می‌دهد که تعیین کند چه کسی و به چه مدت می‌تواند محتوای به اشتراک‌گذاشته را تماشا کند.

سوییچ خودکار برای هدفون‌های بی‌سیم گلکسی بادز

یک قابلیت جذاب دیگر رابط کاربری One UI 3.1، امکان سوییچ خودکار برای هدفون‌های بی‌سیم گلکسی بادز پرو، گلکسی بادز لایو و گلکسی بادز پلاس است. بنابراین اگر از این هدفون‌ها استفاده می‌کنید، این قابلیت می‌تواند برایتان بسیار جذاب و کاربردی باشد. سامسونگ آن را Auto Switch به معنای سوییچ خودکار نام‌گذاری کرده که به صورت خودکار، بین دستگاه‌های مختلف گلکسی سوییچ می‌کند.

برای مثال وقتی با گوشی سامسونگ، از طریق هدفون گلکسی بادز پرو مشغول گوش دادن به موسیقی هستید و بعد از مدتی گوشی را کنار گذاشته و سراغ تبلت گلکسی تب S7 می‌روید تا با آن مکالمه کنید. هدفون شما با تشخیص این جابجایی، موسیقی را متوقف کرده و بدین ترتیب صدا از گوشی به تبلت سوییچ می‌کند تا صدایی که در تبلت وجود دارد به گوشتان برسد. بعد از اینکه کارتان با تبلت به اتمام رسید، موسیقی مجددا از همان محصولی که بادز پرو در ابتدا به آن متصل بود پخش خواهد شد.

این بخشی از قابلیت‌های بسیار خوب رابط کاربری One UI 3.1 است که به‌زودی برای گوشی‌های جدید و قدیم سامسونگ منتشر می‌شود. شما عزیزان می‌توانید لیست دستگاه‌هایی که رسما این به‌روزرسانی را دریافت می‌کنند در زیر مشاهده کنید.

گوشی‌های سری گلکسی S20

گوشی‌های سری نوت ۲۰

گلکسی Z Flip 4G و ۵G

گلکسی Z Fold 2

گوشی‌های سری گلکسی S10

گوشی‌های سری گلکسی نوت ۱۰

گلکسی Fold

گلکسی A71

گلکسی A51

گلکسی A90

گلکسی A80

گلکسی A70

گلکسی A50

منبع: PhoneArena ,GSMArena

