ساعاتی قبل گوگل اولین نسخه‌ی پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان اندروید ۱۲ را منتشر کرد. این نسخه‌ی جدید برای گوشی‌های پیکسل ۳ به بعد ارائه شده است. این یعنی نسل اول و دوم گوشی‌های پیکسل و گوشی‌های دیگر شرکت‌ها نمی‌توانند این نسخه را اجرا کنند.

مطابق معمول، این نسخه مناسب کاربران معمولی نیست و بنابراین فقط به صورت دستی می‌توانید آن را نصب کنید. همانطور که از نام این نسخه پیداست، گوگل آن را برای توسعه‌دهندگان منتشر کرده و در نتیجه وجود باگ‌های مختلف در آن کاملا طبیعی محسوب می‌شود.

از آنجایی که این نسخه مختص توسعه‌دهندگان است، از نظر ویژگی‌های جدید مناسب کاربران معمولی حرف زیادی برای گفتن ندارد و در عوض بیشتر ویژگی‌های جدید مربوط به توسعه‌دهندگان هستند. البته مانند همیشه، توسعه‌دهندگان با بررسی کد اندروید ۱۲ می‌توانند نشانه‌های مربوط به ویژگی‌های جدید را پیدا کنند.

گوگل اعلام کرده که این نسخه‌ی جدید از رابط کاربری شهودی‌تر، عملکرد بهتر و امنیت بیشتر بهره می‌برد. سال گذشته گوگل برای اندروید ۱۱ توجه ویژه‌ای به مشخصه‌های مربوط به ارتباطات مانند نوتفیکیشن‌ها، ارسال پیام و دیگر موارد نشان داد. اما حالا به نظر می‌رسد این شرکت برای اندروید ۱۲ به اولویت‌های دیگری توجه کرده است.

گوگل اعلام کرده که این نسخه می‌تواند امکان ثبت عکس‌های باکیفیت با اندازه‌ی فایل کوچک‌تر را امکان‌پذیر کند. همچنین توسعه‌دهندگان برای شخصی‌سازی نوتفیکیشن‌ها به امکانات بیشتری دسترسی خواهند داشت. از دیگر ویژگی‌های جدید هم می‌توانیم به آسان‌تر شدن استفاده از فرمان‌های حرکتی هنگام پخش فیلم اشاره کنیم.

طبق اعلام گوگل، نسخه‌ی با ثبات اندروید ۱۲ تا آگوست (مرداد-شهریور) ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد. در سال ۲۰۲۰ گوگل به دلیل بحران کرونا و مشکلات پیش آمده، انتشار نسخه‌ی نهایی اندروید ۱۱ را به ۸ سپتامبر موکول کرد. در هر صورت با توجه به این خبر، به احتمال زیاد زودتر از ماه آگوست نباید انتظار عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی اندروید ۱۲ را داشته باشیم.

همانطور که احتمالا می‌دانید، بعد از انتشار نسخه‌های مختص توسعه‌دهندگان، گوگل چند نسخه‌ی بتای عمومی را هم عرضه خواهد کرد تا طی این مدت، تمام مشکلات و ضعف‌های این سیستم‌عامل شناسایی و برطرف شوند و توسعه‌دهندگان هم اپلیکیشن‌های خود را با نسخه‌ی جدید تطبیق دهند.

