واتساپ با حمله به رقبا بیانیه جدیدی درباره سیاست حریم خصوصی خود منتشر کرد

از چند ماه قبل که واتساپ سیاست حریم خصوصی جدید خود را به‌روز رسانی کرد، سیل انتقادات و کوچ کاربران از این پیام‌رسان در سراسر دنیا آغاز شد. بر اساس این سیاست‌های جدید، کاربران یا باید برخی اطلاعات خود را با فیس‌بوک (شرکت مادر واتساپ) به اشتراک می‌گذاشتند و یا قید استفاده از این پیام‌رسان را می‌زدند.

واتساپ در حال حاضر بیشترین کاربر را در میان تمامی پیام‌رسان‌ها در سراسر دنیا دارد و همیشه به این موضوع به چشم یک اتفاق افتخار آمیز می‌نگریست، اما از زمان اعلام سیاست‌های جدید حریم خصوصی خود، اوضاع سریعا به‌گونه‌ای تغییر کرد که شاید واتساپ و فیس‌بوک انتظارش را نداشتند.

همین تغییر ناگهانی شرایط و تردیدهایی که در ذهن کاربران ایجاد شد در نهایت منجر به عقب‌نشینی واتساپ و فیس‌بوک شدند و اجرای این به‌روز رسانی از روز ۸ فوریه به ۱۵ مه موکول شد تا کاربران حدود سه ماه فرصت داشته‌ باشند به حقیقت ماجرا پی ببرند؛ یا شاید هم فرصتی برای واتساپ ایجاد شود تا بتواند خود را از هجوم انتقادات و کوچ بی‌سابقه کاربرانش نجات دهد.

در هفته‌های گذشته این پیام‌رسان از ویژگی استاتوس خود که در واقع مشابه استوری اینستاگرام است کمک گرفت تا به کاربران اطلاع دهد که به اطلاعات خصوصی آنان تعرضی نخواهد شد، اما ظاهرا توجه چندانی به این تلاش‌ها نشد. این‌بار واتساپ با انتشار بیانیه جدیدی سعی کرده توضیحات جامع‌تری ارائه کند.

طبق آنچه این شرکت اعلام کرده است، سیاست‌های جدید حریم خصوصی واتساپ به حساب‌های تجاری (Businesses) مرتبط است. این مسنجر از ابتدا به رمزنگاری دو سویه یا end-to-end به عنوان مهم‌ترین ابزار حفاظت از حریم خصوصی کاربرانش اشاره داشت. شیوه کار این رمزنگاری به این‌صورت است که تنها فرستنده و گیرنده می‌توانند به محتوای گفتگوها دسترسی داشته باشند و به جز آن‌ها هیچ نهاد یا شخصی قادر به مشاهده پیام‌های رد و بدل شده نخواهد بود.

اما اگر کاربران با حساب‌های تجاری در حال چت باشند، اوضاع متفاوت است. حساب‌های تجاری از رمزنگاری دو سویه ذکر شده پشتیبانی نمی‌کنند و داده‌های گفتگو با آن‌ها قابل دسترسی است. فیس‌بوک نیز قصد دارد از این داده‌ها برای مقاصد تجاری مانند تبلیغات مبتنی بر علاقه‌مندی‌های کاربران استفاده کند و بد نیست بدانید که بعضی از داده‌های استخراج شده از گفتگو با حساب‌های تجاری در سرورهای فیس‌بوک ذخیره خواهند شد.

همانطور که اشاره کردیم، واتساپ چندین بار تلاش کرده تا کاربران را به ماندن در این پلتفرم و اعتماد به سیاست‌های خود تشویق کند و این‌بار با صدور بیانیه‌ای از نحوه به‌روز رسانی سیاست‌های حریم خصوصی جدیدش و اطلاع‌رسانی به کاربران خبر داده است.

این‌بار واتساپ بنری را در اپلیکیشن خود برای کاربران به نمایش خواهد گذاشت که کاربران با لمس آن می‌توانند توضیحاتی را درباره این سیاست جدید مشاهده کنند. طبق اعلام این کمپانی، به کاربران یادآوری خواهد شد که سیاست‌های جدید را مطالعه کنند و آن‌ها را بپذیرند تا بتوانند به استفاده از اپلیکیشن ادامه دهند.

به علاوه، واتساپ در بیانیه خود توضیح می‌دهد که حساب‌های تجاری حق اشتراک پرداخت می‌کنند تا از طریق واتساپ به مشریان دسترسی پیدا کنند و این یکی از راه‌هایی است که واتساپ با اتکا بر آن می‌تواند اپلیکیشن خود را به‌صورت رایگان در اختیار کاربران قرار دهد.

همچنین، اعلام شده است که ویژگی‌های اصلی واتساپ مانند قبل امن باقی می‌مانند. البته بد نیست بدانید حریم خصوصی شما در این پیام‌رسان ۱۰۰ درصد هم محافظت شده نیست. در سال ۲۰۱۶ واتساپ به اشتراک گذاری بعضی از اطلاعات کاربران خود مانند شماره تلفن و تصاویر پروفایل و … با فیس‌بوک را آغاز کرد و هدف از این کار را کمک به فیس‌بوک در ارائه تبلیغات و پیشنهادات دوستی مناسب‌تر عنوان کرد.

اما لحن واتساپ در بیانیه جدیدش کمی از موضع ضعف به نظر می‌رسد و بیشتر حالت دفاعیه دارد. در واقع توضیح دقیقی از آنچه قرار است برای کاربران تغییر کند ذکر نشده است و به‌جای آن سعی شده تا به کمپانی‌ها و پیام‌رسان‌های رقیب که پذیرای کاربران کوچ کرده از واتساپ بوده‌اند حمله شود. در پایان بیانیه این شرکت را با هم مرور خواهیم کرد:

در این زمان، ما متوجه هستیم که بعضی افراد ممکن است سایر اپلیکیشن‌ها را چک کنند تا ببینند آن‌ها چه برای ارائه دارند. بعضی از رقبای خود را دیده‌ایم که سعی دارند از آنچه مدعی‌اش هستند طفره بروند. اگر اپلیکیشنی رمزنگاری دو سویه را به‌صورت پیش‌فرض ارائه نکند، به این معنی است که می‌تواند پیام‌های شما را بخواند. اپ‌های دیگر می‌گویند از ما بهتر هستند زیرا نسبت به واتساپ شما را کمتر می‌شناسند (اطلاعات کمتری از شما در اختیار دارند). ما معتقدیم مردم به دنبال اپلیکیشنی هستند که هم قابل اطمینان و هم امن باشد، حتی اگر نیاز باشد واتساپ داده‌‌های محدودی (از آن‌ها) را داشته باشد. ما تلاش می‌کنیم روی تصمیماتی که می‌گیریم ملاحظه داشته باشیم و به توسعه راه‌های جدید برای انجام دادن این مسئولیت با (دسترسی به) اطلاعات کمتر، و نه بیشتر، ادامه خواهیم داد.

