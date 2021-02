با توجه به گفته‌ی مایکروسافت، این شرکت قصد دارد اواخر امسال از نسخه‌ی جدید اپلیکیشن آفیس تحت عنوان آفیس ۲۰۲۱ برای سیستم‌عامل‌های ویندوز و مک رونمایی کند.

مجموعه برنامه‌های آفیس یکی از بهترین و محبوب‌ترین محصولات شرکت مایکروسافت هستند که کاربران با نصب آن می‌توانند به برنامه‌هایی نظیر ورد، اکسل، اکسس (Access)، پاورپوینت، Outlook، پابلیشر و وان‌نوت دسترسی داشته باشند که هر یک از آن‌ها متناسب با کاربردی که دارند، نقش فوق‌العاده مهم در زندگی بسیاری کاربران ایفا می‌کنند.

در حال حاضر آخرین نسخه از اپلیکیشن آفیس، ۲۰۱۹ است. شرکت معمولا هر سه سال به معرفی یک نسخه از این مجموعه می‌پرداخت اما اینبار بازه‌ی زمانی به ۲ سال کاهش یافت تا آفیس ۲۰۲۱ را به عنوان نسخه‌ی جدید برنامه‌ی محبوب ردموندی‌ها بشناسیم.

طبق گفته‌های خود مایکروسافت، نسخه‌ی جدید آفیس اواخر امسال برای نسخه‌های ۳۲ و ۶۴ بیتی ویندوز و همچنین دستگاه‌های مبتنی بر سیستم‌عامل مک عرضه می‌شود و برای بهره‌مندی از خدمات آن هم باید تنها یک بار مبلغ مشخصی را پرداخت کنیم. برخلاف سرویس آفیس ۳۶۵ که به صورت اشتراکی در دسترس کاربران قرار دارد و البته مایکروسافت هم توجه بسیار زیادی به آن دارد.

از قابلیت‌های آفیس ۲۰۲۱ صحبت خاصی به میان نیامده و نمی‌دانیم چه تغییرات گسترده‌ای قرار است بین این نسخه و نسخه‌ی کنونی وجود داشته باشد. تنها چیزی که فعلا به صورت قطعی می‌دانیم، پشتیبانی تمام مجموعه از حالت دارک مود و همچنین اضافه شدن Dynamic Arrays و XLOOKUP به اکسل است.

مایکروسافت همچنین اعلام کرد هم آفیس ۲۰۲۱ و هم آفیس LTSC (کانال سرویس‌دهی بلند مدت) برای اهداف کسب و کار به مدت ۵ سال از سوی شرکت به طور کامل به‌روزرسانی می‌شوند. لازم به ذکر است قیمت آفیس پروفشنال پلاس (Office Professional Plus) و نسخه‌ی استاندارد و همچنین هر برنامه به صورت مجزا برای کاربران تجاری ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت ولی برای سایر کاربران ثابت می‌ماند.

همانطور که اشاره شد، مجموعه آفیس ۲۰۲۱ اواخر امسال برای ویندوز و مک عرضه می‌شود اما تاریخ دقیقی از سوی مایکروسافت اعلام نشد.

