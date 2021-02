گوگل با برنامه‌هایی مجازی از جمله ارائه‌ی مدل سه‌بعدی مریخ‌نورد «پشتکار» با همکاری ناسا، فرود موفق این کاوشگر بر سطح مریخ را جشن می‌گیرد.

در ماه جولای سال ۲۰۲۰ (مرداد ۱۳۹۹) بود که ناسا مأموریت «مارس ۲۰۲۰» را عازم سیاره‌ی سرخ کرد و مریخ‌نورد پشتکار روز گذشته توانست به آرامی بر سطح مریخ فرود آید تا یک مأموریت دو ساله را برای یافتن نشانه‌های حیات باستانی و جمع‌آوری نمونه‌های مریخی در دهانه‌ی «جزرو» (Jezero) آغاز کند.

اکنون گوگل این پیروزی مهم را با چند روش جالب جشن گرفته است. نخست صفحه‌ی جست‌وجو را هنگامی که عباراتی مرتبط با مأموریت «پشتکار» (Perseverance) جست‌وجو شود، با نورافشانی قرمز تزئین کرده است.

علاوه بر این و در اقدامی مهم‌تر، بخش فرهنگ و هنر گوگل با همکاری ناسا نگاهی ژرف‌تر به تاریخچه، اهداف و فناوری‌های به‌کار رفته در مأموریت «مریخ ۲۰۲۰» ارائه داده است. همچنین یک مدل سه‌بعدی از کاوشگر پشتکار این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان با آن را از هر زاویه‌ی دلخواه آشنا شد. این مدل سه‌بعدی تحت برگه‌ی مخصوصی در وب‌سایت فرهنگ و هنر گوگل دردسترس است.

اما درست همانند مدل‌های سه‌بعدی حیوانات که امکان دیدن آن‌ها با کمک جست‌وجوی وب گوگل فراهم است، مدل سه‌بعدی مریخ‌نورد پشتکار علاوه بر نمای سه‌بعدی تنها، می‌تواند به کمک یک دکمه، به صورت واقعیت افزوده (AR) در پس‌زمینه‌ی دلخواه مانند اتاق قرار بگیرد تا ابعاد آن بهتر درک شود. این ویژگی از فناوری «هسته‌ی واقعیت افزوده» (AR Core) گوگل استفاده می‌کند که در اغلب دستگاه‌های همراه، و نه همه‌ی آن‌ها، قابل استفاده است.

گوگل پیش از این هم پروژه‌های گسترده‌ای را با همکاری ناسا انجام داده است. که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به امکان دیدن محیط مریخ توسط تور مجازی یا تجربه‌ی مجازی ایستگاه فضایی بین‌المللی به مناسبت بیستمین سالگرد حضور انسانی در آن اشاره کرد.

عکس کاور: مدل سه‌بعدی مریخ‌نورد پشتکار در وب‌سایت فرهنگ و هنر گوگل

