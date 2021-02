اینطور که به نظر می‌رسد، کاربران گوشی‌های قدیمی سامسونگ با سیستم‌عامل اندروید ۷ و پایین‌تر ازین پس قادر به استفاده از تمام قابلیت‌های اپلیکیشن سامسونگ Health نخواهند بود و باید گوشی جدیدی خریداری کنند.

سامسونگ Health یکی از بهترین اپلیکیشن‌های گوشی‌های شرکت کره‌ای است که کاربران می‌توانند از آن برای پیگیری و ثبت اطلاعات مرتبط با سلامتی و تندرستی خود استفاده کنند. این برنامه قابلیت‌های بسیار زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نظارت بر فعالیت‌های ورزشی مختلف، همگام‌سازی فوق‌العاده عالی با گجت‌های سلامتی سامسونگ و ثبت اطلاعاتی نظیر ضربان قلب، اکسیژن خون و مواردی از این دست اشاره کرد.

اگر مرتبا ورزش می‌کنید و به اطلاعات مربوط به سلامت و تندرستی خود اهمیت می‌دهید، به احتمال زیاد سامسونگ Health را می‌شناسید. اما متاسفانه باید بگوییم شرکت قصد دارد پشتیبانی از این اپلیکیشن را در گوشی‌هایی با اندروید ۷ و پایین‌تر متوقف کند. گزارش مربوطه توسط وب‌سایت SamMobile منتشر شده و در آن آمده که سامسونگ در تاریخ ۲۳ مارس امسال (۳ فروردین)، پشتیبانی از اپلیکیشن Health را در گوشی‌هایی با شرایط یاد شده متوقف می‌کند. بدین ترتیب کاربران این گوشی‌ها دیگر نمی‌توانند از تمام خدمات آن استفاده کنند.

ظاهرا آن دسته از کاربرانی که خیلی به استفاده از این اپلیکیشن اهمیت می‌دهند باید یک گوشی یا تبلت جدید خریداری کنند که حداقل از اندروید ۸ بهره‌مند باشد تا بدین ترتیب بتوانند بدون هیچگونه مشکلی از سامسونگ Health استفاده کنند. البته باید به این نکته اشاره کنیم که اپلیکیشن یاد شده هنوز هم برای این کاربران در دسترس خواهد بود، منتها تنها یک سری از قابلیت‌های محدود آن قابل استفاده خواهد بود و هیچ پشتیبانی هم برای آن منتشر نمی‌شود.

علاوه بر این‌ها، سامسونگ به کاربران هشدار داده که حتما از تمام داده‌های مربوط به سلامتی خود در این اپلیکیشن، نسخه‌ی پشتیبان تهیه کنند تا مشکلی نظیر از دست رفتن اطلاعات گریبان‌گیر آن‌ها نشود. البته منظور اطلاعاتی است که در خود برنامه ثبت شده‌اند و نه در حافظه‌ی گوشی.

