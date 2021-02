اپلیکیشن Galaxy Labs سامسونگ در سال ۲۰۱۹ و با هدف بهبود عملکرد گوشی‌های این شرکت رونمایی شد. اما به‌تازگی شرکت کره‌ای آپدیت جدیدی برای آن منتشر کرد که به لطف آن قابلیت‌های بسیار خوبی به این اپلیکیشن اضافه شد.

Galaxy Labs یکی از کاربردی‌ترین اپلیکیشن‌های سامسونگ جهت بهینه‌سازی عملکرد گوشی در بخش‌های مختلف است. سامسونگ از سال ۲۰۱۹ تاکنون قابلیت‌های خوبی را به این اپلیکیشن افزود اما در به‌روزرسانی اخیر، علاوه بر آپدیت دو ماژول مربوط به باتری، دو ماژول دیگر نیز تحت عنوان Memory Guardian و Thermal Guardian به آن اضافه شدند.

با ماژول Thermal Guardian آغاز می‌کنیم. قابلیتی که به کاربر اجازه می‌دهد آستانه‌ی حرارتی پردازنده را به صورت دستی تنظیم کند. در گوشی‌های هوشمند معمولا تنظیماتی وجود ندارد که کاربران بتوانند از طریق آن، پردازنده را کنترل کنند. اما خوشبختانه سامسونگ اخیرا با به‌روزرسانی اپلیکیشن Galaxy Labs این امکان را فراهم کرده. در نتیجه کاربران می‌توانند آستانه‌ی حرارتی گوشی را تا دو درجه تغییر دهند تا بدین ترتیب تعادلی بین عملکرد بهینه‌ی سیستم و شدت داغ شدن گوشی ایجاد شود.

در تصویر زیر، می‌توانید نحوه‌ی عملکرد این قابلیت را مشاهده کنید. اگر دایره‌ی نارنجی رنگ‌ را روی کمترین میزان قرار دهید، آستانه‌ی حرارتی گوشی دو درجه کاهش پیدا می‌کند و برای مثال اگر کاهش عملکرد پردازنده زمانی که دمای آن روی ۴۰ درجه قرار می‌گرفت فعال می‌شد، اینبار وقتی دما به ۳۸ درجه برسد فعال می‌شود تا گوشی عملکرد خنک‌تری داشته باشد. اگر هم دایره را روی بیشترین میزان قرار دهید، آستانه‌ی حرارتی ۲ درجه افزایش پیدا می‌کند و با در نظر گرفتن فرض بالا، روی دمای ۴۲ درجه، توان پردازنده را کاهش می‌دهد. همچنین می‌توانید با لمس نقاط مشخص روی چارت، دلیل اصلی افزایش دما را هم متوجه شوید تا از این پس بدانید کدام اپلیکیشن یا چه فعالیتی بیشتر گوشی را تحت فشار پردازشی سنگین و در نتیجه افزایش دما قرار می‌دهد.

Thermal Guardian یکی از قابلیت‌های بسیار خوب اپلیکیشن Galaxy Labs است که به گوشی این اجازه را می‌دهد وقتی پردازنده (اگزینوس یا اسنپدراگون) به دمای مشخصی رسید، توان پردازشی آن را کاهش دهند. فرایند یاد شده به این دلیل انجام می‌شود که پردازنده در محدوده‌ی دمایی امنی فعالیت کند چرا که دمای بالا می‌تواند به قطعات الکترونی دستگاه آسیب بزند.

ماژول جدید دیگر، Memory Guardian نام دارد که میزان رم استفاده شده توسط گوشی را به کاربر نشان داده و به وی این امکان را می‌دهد تا علاوه بر بستن اپلیکیشن‌ها و آزادسازی فضای رم، حافظه‌ی کش را نیز پاک کند. تاریخچه‌ی میزان استفاده از رم هم از طریق این بخش برای کاربر به نمایش در می‌آید تا مشخص شود چه بخش‌هایی چه میزان از رم را اشغال کرده‌اند.

از دیگر قابلیت‌های خوب این اپلیکیشن می‌توان به Galaxy App Booster نیز اشاره کرد که به بهبود عملکرد سایر برنامه‌ها کمک می‌کند. بعد از تست‌های انجام گرفته روی گوشی گلکسی S21، با استفاده از این قابلیت، عملکرد کلی اپلیکیشن‌ها حدودا ۱۵ درصد بهبود پیدا کرد. سامسونگ پیشنهاد می‌کند هربار که اپلیکیشن جدیدی را روی گوشی نصب می‌کنید، یا آپدیت نرم‌افزاری دریافت می‌کنید، یه به صورت کلی یک بار در هفته، از App Booster استفاده کنید.

علاوه بر این‌ها، دو ماژول ردیاب باتری (Battery Tracker) و محافظ باتری (Battery Guardian) هم که پیش‌تر در این اپلیکیشن وجود داشتند، به‌روزرسانی‌هایی دریافت کردند. آپدیت Battery Tracker بیشتر روی بهبود جلوه‌های بصری تمرکز داشته و در کنار آن، مدت زمان فعال بودن گوشی (Screen Time) را هم به کاربر نشان می‌دهد.

Battery Guardian اما آپدیت مهم‌تری دریافت کرد و اکنون نکاتی در رابطه با مدیریت بهتر مصرف انرژی به کاربر ارائه می‌کند. همچنین این قابلیت زمانی که کاربران از گوشی استفاده نمی‌کنند، نور صفحه را کاهش داده تا بدین ترتیب از مصرف بی‌رویه‌ی انرژی جلوگیری شود. علاوه بر این‌ها، وقتی کاربر به خواب می‌رود، گوشی به حالت ذخیره‌ی انرژی می‌رود تا فعالیت‌های پس‌زمینه و قدرت پردازشی دستگاه جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی کاهش پیدا کند.

شما عزیزان می‌توانید اپلیکیشن Galaxy Labs را از طریق گلکسی استور دانلود کنید اما به خاطر داشته باشید که این برنامه در تمامی منطقه‌ها در دسترس نیست.

