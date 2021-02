هرآنچه باید درباره سیستم عامل Oxygen OS 11 بدانید

برای چندین سال، سیستم عامل Oxygen OS عنصری مهم در سبد محصولات کمپانی وان پلاس به حساب آمده است. اگرچه سخت‌افزارهای این کمپانی معمولا عملکردی عالی از خود به نمایش می‌گذارند، نرم‌افزار است که باعث می‌شود طرفداران حاضر به خرید موبایلی دیگر نباشند. در سال ۲۰۲۰ میلادی برای اولین بار Oxygen OS 11 را مشاهده کردیم که آخرین ورژن از این سیستم عامل مبتنی بر اندروید به حساب می‌آید.

با OXygen OS 11 وان پلاس برخی از بزرگ‌ترین تغییراتی که تاکنون در نرم‌افزارش مشاهده شده را به وجود آورد. بنابراین احتمالا کنجکاو باشید بدانید که بعد از دریافت این به‌روزرسانی، موبایل‌های وان پلاس چه تفاوت‌هایی نسبت به قبل می‌یابند. در این مقاله به مرور تمام قابلیت‌ها و جزییات جدید Oxygen OS 11 می‌پردازیم که باید از آن‌ها باخبر باشید.

رابط کاربری جدید Oxygen OS 11

چه خوب و چه بد، Oxygen OS 11 مسیری بسیار متفاوت نسبت به طراحی پیشین این سیستم عامل در پیش گرفته است. نرم‌افزار جدید حالا بیشتر از اینکه شبیه اندروید خالص باشد، شبیه پوسته One UI سامسونگ از آب درآمده است. در سراسر سیستم عامل نیز شاهد جزییات بیشتری در طراحی نسبت سال‌های پیش هستیم. یکی از اجزای برجسته رابط کاربری به‌روزرسانی شده، فونت OnePlus Sans است که به گفته خود کمپانی، باعث خوانایی بیشتر متون می‌شود.

خبر خوب اینست که وان‌ پلاس جنبه‌های دیگر رابط کاربری را نیز بازطراحی کرده تا استفاده از موبایل با یک دست آسان‌تر شود. این طراحی‌های جدید در سراسر سیستم عامل به چشم می‌خورند، اما بیش از هر چیز در منوی تنظیمات به چشم می‌آیند. در این منو شاهد فضای بیشتری میان هر آیتم در منو خواهید بود. در یک بلاگ پست تازه که جزییات مربوط به تغییرات را مطرح می‌کند، وان پلاس می‌گوید از اطلاعات مربوط به تست‌های کاربران همانند یک نقشه راه برای یافتن سایز ایده‌آل میان المان‌های مختلف Oxygen OS 11 استفاده کرده است.

در تغییراتی اندک کوچک‌تر نیز متوجه خواهید شد که تیم طراحی کمپانی محل قرارگیری دکمه‌های ناوبری و دیگر المان‌های رابط کاربری را اندکی جابه‌جا کرده است.

نمایشگر همیشه روشن

وان پلاس بالاخره قابلیت نمایشگر همیشه روشن را به موبایل‌های خود آورده است. به عنوان برجسته‌ترین قابلیت موجود در Oxygen OS 11 برای بسیاری از کاربران، این چیزیست که طرفداران برای سالیان طولانی منتظرش بوده‌اند. حالا که این قابلیت از راه رسیده، جالب است بدانید که وان پلاس توانسته کاری اندک متفاوت از آنچه پیشتر مشاهده شده با این قابلیت انجام دهد.

در حال حاضر که این مقاله نوشته می‌شود اکثر کاربران موبایل‌های هوشمند درکی خوب از چگونگی کارکرد نمایشگر همیشه روشن دارند. به لطف این ویژگی‌، می‌توانید چیزهایی مانند زمان و نوتیفیکیشن‌ها را بدون نیاز به روشن کردن نمایشگر مشاهده کنید. یکی از پوسته‌های Oxygen 11 OS برای نمایشگر همیشه روشن که Time نام دارد، پا را اندکی فراتر از طراحی همیشگی گذاشته و به شما اجازه می‌دهد ببینید که در طول روز چند بار قفل موبایل خود را باز کرده‌اید و آن را به شکل یک تایم‌لاین با بریدگی‌هایی در هر زمان که نمایشگر روشن شده به نمایش می‌گذارد.

اگر نمی‌خواهید موبایل‌تان به شما یادآوری کند که چند بار در طور روز به سراغش رفته‌اید، می‌توانید در عوض پوسته‌های ساعت آنالوگ یا ساعت دیجیتال را برای نمایشگر همیشه روشن انتخاب کنید. حتی اگر این‌ها نیز به مذاق‌تان خوش نمی‌آیند -یا می‌خواهید به بیشترین عمر باتری ممکن دسترسی داشته باشید- می‌توانید به استفاده از قابلیت Ambient Display وان‌ پلاس ادامه دهید.

حالت تاریک بهبودیافته

Oxygen OS 11 چند تغییر کوچک در حالت تاریک وان پلاس که پیشتر در دسترس قرار گرفته بود به وجود می‌آورد. برای اینکه المان‌های مختلف رابط کاربری بهتر از قبل در حالت تاریک قابل تمیز از یکدیگر باشند، وان پلاس به سراغ تغییر رنگ‌بندی‌ها رفته و از سایه‌روشن‌های بیشتری در رنگ خاکستری استفاده کرده است.

از سوی دیگر حالا شاهد پشتیبانی از قابلیت زمان‌بندی حالت تاریک هستیم. این یعنی کاربران می‌توانند با تعیین ساعات مشخصی از روز، حالت تاریک را به صورت خودکار فعال و غیر فعال کنند. علاوه بر این‌ها می‌توانید حالت تاریک را از منوی Quick Settings به شکلی سریع فعال کنید و این منو نیز با پایین کشیدن نوار نوتیفیکیشن‌ها در دسترس قرار می‌گیرد.

اپلیکیشن‌های به‌روزرسانی شده

یک رابط کاربری جدید بدون اپلیکیشن‌های بازطراحی شده کامل نخواهد بود و به همین خاطر، وان پلاس اکثر نرم‌افزار فرست پارتی خود را نیز با قابلیت‌های تازه به‌روزرسانی کرده است. برای مثال اپلیکیشن پیش‌فرض Gallery حالا شامل قابلیت جدیدی است که می‌تواند به صورت خودکار استوری‌های هفتگی از تصاویر و ویدیوهایی که در هفت روز اخیر ثبت کرده‌اید بسازد.

در این بین،‌ قابلیت Zen Mode شامل سه تم جدید و قابلیت گروه‌سازی می‌شود. بنابراین می‌توانید با دوستان خود وارد Zen Mode شوید که قابلیتی جالب برای این اپلیکیشن محبوب است. اپلیکیشن آب‌وهوا هم از چشم وان پلاس دور نمانده است. رابط کاربری جدید اپلیکیشن تمرکز بیشتری بر وضعیت آب‌وهوای روز کنونی دارد و اطلاعاتی بسیار کامل ارائه می‌کند.

اندروید ۱۱

Oxygen OS 11 بر مبنای اندروید ۱۱ ساخته شده است. این یعنی تمام بهبودهایی که در آخرین ورژن از سیستم عامل موبایل گوگل یافت می‌شوند را در Oxygen OS 11 نیز شاهد خواهید بود. تغییرات در اندروید ۱۱ کم نیستند و برای آشنایی با آن‌ها پیشنهاد می‌کنیم به مطالعه مقاله «۱۱ ویژگی جدید اندروید ۱۱» بپردازید.

تاریخ عرضه

Oxygen OS 11 همین حالا برای شماری از موبایل‌های وان پلاس در دسترس قرار گرفته است. وان پلاس ۸T نخستین موبایلی بود که به صورت پیش‌فرض همراه با این سیستم عامل به دست خریداران رسید. در همان برهه نیز شاهد عرضه خانواده وان پلاس ۸ -شامل وان پلاس ۸ و وان پلاس ۸ پرو- بودیم که ورژنی باثبات از سیستم عامل را در خود جای داده‌اند.

با این حال تاریخ عرضه این سیستم عامل برای موبایل‌های وان پلاس نورد یا خانواده وان پلاس ۷ و ۷T مشخص نیست.

موبایل‌های دریافت‌کننده Oxygen OS 11

وان پلاس در ماه ژانویه امسال از موبایل‌هایی که ورژن باثبات Oxygen OS 11 را دریافت می‌کنند پرده برداشت. بنابر اطلاعات منتشر شده، می‌توان منتظر دریافت آپدیت روی گستره وسیعی از موبایل‌های کمپانی بود و برهه عرضه سیستم عامل روی هر موبایل نیز حداقل به شکل حدودی مشخص شده است.

وان پلاس ۸T – دریافت کرد

وان پلاس ۸ و ۸ پرو – دریافت کردند

وان پلاس نورد – اکنون در فاز بتا

وان پلاس نورد N10 و N100 – نیمه نخست ۲۰۲۱

وان پلاس ۷T و ۷T پرو – اکنون در فاز بتا

وان پلاس ۷ و ۷ پرو – اکنون در فاز بتا

وان پلاس ۶ و ۶T – سال ۲۰۲۱

با این اوصاف، می‌توان به طور قطع گفت که روی موبایل‌های وان پلاس ۵ و ۵T خبری از Oxygen OS 11 نخواهد بود. وان پلاس هم پیشتر چنین وعده‌ای را نداده بود و برهه پشتیبانی ۲۴ ماهه از این دو دیوایس نیز اکنون به پایان رسیده است. از سودی دیگر باید افزود که وان پلاس نورد N10 و N100 تنها این به‌روزرسانی را دریافت می‌کنند و وان پلاس گفته هیچ برنامه‌ای برای عرضه نسخه بعدی روی این دو دیوایس ندارد.

تاریخچه‌ی گوشی‌های وان پلاس از اولین تا آخرین

منبع: Android Authority

The post هرآنچه باید درباره سیستم عامل Oxygen OS 11 بدانید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala