اپلیکیشن‌های آفیس برای سالیان طولانی، اصلی‌ترین مرجع کارمندان برای افزایش بهره‌وری بوده است. از یک اپلیکیشن آفیس برای گستره وسیعی از وظایف می‌توان استفاده کرد، از جمله چرک‌نویسی مستندات، ساخت اسپریدشیت و ارائه‌ها و در مجموع پایش تمام کارهایی که انجام شده و باید انجام شود. و مهم نیست که در چه حوزه‌ای مشغول به کار هستید، یک روز این اپلیکیشن‌ها بالاخره کارایی خود را به شما نشان خواهند داد.

طی سال‌های اخیر، دنیای برنامه‌های آفیس تغییرات چندانی به خود ندیده است. اپلیکیشن‌های از پیش موجود صرفا بیش از پیش بهبود یافتند و از آن‌جایی که ساخت یک رقیب واقعی در این دنیا کاری بسیار دشوار است، شاهد ظهور بازیگران تازه نبودیم. در این مقاله به معرفی ۱۰ اپلیکیشن آفیس برتر برای سیستم عامل اندروید می‌پردازیم که تمام آن‌ها می‌توانند اکثر نیازهای شخصی و سازمانی شما را به خوبی برطرف کنند.

AndrOpen Office

قیمت: رایگان



AndrOpen Office نخستین پورت از نرم‌افزار بسیار محبوب OpenOffice برای دیوایس‌های اندرویدی است. این مجموعه همراه با گستره وسیعی از اپلیکیشن‌های آفیس از راه می‌رسد که از جمله آن‌ها می‌توان به پردازنده کلمه، قابلیت اسپریدشیت، اپلیکیشن مخصوص ارائه و چیزهایی از این دست اشاره کرد. از سوی دیگر یک اپلیکیشن طراحی و یک ادیتور معادله (برای اسپریدشیت‌ها) را درون AndrOpen Office خواهید یافت. اکثر فرمت‌های فایلی که در زندگی عادی با آن‌ها برخورد خواهید داشت پشتیبانی می‌شوند و پشتیبانی از چند فرمت نامتعارف‌تر را نیز در اپلیکیشن خواهید یافت. ادیتورها و پردازشگرها هم قدرتمندتر از اکثر نیازهای شما ظاهر می‌شوند.

علاوه‌بر این، AndrOpen Office را می‌توانید به صورت کاملا رایگان و متن‌باز دریافت کنید. تمام فایل‌هایتان را هم می‌توانید در گوگل درایو، باکس.کام، دراپ‌باکس و وان‌درایو به صورت ابری ذخیره کنید. این یک گزینه رایگان و قدرتمند است که به ندرت باگ‌های آزاردهنده در آن خواهید یافت.

Docs to Go

قیمت:‌ رایگان / تا سقف ۱۴.۹۹ دلار



Docs to Go یکی از قدیمی‌ترین اپلیکیشن‌های حاضر در این لیست است. با این همه، سازندگان به مرور زمان آن را به روزرسانی کرده‌اند و انبوهی از قابلیت‌های جدید در این اپلیکیشن آفیس یافت می‌شوند. ساده‌ترین نیازها مانند پردازش کلمه، ادیت اسپریدشیت و ادیت ارائه برطرف می‌شوند و راه‌اندازی اپلیکیشن هم آنقدر بی‌دردسر است که تقریبا به صورت آنی به کارهایتان رسیدگی خواهید کرد. نسخه پولی اپلیکیشن از امکان قفل‌گذاری روی فایل‌ها، ذخیره‌سازی روی سایت‌های فضای ابری (و بارگذاری از آن‌ها) و همگام‌سازی فایل‌ها با آنچه در دسکتاپ دارید پشتیبانی می‌کند. این اپلیکیشن در تمام اوقات معرکه نخواهد بود، اما در هر صورت یکی از بهترین اپلیکیشن‌های آفیس کنونی به حساب می‌آید.

Google Drive

قیمت:‌ رایگان / ۱.۹۹ الی ۲۹۹.۹۹ دلار در ماه

گوگل درایو گزینه محبوب بسیاری از کاربران است. این مجموعه شامل انبوهی از اپلیکیشن‌های آفیس می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به PDF Viewer ،Google Docs ،Google Sheets ،Google Slides و البته گوگل درایو اشاره کرد. بنابراین درایو در واقع نقش نوعی هاب را برای خدمات گوگل ایفا می‌کند. در اصلی این یک اپلیکیشن برای ذخیره‌سازی فایل‌ها در فضای ابری، مشاهده آن‌ها یا ایجاد فایل‌های تازه است. اما باز کردن هر نوع از مستنداتی در گوگل درایو باعث می‌شود که فایل به صورت خودکار در اپلیکیشن مربوطه در دسترس قرار بگیرد. تمام این خدمات کاملا رایگان هستند، مگر اینکه بخواهید فضای ذخیره‌سازی گوگل درایو را افزایش دهید. برای مثال دسترسی به ۱۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ماهانه ۱.۹۹ دلار روی دست‌تان هزینه می‌گذارد و برای ۱۰ ترابایت، همین رقم به ۹۹.۹۹ دلار در ماه می‌رسد. در مجموع با یک راهکار بسیار همه‌فن‌حریف مواجه خواهید بود که به آسانی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Microsoft Office

قیمت:‌ رایگان / ۶.۹۹ الی ۹.۹۹ دلار در ماه

مایکروسافت هیچ عجله‌ای برای عرضه اپلیکیشن آفیس خود روی موبایل‌های هوشمند نکرد، زیرا می‌دانست به محض عرضه این اپلیکیشن، به یکی از بهترین و محبوب‌ترین گزینه‌های بازار تبدیل می‌شود. در حال حاضر اپلیکیشن‌های Microsoft Word و اکسل و پاورپوینت را می‌توان به صورت کاملا رایگان روی اندروید دریافت کرد و اکثر قابلیت‌ها نیز بدون پرداخت حتی یک قران در دسترس قرار می‌گیرند. می‌توانید فایل‌ها را باز و دخیره کنید، از اکثر ابزارهای ادیت استفاده کنید و چیزهایی از این دست. همین فایل‌ها سپس از طریق OneDrive با دسکتاپ همگام‌سازی می‌شوند. اگر به دنبال قابلیت‌های اضافه باشید، باید به سراغ اشتراک پولی Office 365 بروید، اما این گزینه‌ای نیست که برای اکثریت کاربران و نیازهای بنیادین آن‌ها ساخته شده باشد.

Microsoft Remote Desktop

قیمت:‌ رایگان

مایکروسافت ریموت دسکتاپ اساسا همان‌ چیزی است که از نامش پیداست. این اپلیکیشن به شما اجازه می‌دهد کامپیوتر شخصی مبتنی بر ویندوز خود را از طریق دیوایس موبایلتان کنترل کنید. البته راه‌اندازی اپلیکیشن اندکی زمان می‌برد. باید کامپیوترتان را برای دسترسی از راه دور آماده کنید و سپس از طریق اپلیکیشن به آن متصل شوید. اما وقتی این پروسه را پشت سر گذاشتید، دیگر اساسا قادر به انجام هرکاری که دلتان می‌خواهد خواهید بود: از جمله دسترسی یافتن به نرم‌افزار آفیسی که روی کامپیوترتان نصب شده. اساسا با یک جور راه حل عجیب برای استفاده از نسخه دسکتاپ اپلیکیشن‌های مایکروسافت طرف هستیم، اما این راه حل جواب می‌دهد. Chrome Remote Desktop هم یک اپلیکیشن معرکه دیگر است که دقیقا برای انجام کاری یکسان ساخته شده.

OfficeSuite

قیمت:‌ رایگان / ۱۹.۹۹ الی ۲۹.۹۹ دلار

OfficeSuite برای مدتی بسیار طولانی، اپلیکیشن آفیس محبوب بسیاری از مردم بوده است. این اپلیکیشن امروز تفاوت‌های زیادی با نخستین روزهایش دارد. در حال حاضر توسعه‌دهندگان تصمیم گرفته‌اند OfficeSuite را بیشتر شبیه به گوگل درایو یا مایکروسافت وان‌درایو کنند. به این ترتیب، یک راهکار ذخیره‌سازی ابری فایل روی فونداسیون کلی اپلیکیشن تعبیه شده. اکثر قابلیت‌های ساده را می‌توانید در ورژن رایگان اپلیکیشن بیابید و این خبری خیلی خوب است.

ورژن پولی OfficeSuite از طرف دیگر امکان اسکن فایل‌های پی‌دی‌اف، دسترسی یافتن به مجموعه‌ای از فونت‌های سازگار با اپلیکیشن‌های مایکروسافت و پشتیبانی از فرمت‌های بیشتر را با خود به ارمغان می‌آورد. این یکی از بهترین اپلیکیشن‌های آفیسی است که در بازار کنونی برای موبایل‌های اندرویدی خواهید یافت. ورژن پرو OfficeSuite هزینه‌ای ۱۹.۹۹ دلاری روی دستتان می‌گذارد و حتی اگر به دنبالی نسخه‌ای پیشرفته‌تر باشید، می‌توانید به سراغ ورژن ۲۹.۹۹ دلاری بروید. نکته مهم اینکه این هزینه‌ها را تنها یک بار خواهید کرد و نیازی به خرید اشتراک ماهانه نیست.

Polaris Office

قیمت:‌ رایگان / ۲.۹۹ دلار در ماه / ۵.۹۹ دلار در ماه

Polaris Office شباهت بسیار زیادی به OfficeSuite دارد. این مجموعه‌ای است قبلا طراحی ساده‌ای داشت و برای برطرف‌سازی نیازهای بنیادین طراحی شده بود. اما دیگر نمی‌توان گفت اپلیکیشن کوچک یا ساده است. Polaris با انبوهی از قابلیت‌های مختلف به دست کاربران می‌رسد که از جمله آن‌ها می‌توان به نت‌برداری، جستجو برای مستندات، رمزنگاری فایل‌ها و پشتیبانی از گستره وسیعی از فرمت‌ها اشاره کرد.

اگر بتوانید با تبلیغاتی که گاهی آزاردهنده می‌شوند کنار بیایید، ورژن رایگان اپلیکیشن نیازهایتان را برطرف خواهد ساخت. اما از سوی دیگر می‌توانید به سراغ اشتراک‌های ماهانه ۳.۹۹ و ۵.۹۹ دلاری بروید که قابلیت‌های اضافه مانند استفاده همزمان از اپلیکیشن روی سه دستگاه و فضای ذخیره‌سازی ابری بیشتر را در دسترس قرار می‌دهند. مدل‌های اشتراکی Polaris Office بهترین چیزی نیستند که در بازار کنونی خواهید یافت، اما نسخه رایگان اپلیکیشن هم اگر چشمتان را روی تبلیغات ببندید کاملا قابل قبول ظاهر می‌شود.

Quip

قیمت:‌ رایگان

Quip یکی از جدیدترین اپلیکیشن‌های آفیس موجود در این لیست است و همینطور یکی از معدود اپلیکیشن‌های لیست که به صورت تماما رایگان عرضه شده. قابلیت‌های Quip اندک اما کارآمد هستند. برای مثال می‌توانید به صورت مشترک با افرادی دیگر، به کار روی مستندات بپردازید. همراه با این قابلیت نیز نوعی ویژگی چت به چشم می‌خورد که هنگام ادیت مستندات از طریق آن قادر به مکالمه با دیگران خواهید بود. از سوی دیگر از اسپریدشیت‌ها، همگام‌سازی میان دیوایس‌های گوناگون، استفاده در حالت آفلاین و انبوهی از گزینه‌های مختلف برای اکسپورت گرفتن پشتیبانی می‌شود. و برای اینکه همه‌چیز شکلی جذاب‌تر به خود بگیرد باید بگوییم که پشتیبانی از فضای ذخیره‌سازی ابری هم مهیا شده. در مجموع شاید Quip اندکی دیر به میدان آمده باشد، اما قطعا از بسیاری از اپلیکیشن‌های مشابه بهتر ظاهر می‌شود.

SmartOffice

قیمت: رایگان

Smart Office هم یکی دیگر از اپلیکیشن‌های آفیس رایگانی است که به ندرت مشابه‌اش را خواهید یافت. استفاده از این اپلیکیشن قبلا منوط به پرداخت هزینه بود، اما سازندگان از جایی به بعد تصمیم گرفتند آن را به صورت رایگان در دسترس عموم قرار دهند. این اپلیکیشن تمام نیازهای بنیادین شما را برطرف می‌کند و قادر به پشتیبانی از پردازش کلمه، اسپریدشیت‌ها و ارائه‌ها است. از سوی دیگر، پشتیبانی از مستندات مایکروسافت آفیس سال ۲۰۱۳ و حتی قبل‌تر هم مهیا شده. از SmartOffice می‌توانید برای مشاهده (و ذخیره‌سازی) فایل‌های پی‌دی‌اف، برخی از فرمت‌های تصویری و همینطور فایل‌های WMF و EMF هم استفاده کنید. رابط کاربری اپلیکیشن بسیار ساده و تر و تمیز است و دقیقا برای افرادی ساخته شده که نیازهای چندانی ندارند.

WPS Office and PDF

قیمت:‌ رایگان / ۲۹.۹۹ دلار در سال

WPS Office در زمان نه‌چندان دور Kingsoft Office نامیده می‌شد. علی‌رغم تغییر نام اما همچنان با یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های آفیس روی اندروید طرف هستیم. از برجسته‌ترین قابلیت‌ها می‌توان به مشاهده و کانورت فایل‌های پی‌دی‌اف، انجام کارهای بنیادین (مستندات، اسپریدشیت‌ها، ارائه‌ها) و چیزهایی از این دست اشاره کرد. اپلیکیشن ضمنا از پرینت وایرلس، فایل‌های مایکروسافت و ۴۶ زبان مختلف پشتیبانی می‌کند. WPS بدون تردید یکی از بهترین اپلیکیشن‌های رایگان آفیس است و همراه با اشتراک دلخواهی از راه می‌رسد که شامل فضای ابری می‌شود، اما در صورت بهره‌گیری از گوگل درایو یا هر گزینه مشابهی، نیازی به آن نخواهید داشت.

۱۵ اپلیکیشن برتر نمایش و ویرایش فایل‌های PDF برای اندروید

منبع: Android Authority

The post ۱۰ اپلیکیشن آفیس برتر برای موبایل‌های اندرویدی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala