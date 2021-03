گوگل در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۰ (۱۸ شهریور ۱۳۹۹) اندروید ۱۱ را برای عموم کاربران منتشر کرد. شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند معمولا در زمینه‌ی ارائه‌ی نسخه‌ی جدید اندروید سرعت بالایی ندارند و حالا می‌خواهیم سرعت آن‌ها را برای انتشار اندروید ۱۱ مورد بررسی قرار دهیم. قبل از پرداختن به این موضوع، باید چند نکته‌ی مهم را مطرح کنیم:

این رده‌بندی صرفاً بر اساس انتشار اولین نسخه‌ی پایدار اندروید ۱۱ آماده شده است.

شرکت‌ها آپدیت اندروید را در مناطق مختلف و در زمان‌های گوناگونی ارائه می‌کنند و به همین خاطر تاریخ‌های مطرح شده را تخمینی در نظر بگیرید.

همچنین در این فهرست نامی از گوگل برده نشده زیرا هر ساله گوشی‌های پیکسل اولین گوشی‌هایی هستند که نسخه جدید اندروید را دریافت می‌کنند.

وان‌پلاس

اولین گوشی با نسخه‌ی پایدار اندروید ۱۱: وان‌پلاس ۸ و ۸ پرو

وان‌پلاس ۸ و ۸ پرو تاریخ ارائه: ۱۰ اکتبر ۲۰۲۰ (۱۹ مهر ۱۳۹۹)

۱۰ اکتبر ۲۰۲۰ (۱۹ مهر ۱۳۹۹) فاصله‌ی زمانی نسبت به عرضه‌ی رسمی اندروید: ۳۲ روز

وان‌پلاس حدود یک ماه بعد از انتشار نسخه‌ی پایدار اندروید ۱۱، این نسخه را از طریق رابط کاربری OxygenOS 11 برای وان‌پلاس ۸ و وان‌پلاس ۸ پرو عرضه کرد. با وجود اینکه این فاصله‌ی زمانی برای اندروید ۱۰ فقط ۱۸ روز بوده، اما وان‌پلاس همچنان در زمینه‌ی سرعت انتشار نسخه‌ی جدید اندروید یکی از بهترین‌ها محسوب می‌شود.

البته سرعت همه چیز نیست و OxygenOS 11 به دلیل رویکردهای جدید وان‌پلاس با حاشیه‌های مختلفی روبرو شد. سری وان‌پلاس ۸ حالا از ششمین آپدیت اندروید ۱۱ بهره می‌برند و مرتبا به‌روزرسانی‌های جدیدی را دریافت می‌کنند. این شرکت همچنین نسخه‌ی بتا اندروید ۱۱ را برای سری وان‌پلاس ۷ و وان‌پلاس نورد منتشر کرده است.

اوپو

اولین گوشی با نسخه‌ی پایدار اندروید ۱۱: اوپو فایند ایکس ۲ و ایکس ۲ پرو

اوپو فایند ایکس ۲ و ایکس ۲ پرو تاریخ ارائه: ۳ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۳ آبان ۱۳۹۹)

۳ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۳ آبان ۱۳۹۹) فاصله‌ی زمانی نسبت به عرضه‌ی رسمی اندروید: ۵۶ روز

شرکت اوپو بعد از گذشت ۵۶ روز از انتشار اندروید ۱۱، این نسخه را برای سری فایند ایکس ۲ عرضه کرد و به قول خود برای انتشار این آپدیت تا قبل از پایان ۲۰۲۰ وفادار ماند. رابط کاربری Color OS 11 که مبتنی بر اندروید ۱۱ است تا حالا برای تعدادی از گوشی‌های این شرکت ارائه شده است. همچنین بخشی دیگر از گوشی‌های این شرکت قرار است در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۱ این نسخه‌ی تازه‌نفس اندروید را دریافت کنند.

شیائومی

اولین گوشی با نسخه‌ی پایدار اندروید ۱۱: شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو

شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو تاریخ ارائه: ۹ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۹ آبان ۱۳۹۹)

۹ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۹ آبان ۱۳۹۹) فاصله‌ی زمانی نسبت به عرضه‌ی رسمی اندروید: ۶۲ روز

شیائومی یکی دیگر از شرکت‌های چینی است که برای ارائه‌ی اندروید ۱۱ سرعت خود را افزایش داده است. این شرکت فقط ۶۲ روز بعد از انتشار اندروید ۱۱ از طرف گوگل، نسخه‌ی موردنظر را برای پرچم‌داران سری می ۱۰ ارائه داده است. برای مقایسه باید بگوییم برای اندروید ۱۰ این فاصله‌ی زمانی ۱۲۲ روز بوده است.

همچنین این شرکت رابط کاربری MIUI 12 را در اوایل ۲۰۲۱ برای گوشی‌های ردمی K30 و پوکو F2 پرو منتشر کرده است. البته در این میان باید به بروز مشکل برای گوشی می A3 هم اشاره کنیم که بعد از آپدیت دچار مشکلات مختلفی شد و کاربران ناچار شدند گوشی‌های خود را به مراکز خدمات پس از فروش ارسال کنند.

ریلمی

اولین گوشی با نسخه‌ی پایدار اندروید ۱۱: ریلمی X50 پرو

ریلمی X50 پرو تاریخ ارائه: ۴ دسامبر ۲۰۲۰ (۱۴ آذر ۱۳۹۹)

۴ دسامبر ۲۰۲۰ (۱۴ آذر ۱۳۹۹) فاصله‌ی زمانی نسبت به عرضه‌ی رسمی اندروید: ۸۷ روز

ریلمی از نظر ارائه‌ی نسخه‌ی بتا اندروید ۱۱ برای تعدادی از گوشی‌های خود عملکرد خیلی خوبی داشت ولی اولین نسخه‌ی پایدار این سیستم‌عامل را در اواخر ۲۰۲۰ برای ریلمی X50 پرو منتشر کرد. با وجود این تأخیر، ریلمی یکی از بهترین شرکت‌ها از نظر سرعت ارائه‌ی اندروید ۱۱ به حساب می‌آید. طبق برنامه‌ی منتشر شده از طرف ریلمی، این شرکت تا سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۱ برای بخش قابل توجهی از گوشی‌های خود اندروید ۱۱ را ارائه خواهد داد.

سامسونگ

اولین گوشی با نسخه‌ی پایدار اندروید ۱۱: گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا

گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا تاریخ ارائه: ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰ (۲۲ آذر ۱۳۹۹)

۱۲ دسامبر ۲۰۲۰ (۲۲ آذر ۱۳۹۹) فاصله‌ی زمانی نسبت به عرضه‌ی رسمی اندروید: ۹۵ روز

سامسونگ در زمینه‌ی سرعت انتشار نسخه‌ی جدید اندروید معمولا حرف زیادی برای گفتن ندارد ولی روزبه‌روز بهتر می‌شود. این شرکت ۹۵ روز بعد از انتشار اندروید ۱۱، این نسخه را ابتدا برای گوشی‌های نوت ۲۰ و کمی بعد برای گوشی‌های S20 منتشر کرد.

برای مقایسه باید بگوییم که سامسونگ در مقایسه با اندروید ۱۰ این بار حدود یک هفته دیرتر دست به کار شده است. البته گوشی‌های سامسونگ با توجه به اپراتور و منطقه‌ی موردنظر، آپدیت خود را در زمان‌های گوناگونی دریافت می‌کنند و این موضوع با نارضایتی کاربران روبرو شده است. در هر صورت طبق گزارش‌ها، به نظر می‌رسد بیشتر کاربران گوشی‌های S20 و نوت ۲۰ در سرتاسر جهان قبل از انتهای ۲۰۲۰ آپدیت اندروید ۱۱ را دریافت کرده‌اند و گوشی‌های سری گلکسی S10 هم در اوایل ۲۰۲۱ از این نسخه بهره‌مند شده‌اند.

سونی

اولین گوشی با نسخه‌ی پایدار اندروید ۱۱: سونی اکسپریا ۱ مارک ۲

سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ تاریخ ارائه: ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ (۲۴ آذر ۱۳۹۹)

۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ (۲۴ آذر ۱۳۹۹) فاصله‌ی زمانی نسبت به عرضه‌ی رسمی اندروید: ۹۷ روز

سونی هم تقریبا هم‌زمان با سامسونگ نسخه‌ی پایدار اندروید ۱۱ را برای کاربران گوشی اکسپریا ۱ مارک ۲ در تایوان عرضه کرد و حدود یک هفته بعد، این آپدیت به کاربران گوشی موردنظر در اروپا رسید. در اوایل ۲۰۲۱ نیز گوشی‌های اکسپریا ۵ مارک ۲ و سپس اکسپریا ۱ و اکسپریا ۵ از این آپدیت بهره‌مند شدند. روی هم رفته به نظر می‌رسد تمام پرچم‌داران سونی که طی دو سال گذشته عرضه شده‌اند، آپدیت اندروید ۱۱ را دریافت کرده‌اند.

ایسوس

اولین گوشی با نسخه‌ی پایدار اندروید ۱۱: ایسوس ذن‌فون ۶

ایسوس ذن‌فون ۶ تاریخ ارائه: ۲۹ دسامبر ۲۰۲۰ (۹ دی ۱۳۹۹)

۲۹ دسامبر ۲۰۲۰ (۹ دی ۱۳۹۹) فاصله‌ی زمانی نسبت به عرضه‌ی رسمی اندروید: ۱۱۲ روز

ایسوس اندروید ۱۰ را در عرض ۲ ماه برای ذن‌فون ۶ منتشر کرد. اما برای اندروید ۱۱ عملکرد این شرکت افت محسوسی داشته و این روند حدود ۲ برابر مدت‌زمان قبلی طول کشیده است. متأسفانه هیچ نشانه‌ای مبنی بر ارائه‌ی به‌روزرسانی برای گوشی ایسوس راگ فون ۳ دیده نمی‌شود. همچنین در حال حاضر گوشی‌های ذن‌فون ۷ و ذن‌فون ۷ پرو در مرحله‌ی آزمایش نسخه‌ی بتا اندروید ۱۱ هستند و مشخص نیست که چه زمانی نسخه‌ی پایدار را دریافت می‌کنند.

LG



اولین گوشی با نسخه‌ی پایدار اندروید‌ ۱۱‌: ال‌جی Velvet

ال‌جی Velvet تاریخ ارائه: ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۱ بهمن ۱۳۹۹)

۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۱ بهمن ۱۳۹۹) فاصله‌ی زمانی نسبت به عرضه‌ی رسمی اندروید: ۱۴۴ روز

شرکت LG اندروید ۱۰ را فقط در عرض ۹۰ روز برای LG G8 ThinQ منتشر کرد اما انتشار همین نسخه در دیگر مناطق ۱۳۹ روز طول کشید. در رابطه با اندروید ۱۱ هم باید بگوییم که گوشی LG Velvet در کره جنوبی با گذشت ۱۴۴ روز از انتشار این نسخه، بالاخره آن را دریافت کرد. البته کاربران این گوشی در مناطق مختلف جهان هنوز این نسخه را دریافت نکرده‌اند. گفته می‌شود کاربران دیگر پرچم‌داران این شرکت هم برای دریافت اندروید ۱۱ باید تا سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۱ صبر کنند.

موتورولا

اولین گوشی با نسخه‌ی پایدار اندروید ۱۱: موتورولا موتو جی پرو

موتورولا موتو جی پرو تاریخ ارائه: ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۱ بهمن ۱۳۹۹)

۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۱ بهمن ۱۳۹۹) فاصله‌ی زمانی نسبت به عرضه‌ی رسمی اندروید: ۱۴۴ روز

موتورولا در زمینه‌ی به‌روزرسانی‌های سریع خود شهرت خوبی دارد. اگرچه عملکرد موتورولا در زمینه‌ی انتشار اندروید‌ ۱۱ به پای نسخه‌ی قبلی نمی‌رسد (۱۴۴ در برابر ۹۸ روز)، اما در هر صورت کاربران موتورولا موتو جی پرو در بریتانیا زودتر از باقی کاربران نسخه‌ی جدید اندروید را دریافت کردند. موتورولا همچنین وعده داده که گوشی‌های ریزر، سری اج، وان و جی هم اندروید ۱۱ را دریافت می‌کنند ولی هنوز فرایند انتشار برای آن‌ها آغاز نشده است.

HMD Global (نوکیا)

اولین گوشی با نسخه‌ی پایدار اندروید ۱۱: نوکیا ۸.۳

نوکیا ۸.۳ تاریخ ارائه: ۲ فوریه ۲۰۲۱ (۱۴ بهمن ۱۳۹۹)

۲ فوریه ۲۰۲۱ (۱۴ بهمن ۱۳۹۹) فاصله‌ی زمانی نسبت به عرضه‌ی رسمی اندروید: ۱۴۷ روز

نوکیا سال گذشته در رتبه‌ی چهارم این رده‌بندی قرار گرفت ولی حالا همان‌طور که می‌بینید، یکی از بدترین شرکت‌ها از نظر سرعت انتشار اندروید‌ ۱۱ محسوب می‌شود. اندروید ۱۰ تنها ۳۶ روز پس از انتشار آن به نوکیا ۸.۱ راه پیدا کرد ولی کاربران نوکیا ۸.۳ برای دریافت اندروید‌ ۱۱ به مدت ۱۴۷ روز منتظر ماندند.

اگرچه این شرکت خیلی زود برنامه‌ی زمان‌بندی انتشار اندروید‌ ۱۱ برای گوشی‌های خود را اعلام کرد، اما خبری از ارائه‌ی این آپدیت برای گوشی‌های متنوع نوکیا نیست. از طرف دیگر، آخرین پرچم‌دار نوکیا یعنی نوکیا ۹ هم در انتهای این فهرست قرار دارد که ظاهرا قرار است در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۱ از اندروید‌ ۱۱ بهره‌مند شود.

دیگر شرکت‌ها

سال گذشته اسنشال در رتبه‌ی اول این فهرست قرار داشت اما این شرکت دیگر وجود خارجی ندارد. همچنین هواوی و آنر هم که معمولا سرعت زیادی در انتشار آپدیت اندروید دارند، در این فهرست دیده نمی‌شوند زیرا گوشی‌های هر دو شرکت همچنان مبتنی بر اندروید ۱۰ هستند.

سایر برندهایی که در این فهرست قرار ندارند یا کندتر از این شرکت‌ها عمل کرده‌اند یا اینکه نسخه‌ی پایدار اندروید‌ ۱۱ را برای گوشی‌های خود هنوز عرضه نکرده‌اند. به عنوان مثال، ویوو به تازگی نسخه‌ی بتا اندروید‌ ۱۱ را برای گوشی V19 منتشر کرده و از شرکت HTC هم در این زمینه خبری منتشر نشده است.

خبر خوب این است که اکثریت برندهای بزرگ در زمینه‌ی سرعت انتشار اندروید‌ ۱۱ عملکرد خوبی داشته‌اند و احتمالا سال آینده عملکرد آن‌ها بیش از پیش بهبود پیدا می‌کند.

تاریخچه‌ی کامل سیستم عامل اندروید

منبع: Android Authority

The post کدام شرکت‌ها اندروید ۱۱ را زودتر برای گوشی‌های خود عرضه کرده‌اند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala