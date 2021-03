همین چند وقت پیش بود که نسخه پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان اندروید ۱۲ از راه رسید و بنابراین حالا می‌توانیم نیم‌نگاهی به سیستم عامل بعدی اندروید و قابلیت‌های آن داشته باشیم. این نسخه از اندروید، همانطور که از نامش پیداست، مشخصا برای توسعه‌دهندگان ساخته شده و تنها روی دیوایس‌های گوگل پیکسل در دسترس قرار گرفته.

به گفته گوگل، اندروید ۱۲ قرار است به این سیستم عامل شکلی «شهودی‌تر» ببخشد و موجب امنیت بیشتر و عملکرد بهتر در آن شود. بسیاری از تغییراتی که در این پیش‌نمایش به وجود آمده‌اند صرفا به درد توسعه‌دهندگان می‌خورند، اما در نهایت تبدیل به تجاربی معنادار برای مشتریان خواهند شد.

در اندروید ۱۲ شاهد چه قابلیت‌های تازه‌ای هستیم؟

درست مانند دیگر پیش‌نمایش‌های مخصوص توسعه‌دهندگان، در این سیستم عامل شاهد تغییرات بصری چندانی نیستیم. در واقع هنوز آن تغییرات بزرگ در رابط کاربری که چند هفته پیش شایعه‌اش به گوش رسید پیاده‌سازی نشده است. اما در هر صورت شاهد تغییراتی کوچک و بزرگ در گوشه و کنارها هستیم.

نوتیفیکیشن‌های اندروید ۱۲

گوگل یک‌بار دیگر تصمیم به تغییر دادن ظاهر رابط کاربری نوتیفیکیشن‌های اندروید گرفته است و نوتیفیکیشن‌ها حالا شکلی مدرن‌تر دارند. فضایی که توسط نوتیفیشکن‌ها روی نمایشگر اشغال می‌شود تقریبا هم‌اندازه سابق است، اما ابعاد فونت‌ها تغییر کرده‌اند. برای مقایسه بهتر با اندروید ۱۱ می‌توانید نگاهی به تصاویر پایین بیندازند. این‌ها تغییراتی کوچک هستند، اما اگر به چگونگی مدیریت نوتیفیکیشن‌ها در ورژن کنونی اندروید عادت کرده باشید قطعا به چشمتان خواهند آمد.

گوگل یک آیکن Snooze کوچک نیز در گوشه پایین سمت راست هر نوتیفیکیشن پیغام اضافه کرده‌اند. با کلیک کردن روی این گزینه، می‌توانید نوتیفیکیشن‌ها را برای بازه‌هایی مانند ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۱ ساعت یا ۲ ساعت به تعویق بیندازید.

علاوه بر این، پس‌زمینه نوتیفیکیشن ها و تنظیمات سریع حالا با رنگی تازه به نمایش درمی‌آیند. اندروید ۱۱ هم برای نوتیفیکیشن‌ها و هم تنظیمات سریع، پس‌زمینه‌هایی به رنگ مشکی خالص یا سفید خالص داشت. همانطور که انتظار می‌رود، پس‌زمینه وابسته به تمی است که در موبایل استفاده می‌کنید. در این بین، پس‌زمینه‌های اندروید ۱۲ نوعی هاله آبی‌رنگ دارند، حتی اگر رنگی دیگر را به عنوان تم اصلی انتخاب کرده باشید. هنوز مطمئن نیستیم علت این تصمیم گوگل چه بوده، اما شاید ارتباطی به همان تغییرات گسترده در ظاهر اندروید ۱۲ داشته باشد که شایعه‌اش را پیشتر شنیده‌ایم. در هر صورت باید تا عرضه نسخه‌های بعدی منتظر ماند تا ابعاد موضوع بهتر روشن شود.

مهم‌ترین نکته‌ای که باید به خاطر سپرد اینست که اکنون با یکی نخستین ورژن‌های پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان مواجه هستیم و شرایط به احتمال فراوان در آینده تغییر خواهد کرد. برای مثال امیدواریم که گوگل پس‌زمینه آبی‌رنگ نوتیفیکیشن‌ها را دستخوش تغییر کند. به صورت معمول، با پایین کشیدن منوی نوتیفیکیشن‌ها شاهد کمرنگ شدن پس‌زمینه هستیم تا نوتیفیکیشن‌ها به شکلی واضح‌تر دیده شوند. در اندروید ۱۲ خبری از این قابلیت کمرنگ شدن نیست و آنچه به نمایش در می‌آید، تصویر وحشتناکی است که بالاتر می‌بینید.

تنظیمات

برخی از بخش‌های منوی تنظیمات هم از تغییرات بصری اندک برخوردار شده‌اند. نوار جستجو در بالا دیگر به صورت کامل تا سمت راست نمایشگر کشیده نمی‌شود. این نوار حالا ابعادی اندک کوچک‌تر دارد و آیکن پروفایل در طرف راست اندکی بزرگ‌تر شده است.

در منوی تنظیمات ضمنا قادر به یافتن یک بخش تازه به نام Safety & Emergency خواهید بود. این بخش جدید دسترسی سریع به اطلاعات اضطراری (اطلاعات تماس، جزییات پزشکی و چیزهایی از این دست) را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر شاهد قابلیت‌هایی مانند تشخیص تصادف با اتومبیل، هشدار بحران، هشدارهای اضطراری وایرلس و Emergency SOS هستیم. Emergency SOS به شما اجازه می‌دهد که با فشردن دکمه پاور برای پنج بار به صورت پشت سر هم، یک فعالیت اضطراری را فعال کنید.

قابلیت Emergency SOS به صورت پیش‌فرض با ۹۱۱ (شماره تماس‌های اضطراری در آمریکا) تماس می‌گیرد، اما شماره مقصد را می‌توان به آسانی تغییر داد. با این همه اگر به جای یک شماره اضطراری دولتی، از شماره مخاطبی خاص استفاده کنید، برای برقراری تماس موبایل باید از حالت قفل شده خارج گردد.

منوی تنظیمات به احتمال زیاد در به‌روزرسانی‌های بعدی تغییرات بیشتری را پشت سر بگذارد. یکی از نویسندگان وب‌سایت XDA یک حالت «تک‌ دستی» در این پیش‌نمایش یافته که می‌توان آن را به روشی خاص روی برخی موبایل‌های پیکسل فعال کرد. با این ویژگی‌، اساسا شاهد ساختاری شبیه به رابط کاربری Samsung One برای منوی تنظیمات خواهید بود و با بزرگ‌تر شدن متون، دسترسی به تمام بخش‌های تصویر با تنها یک دست آسان‌تر می‌شود.

پنل تنظیمات سریع

اگر از این خوشتان نمی‌آید که مدیا پلیرهای مختلف سر از پنل تنظیمات سریع درآوردند، حالا می‌توانید این گزینه را به صورت جداگانه برای هر اپلیکیشن خاموش کنید. این کار از طریق گزینه‌ای تازه درون منوی تنظیمات Sound & Vibration انجام می‌شود. خوشبختانه، این قابلیت به شما اجازه می‌دهد تک‌تک مدیا پلیرهایی که روی موبایل خود نصب کرده‌اید را فعال یا غیر فعال کنید. بنابراین اگر نمی‌خواهید یوتیوب در تنظیمات سریع ظاهر شود اما همچنان به وجود اسپاتیفای در این منو علاقه دارید، آزادی عمل کافی را خواهید داشت.

افزون بر این، تمیز دادن نوتیفیکیشن‌های مدیا پلیر در صفحه قفل دستگاه و در منوی تنظیمات سریع آسان‌تر شده است. گوگل نوتیفیکیشن‌های مدیا را اندکی بزرگ‌تر کرده است. حالا اسم آهنگ و خواننده در یک خط، بالای نوتیفیکیشن به نمایش در می‌آیند. از سوی دیگر، گزینه‌های کنترل مدیا پلیر در پایین قرار گرفته‌اند و تصویر آلبوم هم در سمت چپ به چشم خواهد خورد. در مجموع همه‌چیز شکلی کمتر جمع‌وجور نسبت به سابق دارد.

سایر ویژگی‌های جدید اندروید ۱۲

اندروید ۱۱ همین حالا اشتراک‌گذاری شبکه وای‌فای را آسان کرده، اما در اندروید ۱۲ شاهد سهولت هرچه بیشتر این کار خواهیم بود. اکنون اگر بخواهید شبکه وای‌فای خودتان را با کسی به اشتراک‌ بگذارید، کافیست روی دکمه Nearby که در صفحه شیر کردن شبکه وای‌فای به نمایش در می‌آید بزنید. به این ترتیب از قابلیت Nearby Share اندروید برای ارسال جزییات لاگین به شبکه وای‌فای برای هرکسی که دوست دارید استفاده خواهد شد.

از طرف دیگر باید به قابلیت پشتیبانی از اسکرین‌شات‌های اسکرول‌شونده هم اشاره کرد که برای مدتی بسیار طولانی منتظر آن بوده‌ایم و حالا گوگل بالاخره یک گام بزرگ برای محقق کردن آن برداشته است. نویسنده XDA می‌گوید که بنابر بررسی‌هایش، اندروید ۱۲ از اسکرین‌شات‌های اسکرول‌شونده پشتیبانی می‌کند، اما این قابلیت هنوز فعال نشده.

قابلیت‌های مهم اندروید ۱۲ که از چشم شما دور می‌مانند

مثل همیشه، بخش اعظمی از تغییرات با تمرکز بر نیازهای توسعه‌دهندگان به وجود آمده‌اند و مصرف‌کنندگان امکان آزمودن آن‌ها را نخواهند داشت. در ادامه به برخی از مهم‌ترین تغییرات متمرکز بر توسعه‌دهندگان می‌پردازیم.

افکت‌های صوتی-لمسی

در چند سال اخیر اهمیت بازخوردهای لمسی برای تجربه کاربری غایی یک اسمارت‌فون واضح‌تر از همیشه شده است. در اندروید ۱۲، گوگل پشتیبانی از افکت‌های صوتی-لمسی را از طریق موتور ویبره موجود در موبایل شما امکان‌پذیر کرده است. با استفاده از این ابزار، توسعه‌دهندگان می‌توانند با تغییر دادن شدت ویبره و فرکانس‌های صوتی، تجربه‌ای درگیرکننده‌تر از بازی‌ها و گوش سپردن به اصوات به وجود آورند.

گوگل به عنوان مثال می‌گوید که در یک اپلیکیشن تماس ویدیویی می‌توان مخاطبان را براساس بازخورد لمسی مربوط به رینگتون شخص تماس‌گیرنده شناسایی کرد یا در بازی‌های مسابقه‌ای، تفاوت میان جاده آسفالتی و جاده خاکی با ویبره ملموس خواهد بود. این درست شبیه به همان کاری است که سونی با کنسول پلی استیشن ۵ انجام داده و بنابراین بسیار هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد.

ناوبری مبتنی بر ژست بهبودیافته در حالت Immersion

حالت Immersion زمانی فعال می‌شود که به صورت تمام صفحه در حال مشاهده ویدیو، تجربه بازی یا مطالعه یک کتاب باشد. ژست ناوبری پیش‌فرض اندروید معمولا از کاربر می‌خواهد از بیرون به داخل و سپس به بیرون سوایپ کند تا به صفحه قبلی بازگردد. حالا هنگام مشاهده ویدیو یا گالری تصاویر، دیگر نیازی به آن سوایپ ثانویه نیست: اندروید ۱۲ در چنین شرایط‌هایی، به صورت پیش‌فرض یک سوایپ را برای بازگشت به صفحه قبلی کافی تلقی می‌کند. البته گوگل افزوده که همچنان از اپلیکیشن‌ها در برابر ژست‌های تصادفی محافظت خواهد کرد، اما این تصمیم جدید باعث می‌شود تجربه فول اسکرین اپلیکیشن‌ها کمتر آزاردهنده باشد.

پشتیبانی از HEVC برای اپلیکیشن‌های پشتیبانی نشده

بسیاری از اپلیکیشن‌های تصویربرداری امروزی به لطف انکودرهای تعبیه شده در دیوایس‌های موبایل قادر به ثبت تصویر با فرمت HEVC هستند. اما در عین حال برخی از اپلیکیشن‌ها با این فرمت سازگاری ندارند. گوگل حالا از یک قابلیت ترانسکدینگ مدیا برای اندروید ۱۲ پرده برداشته که حتی در صورت عدم پشتیبانی اپلیکیشن از HEVC، فایل‌ها را به فرمت AVC ترانسکد می‌کند. گوگل می‌گوید پروسه ترانسکدینگ زمان می‌برد: برای مثال یک ویدیوی ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه، نیازمند ۹ ثانیه است تا روی پیکسل ۴ ترانسکد شود.

پشتیبانی از تصویر AVIF

اندروید ۱۲ از AV1 Image File Format (یا AVIF) پشتیبانی خواهد کرد. این فرمت تصویر در تئوری می‌تواند به بهبود کیفیت تصویر در قیاس با تصاویر JPEG که حجمی یکسان دارند منجر شود.

بهبودهای صدای چند کاناله

اندروید ۱۲ از بازپخش MPEG-H پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، میکسرهای صدا، ریسمپل‌ها و افکت‌ها برای استفاده از حداکثر ۲۴ کانال بهینه‌سازی شده‌اند.

بهینه‌سازی سرویس پیش‌زمینه

اندروید ۱۲ اجازه نمایش سرویس پیش‌زمینه را به اپلیکیشن‌ها نخواهد داد. برای دستیابی به این قابلیت، گوگل از یک JobScheduler جدید استفاده می‌کند که پروسه‌ها را به شکلی بهینه‌تر اولویت‌بندی خواهد کرد و آن‌ها را بی‌توجه به محدودیت‌های باتری به اجرا در می‌آید. این باعث می‌شود اپلیکیشن‌های کمتری به صورت کامل بسته شوند و پرفورمنس بهبود خواهد یافت. اندروید ۱۲ ضمنا نوتیفیکیشن‌های سرویس پیش‌زمینه را تا ۱۰ ثانیه به تعویق می‌اندازد تا وظایف کوتاه‌مدت شانسی برای به اتمام رسیدن تا پیش از نمایش نوتیفیکیشن‌ها داشته باشند. به عبارت دیگر: هنگام باز کردن اپلیکیشن از طریق نوتیفیکیشن‌ها، کاربر حواس‌پرتی‌های کمتری خواهد داشت.

اندروید ۱۲ چه زمانی عرضه می‌شود؟

گوگل اکنون برنامه زمانی عرضه تمام پیش‌نمایش‌های توسعه‌دهندگان و بیلدهای بتای اندروید ۱۲ را منتشر کرده است. این کمپانی قصد دارد سه نسخه پیش‌نمایش به دست توسعه‌دهندگان برساند: یکی در ماه فوریه که عرضه شد، یکی در ماه مارس و دیگری در ماه آپریل. از سوی دیگر شاهد چهار بیلد بتا خواهیم بود که در بازه ماه مه تا آگوست منتشر می‌شوند.

بتای چهارم اندروید ۱۲ قرار است از «ثبات پلتفرم» برخوردار شود. یعنی گوگل قصد دارد در ماه آگوست و پس از انتشار آخرین بیلد آزمایشی، شروع به تست سازگاری با اپلیکیشن‌ها، کیت‌های توسعه نرم‌افزار و کتابخانه‌ها کند.

از نظر تاریخ عرضه ورژن نهایی اندروید ۱۲، گوگل برنامه زمانی مشخص ارائه نکرده است. می‌توان حدس زد که شاهد عرضه این سیستم عامل در اواخر ماه آگوست خواهیم بود. اما این احتمال هم وجود دارد که گوگل تا اواسط ماه سپتامبر برای عرضه اندروید ۱۲ کامل صبر کند.

برای مقایسه باید گفت که گوگل نخستین پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان اندروید ۱۱ را در روز ۱۹ فوریه ۲۰۲۰، نخستین بتا را در روز ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰ و نسخه نهایی را در روز ۸ سپتامبر ۲۰۲۰ عرضه کرد. این کمپانی معمولا برنامه‌ زمانی یکسانی در هر سال داشته است و بنابراین انتظار می‌رود عرضه اندروید ۱۲ نیز در موعد همیشگی صورت بگیرد.

آیا باید اندروید ۱۲ را نصب کنید؟

مثل تمام پیش‌نمایش‌های توسعه‌دهندگان، نصب این نسخه ریسک‌های خاص خود را دارد که خودتان باید آن‌ها را بپذیرید. این نخستین پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان از اندروید ۱۲ است و مشخصا فقط برای توسعه‌دهندگان اپلیکیشن ساخته شده. اگر تصمیم به نصب سیستم عامل جدید گرفتید، باید منتظر انبوهی از باگ‌های مرتبط با پرفورمنس و مشکلات نرم‌افزاری باشید. ایده بهتر اینست که حداقل تا عرضه نخستین بیلد بتای سیستم عامل منتظر بمانید و سپس به نصب آن بپردازید. حتی آن موقع هم باید منتظر باگ‌های آزاردهنده باشید.

آپدیت اندروید ۱۱ برای کدام گوشی‌ها زودتر عرضه شد؟

