اگرچه قوانین جدید واتساپ همچنان مخالفان زیادی دارد، اما در هر صورت توسعه‌دهندگان این اپلیکیشن در حال آماده‌سازی یک مشخصه‌ی جدید برای بهبود حریم خصوصی هستند. حالا طبق بررسی‌های صورت گرفته، به‌زودی نسخه‌ی اندروید و iOS واتساپ قابلیت ارسال عکس‌های ناپدید شونده را دریافت می‌کنند.

در ادامه می‌توانید اسکرین‌شات‌های مربوط به این مشخصه را مشاهده کنید. باید خاطرنشان کنیم در حال حاضر اپلیکیشین‌های پیام‌رسان مختلفی این قابلیت را ارائه می‌دهند.

برای بهره‌گیری از این مشخصه، کاربران باید بر یک دکمه‌ی کوچک ضربه بزنند. با این کار، گیرنده نمی‌تواند تصویر را از واتساپ خارج کند و از طرف دیگر هنگامی که فرد موردنظر چت را ترک می‌کند، این عکس هم ناپدید می‌شود. همچنین درون این دکمه یک عدد دیده می‌شود که ظاهرا تایمر خودکار مربوط به این قابلیت محسوب می‌شود.

کاربران در چت‌های خصوصی و گروه‌ها می‌توانند از این قابلیت بهره ببرند. پیش‌نمایش عکس‌ها هم در محیط چت غیرفعال می‌شود و فقط با ضربه زدن بر آن می‌توانند محتوای این تصاویر را مشاهده کنند.

واتساپ در نوامبر ۲۰۲۰ قابلیت ارسال پیام‌های ناپدید شونده را معرفی کرد. اما برخلاف این مشخصه‌ی جدید، پیام‌های ناپدید شونده از نظر حریم خصوصی مشکلات مختلفی دارند. به عنوان مثال اگر این پیام‌ها حاوی فایل تصویری یا ویدیویی باشند، محتوای موردنظر می‌تواند در گوشی گیرنده ذخیره شود. اما حالا این تصاویر ناپدید شونده خیال کاربران را از نظر حفظ حریم خصوصی راحت‌تر می‌کند.

هنوز معلوم نیست این مشخصه چه زمانی برای عموم کاربران عرضه می‌شود. اما متخصصی که این قابلیت را کشف کرده، همچنین گفته که واتساپ در حال آماده‌سازی قابلیت ممنوع کردن ثبت اسکرین‌شات برای این عکس‌ها است.

