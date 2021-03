درآمد اصلی گوگل از طریق نمایش تبلیغات به دست می‌آید. به زبان ساده، گوگل فعالیت کاربران را در فضای اینترنت زیر نظر می‌گیرد و سپس این اطلاعات ارزشمند را به تبلیغ‌کنندگان می‌فروشد. به لطف همین رویکرد، گوگل یکی از موفق‌ترین شرکت‌های جهان محسوب می‌شود.

با این حال، ساعاتی قبل گوگل اعلام کرد که در آینده‌ی نزدیک تغییراتی را در این رویکرد اعمال می‌کند. بر اساس پستی که این شرکت منتشر کرده، گوگل برای تبلیغات هدفمند خود دیگر از تاریخچه‌ی وب‌گردی کاربران استفاده نخواهد کرد. علاوه بر این، گوگل در نهایت توسعه‌ی ابزارهای پیگیری اطلاعات کاربران در محصولات خود را متوقف می‌کند. باید خاطرنشان کنیم به غیر از سرویس‌های متنوع این شرکت، سیستم‌عامل اندروید هم یکی از محصولات این شرکت محسوب می‌شود.

گوگل از این به بعد چگونه کسب درآمد می‌کند؟

در رابطه با این تصمیم گوگل باید بگوییم که این شرکت کماکان داده‌های کاربران خود را جمع‌آوری خواهد کرد و این داده‌ها برای فروش تبلیغات مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، گوگل بر اساس این سیاست جدید میزان شخصی‌سازی تبلیغات را کاهش می‌دهد. گوگل قصد دارد از API های جدیدی استفاده کند که کاربران را در دسته‌های خاصی قرار می‌دهند و سپس این دسته‌ها مورد نظارت قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، کاربرانی که رفتارهای مشابهی دارند در گروه‌های مشخص قرار می‌گیرند و سپس گوگل این داده‌های ترکیبی را می‌فروشد.

به عنوان مثال، فرض کنید شما مرتبا به یک سایت مربوط به نقاشی‌های گربه‌ها سر می‌زنید. اطلاعات شما با دیگر بازدیدکنندگان این سایت جمع می‌شوند و گوگل به تبلیغ‌کنندگان می‌گوید که افراد علاقمند به نقاشی‌های گربه‌ها، به این سایت‌ها و محصولات هم علاقه دارند. سپس تبلیغ‌کنندگان می‌توانند تبلیغات موردنظر خود را برای این افراد نمایش دهند.

چه زمانی این قانون اجرا می‌شود؟

بر اساس اعلام گوگل، آزمایش‌های مربوط به API های از ماه آینده آغاز می‌شود و سپس در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۱، گوگل داده‌های جمع‌آوری شده از این روش را در اختیار تبلیغ‌کنندگان قرار می‌دهد و این رویکرد بررسی می‌شود.

اگرچه چنین خبری تا حدی تعجب‌آور است، اما چندان هم غیرمنتظره محسوب نمی‌شود. با توجه به فشارهای فزاینده از طرف اتحادیه اروپا و توجه بیشتر اپل به موضوع حفظ حریم خصوصی کاربران، گوگل چاره‌ای جز تغییر رویه‌ی خود نداشت. به نظر می‌رسد این اقدام گوگل، آغاز تغییرات تدریجی سیاست‌های شرکت‌ها برای تبلیغات هدفمند خواهد بود.

