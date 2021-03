بخش مسیریابی گوگل مپ برای ایران هم فعال شد

به نظر می‌رسد که بخش مسیریابی اپلیکیشن گوگل مپ (Google Maps) برای ایران هم فعال شده و بسیاری از کاربران ایرانی از دردسترس بودن این ویژگی خبر می‌دهند.

در حالی که سرویس مسیریابی (Navigation) گوگل مپ از سال‌های ابتدایی در بسیاری از کشورهای جهان دردسترس بود و در سال‌ها اخیر به‌روزرسانی‌های جدیدی هم دریافت کرد، اما این ویژگی در ایران قابل استفاده نبود.

اپلیکیشن گوگل مپ به طور پیش‌فرض در دستگاه‌های اندرویدی نصب است و بسیاری از کاربران iOS هم از آن استفاده می‌کنند، بدین ترتیب امکان مسیریابی به کمک آن که یکی از الزامات کاربران محسوب می‌شود.

پیش از این برای کاربران ایرانی امکان نمایش دورنمای مسیر به یک مقصد در گوگل مپ ممکن بود اما امکان پیمایش مسیر و استفاده از گزینه‌های راهنما هنگام حرکت (Turn by Turn Navigation) وجود نداشت. اکنون طبق گزارش‌های کاربران این ویژگی از امروز برای کاربران ایرانی هم فعال شده است. هرچند هنوز برخی کاربران که از سیستم عامل iOS استفاده می‌کنند، به آن دسترسی ندارند.

برای استفاده از این ویژگی کافی است ضمن روشن بودن GPS دستگاه خود، یک مکان یا نقطه‌ی دلخواه را روی نقشه مشخص کنید و از گزینه‌های پایین صفحه «شروع» (Start) را برگزینید.

گوگل در ماه‌های گذشته تغییرات گسترده‌ای را بر روی نقشه اعمال کرده است، از جمله رنگ‌بندی نقشه را به‌روز کرد، فالو کردن کاربران را ممکن ساخت و امکان تغییر مستقیم زبان در اپلیکیشن بدون نیاز به تغییر زبان کل دستگاه را فراهم کرد. همچنین آیکون‌های تازه‌ای را برای مسیریابی دراختیار کاربران اندروید قرار داد. با دردسترس قرار گرفتن ویژگی مسیریابی در ایران، اکنون کاربران ایرانی هم می‌توانند از این آیکون‌های تازه استفاده کنند.

از سال‌های گذشته به ویژه با کاربرد یافتن تاکسی‌های اینترنتی، مسیریابی توسط اپلیکیشن‌های نقشه در ایران هم از اهمیت بالایی برخوردار شده است و کاربران بسیاری به آن نیاز دارند. بنابراین فعال شدن این ویژگی برای کاربران ایرانی باعث دسترسی و مسیریابی آسان‌تری به نقاط گوناگون خواهد بود.

