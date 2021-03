پس از چندین سال گوگل به‌زودی امکان طراحی مستقیم خیابان‌ها را دوباره به گوگل مپ بازمی‌گرداند تا در کنار هوش مصنوعی کاربران هم بتوانند بهتر به تکمیل راه‌ها کمک کنند.

برای اطمینان از اینکه نقشه بازتاب‌دهنده‌ی خوبی از دنیای واقعی است، گوگل با کمک کاربران آن را به‌روز نگه می‌دارد. این به‌روزرسانی‌ها به مردم کمک می‌کنند تا برای مراجعه به مکان‌های گوناگون بهتر تصمیم بگیرند. به گفته‌ی گوگل با تغییرات جهان در طول سال گذشته و به دنبال همه‌گیری کرونا، مردم بیش از هر زمان دیگر به نقشه برای آگاهی از وضعیت مکان‌های گوناگون مانند باز بودن یا ساعت کاری تازه اعتماد کرده‌اند.

داده‌هایی که در کانون آن کاربران راهنمای محلی گوگل قرار دارند. جمعیتی داوطلب که ۱۵۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند و در سراسر جهان از جمله ایران دارای انجمن‌های کشوری هستند. به گفته‌ی گوگل از زمان راه‌اندازی پروژه‌ی «راهنماهای محلی» (LocalGuides) در حدود ۶ سال پیش تا کنون بیش از ۷۰ درصد نظرات نقشه به این کاربران اختصاص دارد. تنها در سال ۲۰۲۰ بیش از ۸ میلیون مکان روی نقشه افزوده‌اند که شامل انوع مکان‌ها از خواروبارفروشی‌های محله تا پارک‌ها و خدمات و فضاهای عمومی شهری می‌شود. هم‌چنین در سال گذشته داده‌های ۱۷ میلیون مکان روی نقشه به‌روز شده است.

طراحی نمادهای اختصاصی گوگل مپ برای نقاط مهم گردشگری به ایران رسید

در میان این تغییرات توسط کاربران، گوگل هم از سال گذشته به‌روزرسانی‌های زیادی برای نقشه ارائه داده است. برای نمونه رنگ‌بندی نقشه به‌روز شد، گوگل امکان فالو کردن کاربران را ممکن ساخت، حالت تاریک (Dark Mode) فعال شد، ساخت نمای خیابان دردسترس‌تر قرار گرفت و ویژگی Community Feed نقشه‌ی گوگل را بیش از گذشته به یک شبکه‌ی اجتماعی نزدیک کرد. اکنون گوگل با چند ویژگی جذاب تازه قصد دارد نقشه را حتی به‌روزتر از قبل نگه دارد.

پس از ۴ سال از بسته شدن سرویس طراحی نقشه‌ی گوگل به نام «مپ میکر» (Map Maker) به دلیل قدیمی بودن و باگ‌های زیاد، اکنون گوگل طراحی مستقیم جاده‌ها را دوباره به نسخه‌ی وب گوگل مپ آورده است و به‌زودی کاربران می‌توانند جاده‌ای را که روی نقشه وجود ندارد، مستقیم از نسخه‌ی وب توسط ابزار طراحی، رسم و گزارش کنند. پیش از این از سال گذشته، امکان طراحی جاده و گزارش آن در نسخه‌ی اپلیکیشن گوگل مپ فراهم بود.

اما علاوه بر افزودن یک خیابان با رسم خطوط، تغییر نام سریع‌تر خیابان‌ها، تغییر مستقیم طراحی خیابان‌ها و جابه‌جایی یا حذف خیابان‌های نادرست از ویژگی‌های ابزار «ویرایش جاده» (Road Editing) در گوگل مپ هستند که طی ماه‌های آینده به‌تدریج برای بیش از ۸۰ کشور جهان دردسترس خواهد بود. کاربران همچنین می‌توانند جاده‌های بسته شده را با جزئیاتی مانند تاریخ، دلیل و جهت‌های ترافیکی به گوگل گزارش کنند. برای اطمینان از دقت مشارکت‌ها در این زمینه، ابتدا گوگل آن‌ها را بررسی و اصلاح خواهد کرد و نمایش تغییرات روی نقشه تا یک هفته طول خواهد کشید.

با توجه به تمرکز گوگل بر طراحی جاده‌ها توسط هوش مصنوعی، یکی از دغدغه‌های کاربران پس از مپ میکر، طراحی دشوار مسیرها و به‌روزرسانی دیرهنگام آن‌ها که در مسیریابی‌ها بسیار به چشم می‌آمد. به‌ویژه در هفته‌ی اخیر با فعال شدن قابلیت مسیریابی گام به گام گوگل مپ در ایران، وجود خیابان‌های صحیح و مطابق با واقعیت نقشه‌ی ایران هم از اهمیت بالاتری نسبت به قبل برخوردار شده است. اکنون با ویژگی «ویرایش جاده» کاربران می‌توانند بهتر از گذشته نقص‌های موجود در زمینه‌ی راه‌ها را گزارش کنند.

گوگل علاوه بر این، گوگل می‌کوشد از راه فعالیت‌های داوطلبانه به کسب‌وکارهای محلی کمک کند. به همین دلیل یک چالش آزمایشی را در آمریکا اجرا کرده که طی آن کاربران به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات ۱۰۰ هزار کسب‌وکار کمک خواهند کرد و گوگل امیدوار است این چالش به‌زودی در دیگر نقاط جهان هم اجرایی شود.

یکی دیگر از به‌روزرسانی‌های جدید گوگل در زمینه‌ی عکس‌هاست. اگرچه گوگل دیدن را یک روش ادراک قوی می‌داند و بیان می‌کند که عکس‌ها اطلاعاتی درباره‌ی مکان ارائه می‌دهند، اما اندکی توضیح را هم موجب حس بهتر وضعیت نشان داده شده توسط عکس عنوان می‌کند. به گفته‌ی گوگل عکس‌هایی از امکانات و ویژگی‌های جدید یک مکان همراه با توضیحی کوتاه می‌تواند به کاربران در اطلاع از تازه‌ترین وضعیت هر مکان کمک کند.

بدین ترتیب در هفته‌های آینده گوگل بخشی با نام «به‌روزرسانی‌های عکس» (Photo Updates) به اپلیکیشن اضافه می‌کند که راهی آسان برای یافتن و اشتراک‌گذاری تجربیات و موارد ویژه توسط عکس‌هاست و کاربران می‌توانند بدون اینکه به مکان نظر یا امتیاز دهند، مطالبی را درباره‌ی آن روی گوگل مپ به اشتراک بگذارند.

برای استفاده از این بریده‌های تصویری کوتاه، کافی است کاربران با باز کردن یک مکان، به زبانه‌ی «به‌روزرسانی‌ها» بروند تا جدیدترین عکس‌هایی را که دیگران به اشتراک گذاشته‌اند، ببینند یا خود یک بریده‌ی کوتاه به‌اشتراک بگذارند. قابلیتی که علاوه بر به‌روز نگه داشتن پیوسته‌ی نقشه، باعث اجتماعی‌تر شدن آن هم خواهد شد.

