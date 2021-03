در این هفته شرکت ادوبی نرم‌افزار فتوشاپ را به‌روزرسانی کرد و نسخه‌ی پشتیبانی کننده از تراشه‌ی اپل سیلیکون این نرم‌افزار را ارائه داد. انجام این کار توسط ادوبی باعث شد که کاربران بتوانند بدون استفاده از ابزار واسطه‌ی «رزتا ۲» (Rosetta 2) نر‌م‌افزار فتوشاپ را بر روی مک‌های جدید مجهز به تراشه اپل M1 اجرا کنند.

بعد از منتشر شدن این نسخه از این نرم‌افزار، مدیر محصول نرم‌افزار فتوشاپ، Mark Dahm، در مصاحبه‌ی انجام شده با سایت Computerworld عنوان کرده است که این نسخه از نرم‌افزار فتوشاپ بر روی مک‌های مجهز به تراشه‌ی M1 عملکردی %۵۰ سریع‌تر را نسبت به مک‌بوک‌های اینتل عرضه شده در سال گذشته، دارد.

Dahm همچنین در این مصاحبه صحبت‌هایی را هم درباره‌ی چالش‌های موجود در زمان آماده‌سازی این نرم‌افزار برای پشتیبانی از تراشه‌ی اپل سیلیکون مطرح کرد. او درباره‌ی این موضوع گفت که در زمان انجام این کار عملکرد عالی و سریع این نرم‌افزار بر روی این مک‌ها، بالاترین اولویت تیم توسعه‌دهنده بوده است.

همچنین در زمان انجام این کار شرکت ادوبی قصد داشته تا از این موضوع اطمینان پیدا کند که عملکرد نرم‌افزار فتوشاپ بر روی مک‌های مجهز به تراشه‌ی اپل سیلیکون، مشابه مک‌های قدیمی‌تر دارای پردازنده‌ی اینتل باشد.

Dahm در این مصاحبه گفت:

«فتوشاپ به اندازه‌ی کافی خوش شانس بوده است که بتواند بیشتر از ۳۰ سال کاربران اکوسیستم مک را همراهی کند. در طول این مدت این نرم‌افزار توانسته است که در سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ جایگزینی پردازنده‌های Power PC با پردازنده‌های اینتل را به‌خوبی پشت سر بگذارد.»

«بعد از اعلام اپل مبنی بر جایگزینی پردازنده‌های ساخت اینتل با تراشه‌های اپل سیلیکون، تیم توسعه‌دهنده‌ی فتوشاپ با داشتن تجربه‌ی قبلی در زمینه‌ی انجام این کار، موضوع‌های خاصی را در زمان توسعه این نسخه‌ی جدید در نظر گرفت. در زمان توسعه، اولین موضوعی که به ذهن ما آمد این بود که عملکرد درست و بدون نقص این نرم‌افزار در مک‌های جدید مهم‌ترین موضوع در ذهن کاربران حرفه‌ای ماست.»

«در نتیجه، ما فکر می‌کردیم که چقدر طول خواهد کشید تا این نسخه‌ی جدید توسعه داده شده، دوباره بتواند که به عملکرد مناسبی که فتوشاپ در طول این سال‌ها به آن دست یافته است، برسد. رسیدن عملکرد نسخه‌ی به‌روز شده‌ی فتوشاپ به نسخه‌ی قبلی باعث می‌شود که این نرم‌افزار در زمان انجام کارهایی مانند ترکیب عکس‌های با یکدیگر و رندر گرفتن عملکرد روان و بدون نقصی را ارائه دهد.»

بعد از اعلام جایگزینی پردازنده‌های اینتل با اپل سیلیکون، اپل تمامی توسعه‌دهندگان اکوسیستم مک را تشویق کرد تا اپ‌های خود را برای پشتیبانی از اپل سیلیکون دوباره توسعه دهند. تا قبل از به‌روز شدن این اپ‌ها و پشتیبانی کامل آن‌ها از تراشه‌‌ی اپل سیلیکون، کاربران می‌توانند که این اپ‌ها را با استفاده از فناوری رزتا ۲ بر روی مک‌های مجهز به تراشه اپل سیلیکون اجرا کنند.

استفاده از ابزار رزتا ۲ باعث می‌شود که کاربران بتوانند اپ‌هایی را که برای استفاده در مک‌های دارای پردازنده‌ی اینتل توسعه داده شده است را بر روی مک‌های جدید دارای تراشه‌ی ARM اجرا کنند. Dahm درباره‌ی این موضوع می‌گوید که کاربران می‌توانستند فتوشاپ را با استفاده از ابزار رزتا به‌خوبی اجرا کنند.

او همچنین ادامه می‌دهد که در بعضی زمینه‌ها فتوشاپ اجرا شده با استفاده از ابزار رزتا، از فتوشاپ اجرا شده بر روی مک‌های دارای پردازنده‌ی اینتل سریع‌تر عمل می‌کرد. او در صحبت‌هایش می‌گوید:

«خوشبختانه ساخت ابزار رزتا توسط اپل به کاربران اجزا می‌داد که بتوانند نسخه‌ی قدیمی فتوشاپ را بدون تغییرات قابل توجهی در کد این نرم‌افزار، به‌صورتی سریع و قابل اطمینان بر روی مک‌های دارای تراشه‌ی M1، اجرا کنند.»

«همچنین باید بگویم که بیشتر ویژگی‌های فتوشاپ بر روی این مک‌های جدید با سرعت زیادی اجرا می‌شدند. حتی می‌توان گفت که فتوشاپ بر روی این مک‌ها سریع‌تر از مک‌های قدیمی‌تر بود. رخ دادن این اتفاق باعث شده که سوال‌های مطرح شده درباره‌ی عملکرد این دستگاه‌ها به‌سرعت رفع شود.»

بررسی‌های انجام شده توسط ادوبی نشان می‌دهند که فتوشاپ اجرا شده بر روی مک‌های دارای تراشه‌ی اپل M1 عملکردی %۵۰ سریع‌تر را نسبت به مک‌های اینتل عرضه شده در سال ۲۰۱۹ و با سخت‌افزار مشابه، دارد. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد که فتوشاپ بر روی این مک‌ها عملکرد بسیار بهتری را دارد. Dahm درباره‌ی این موضوع می‌گوید که ما هنوز در اول راه مک‌های دارای تراشه‌ی اپل سیلیکون قرار داریم. او ادامه می‌دهد:

«ما در بررسی خود مک‌بوک دارای تراشه‌ی M1 را با نسل قبلی این دستگاه و دارای مشخصات سخت‌افزاری مشابه مقایسه کردیم. بررسی ما نشان داد که در حالت عادی فتوشاپ اجرا شده در مک‌بوک‌های جدید عملکردی %۵۰ سریع‌تر را نسبت به نسل قبلی خود دارد.»

«رخ دادن این بهبود در عملکرد اجرای فتوشاپ شگفت‌انگیز است، زیرا هنوز در آغاز مسیری هستیم که اپل به‌تازگی شروع کرده است. ما و اپل به همکاری‌های خود ادامه خواهیم داد تا رفته‌رفته عملکرد نرم‌افزار‌های ادوبی را بر روی مک‌های دارای تراشه‌ی اپل سیلیکون را به بهترین حالت ممکن برسانیم.»

Dahm همچنین می‌گوید که قدرت بالای تراشه‌ی اپل سیلیکون تیم توسعه‌دهنده‌ی فتوشاپ را تشویق کرده است تا ویژگی‌های اصلی فتوشاپ را به سطح بالاتری برسانند. به عنوان نمونه با توجه به قدرت بالای تراشه‌ی اپل M1، تیم توسعه‌دهنده توانست که عملکرد ویژگی‌های مانند Content Aware Fill، Auto Select Subject، Sky Replacement و ویژگی‌های مهم دیگر را بهبود دهد.

او در صحبت‌هایش می‌گوید:

«ما مشتاق بودیم که تا برخی ویژگی‌های سفارشی‌سازی شده‌ای تراشه‌ی اپل M1 را بررسی کنیم تا متوجه شویم که چگونه می‌توان از این ویژگی‌ها برای بهبود برخی از قابلیت‌های جادویی فتوشاپ که در این سال‌ها به ویژگی‌های اصلی این نرم‌افزار تبدیل شده‌اند، استفاده کرد.»

Dahm در ادامه‌ی صحبت‌هایش می‌گوید که ادوبی به‌دنبال این است که از قدرت بیشتر مک‌های بعدی دارای تراشه‌ی اپل سیلیکون استفاده‌ی بهتری را بکند، تا بتواند علاوه‌بر بهبود عملکرد این نرم‌افزار، جادوی واقعی فتوشاپ را به زندگی کاربران بیاورد.

او همچنین می‌گوید که تکامل پلتفرم اپل سیلیکون توسط اپل در گذر زمان، به ادوبی این اجازه را می‌دهد که بتواند به صورت پیوسته فتوشاپ را تغییر دهد و آن را به بهینه‌ترین حالت ممکن برای استفاده‌ی حداکثری از قابلیت‌های آن در بیاورد؛ بدون اینکه لازم باشد تا کابران برای اجرا کردن آن از ابزار رزتا استفاده کنند.

