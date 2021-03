گوگل ساعاتی قبل اعلام کرد که کارمزد مربوط به فروش اپلیکیشن‌ها و محصولات دیجیتالی برای توسعه‌دهندگانی که در یک سال کمتر از ۱ میلیون دلار درآمد دارند، از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد می‌رسد. در همین زمینه باید به اقدام مشابه اپل هم اشاره کنیم که چند ماه قبل خبر آن منتشر شد. این قانون جدید گوگل از تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ (۱۰ تیر ۱۴۰۰) اجرا می‌شود.

به گفته‌ی گوگل، حدود ۹۹ درصد از توسعه‌دهندگان مشمول این قانون هستند و این یعنی شرکت‌ها مثلا می‌توانند با این درآمد مازاد حقوق بیشتری به کارکنان خود پرداخت کنند. گوگل اعلام کرده که طی ماه‌های آینده جزئیات بیشتری در این رابطه اعلام خواهد شد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، این تصمیم گوگل صرفا برای خیرخواهی صورت نگرفته است. چند ماه قبل شرکت Epic که سازنده‌ی بازی Fortnite است از دو شرکت اپل و گوگل به دلیل اصرار برای استفاده از سیستم پرداخت درون برنامه‌ای آن‌ها شکایت کرد و گفت که این دو شرکت با انجام این کار، قوانین ضد انحصار را نقض کرده‌اند.

شرکت Epic با مطرح کردن این شکایت، تلاش کرد که حمایت توسعه‌دهندگان کوچک را جلب کند. اما حالا گوگل هم مانند اپل با وضع این قانون جدید، رضایت بخش بزرگی از توسعه‌دهندگان را به دست می‌آورد ولی در عین حال، شرکت‌های بزرگی مانند Epic باید همچنان کارمزد ۳۰ درصدی را به گوگل پرداخت کنند.

باید خاطرنشان کنیم که طبق بررسی‌های صورت گرفته، مجموع درآمد ۹۸ درصد از توسعه‌دهندگان اپ استور اپل که می‌توانند از این قانون جدید بهره‌مند شوند، کمتر از ۵ درصد درآمد کل این پلتفرم را تشکیل می‌دهد. احتمالا این موضوع برای گوگل پلی استور هم صدق می‌کند و این یعنی اگرچه درآمد گوگل از طرف توسعه‌دهندگان کوچک نصف می‌شود، اما به صورت کلی ضرر ناچیزی را تجربه خواهد کرد.

منبع: Android Authority

The post کارمزد ۳۰ درصدی گوگل پلی استور برای بیشتر توسعه‌دهندگان نصف می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala