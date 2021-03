سیستم‌عامل iOS 14 به نسبت سایر نسخه‌های سیستم‌عامل اپل قابلیت‌های بسیار زیادی را به آیفون‌ها افزود و باعث شد کاربران گوشی‌های اپل با ظاهر کاملا جدیدی مواجه شوند. اما هنوز هم پرچم‌دارهای اندرویدی برای بسیاری از کاربران جذابیت بیشتری دارند چرا که قابلیت‌های نسبتا بیشتری به نسبت همتای خود ارائه می‌دهند. البته در سیستم‌عامل اپل هم قابلیت‌هایی وجود دارد که گوگل باید آن را در اندروید بکار گیرد اما خب در این مطلب به بررسی قابلیت‌هایی از گوشی‌های اندروید می‌پردازیم که آیفون و iOS باید به آن‌ها مجهز شوند.

iOS قابلیت‌های بسیار خوبی دارد. نسخه‌ی ۱۴ این سیستم‌عامل هم بعد از سال‌ها، تفاوت محسوسی به نسبت سایر نسخه‌ها داشت و گوشی‌های اپل را از همیشه کاربردی‌تر و جذاب‌تر کرد. اما با این حال بر کسی پوشیده نیست اندروید سیستم‌عامل پرزرق و برق‌تر و پرامکانات‌تری است؛ در نتیجه دست کاربران در انجام بسیاری از کارها بازتر است. معمولا اگر از کاربران هر دو سیستم‌عامل باشید، از لحاظ قابلیت‌های نرم‌افزاری احتمالا این اندروید است که شما را بیشتر راضی نگه می‌دارد؛ هرچند بدیهی است یک سری قابلیت‌های جذاب هم در iOS وجود دارد و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد.

اپل در حال حاضر شرایط بسیار خوبی را در بازار گوشی‌های هوشمند دارد و گوشی‌های این شرکت هم حسابی خوش درخشیده‌اند. اما یک سری قابلیت‌هایی وجود دارد که شرکت کوپرتینویی برای بهبود هرچه بیشتر عملکرد خود به آن‌ها نیاز دارد و امکان استفاده از آن‌ها نیز کاملا فراهم است. منتها نمی‌دانیم چرا اپل آن‌ها را به سیستم‌عامل و گوشی‌های محبوب خود اضافه نمی‌کند. در ادامه به بررسی این قابلیت‌ها می‌پردازیم که امکان استفاده از آن‌ها در آیفون اصلا دور از انتظار نیست.

حسگر اثرانگشت

حسگر اثرانگشت از قابلیت‌هایی بود که اوایل دوران خود در گوشی‌های اپل مورد استفاده قرار گرفت و کاربران علاقه‌ی بسیار زیادی به آن داشتند. این در حالی بود که برای تعبیه‌ی آن، اپل حواشی بسیار زیادی را در بالا و پایین بدنه‌ی گوشی در نظر می‌گرفت اما باز هم چیزی از میزان محبوبیت این محصولات نزد کاربران کم نمی‌شد. با این حال به مرور زمان شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های اندرویدی حسگر را به کناره‌ی گوشی و بعد‌ها درون نمایشگر مورد استفاده قرار دادند و این موضوع باعث کاهش چشمگیر حواشی روی پنل جلویی دستگاه شد.

اپل اما تصمیم گرفت این حسگر را حذف و به‌جای آن از حسگر تشخیص چهره سه‌بعدی استفاده کند. اگرچه تشخیص چهره در گوشی‌های اپل سه‌بعدی است و دقت، سرعت و کیفیت بسیار بالایی دارد اما باعث شده اپل مجبور شود یک ناچ نسبتا بزرگ را هم روی بخش بالایی نمایشگرهای گوشی خود برای تعبیه‌ی آن در نظر بگیرد. در حالی که شرکت‌های اندرویدی با تعبیه‌ی حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر موفق شدند بخش بیشتری از پنل جلویی را به نمایش اختصاص دهند و تنها چیزی که یکپارچگی آن را بهم می‌زند یک حفره‌ی بسیار کوچک برای دوربین سلفی است.

در دوران شیوع ویروس کرونا که استفاده از ماسک رواج خیلی زیادی پیدا کرد، کاربران گوشی‌های اپل بیشترین دردسر را با این روش بازگشایی قفل گوشی داشتند. البته پوشیدن ماسک تنها چالش این حسگر نیست. گاهی اوقات که از خواب بیدار می‌شوید هم گوشی در شناسایی صورتتان مشکل پیدا می‌کند (کم پیش می‌آید) و باید از رمز عبور برای بازگشایی قفل گوشی استفاده کنید. به همین خاطر خیلی بهتر می‌شد اگر اپل از حسگر اثرانگشت به جای تشخیص چهره در گوشی خود استفاده می‌کرد چون با این کار نه تنها امنیت گوشی به همان میزان تضمین می‌شد بلکه دیگر مجبور نبودیم ناچ روی نمایشگر آیفون‌ها را تحمل کنیم.

آیفون‌ها پیش از معرفی آیفون X از حسگر اثرانگشت استفاده می‌کردند اما به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که این ویژگی بار دیگر به گوشی‌های شرکت بازگردد.

با توجه به شنیده‌ها، به نظر می‌رسد اپل برنامه دارد برای آیفون ۱۳ و مدل‌های مختلف آن از حسگر اثرانگشت درون نمایشگر استفاده کند. اگر این خبر واقعیت داشته باشد، کاربران آیفون را بسیار خوشحال خواهد کرد چرا که به نظر می‌رسد اثر انگشت، راه حل امنیتی مجبوب‌تری برای کاربران باشد. چرا که این حسگرها در هر کجای گوشی که تعبیه شوند مزاحمتی روی نمایشگر ایجاد نمی‌کنند؛ یا در زیر صفحه قرار دارند (مثل بسیاری از گوشی‌های کنونی نظیر گلکسی‌ها)، یا روی پنل پشتی (مثل پیکسل) یا با کلید پاور در بغل گوشی ادغام می‌شوند.

البته حسگرهای اثرانگشت درون صفحه به خاطر اینکه معمولا یک لایه محافظ صفحه هم روی آن‌ها قرار می‌گیرد شاید در مواقعی نتوانند آنطور که باید با سرعت و دقت بالا گوشی را باز کنند اما قطعا تا زمانی که آیفون ۱۳ رونمایی شود (حتی همین الان) آنقدری شرکت‌ها در این زمینه پیشرفته شده‌اند که مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد. خوشبختانه به نظر می‌رسد علاوه بر حسگر اثرانگشت، به نظر می‌رسد اپل قصد دارد پشتیبانی از رفرش‌ریت ۹۰ یا ۱۲۰ هرتز را هم به گوشی‌های آیفون ۱۳ اضافه کند.

Split-Screen

یکی دیگر از قابلیت‌های بسیار خوبی که اندرویدی‌ها مدت‌هاست از آن بهره‌مند هستند اما اپل هنوز به دلایلی نامشخص سیستم‌عامل خود را به آن مجهز نمی‌کند، split-screen است. قابلیتی که اجازه می‌دهد برنامه‌ها در کنار یکدیگر اجرا شوند که فوق‌العاده کاربردی است. اپل با iOS 14، قابلیت تصویر در تصویر را به مرورگر خود اضافه کرد که اجازه می‌داد کاربر حین تماشای ویدیو (مثلا از یوتیوب) به انجام کارهای دیگر هم بپردازد در حالی که ویدیو به شکل پنجره‌ای کوچک در کنار صفحه به نمایش در می‌آمد.

اما خب بر کسی پوشیده نیست split-screen یک قابلیت فوق‌العاده کاربردی‌تر است. در تصویر در تصویر، ویدیو در اندازه‌ای کوچک به نمایش در می‌آید و شاید برای آن دسته از کاربرانی که دید خوبی ندارند نامناسب باشد. یا آنقدری بزرگ که بخش زیادی از نمایشگر را اشغال می‌کرد. حتی در اندروید هم تنظیم اندازه‌ی پنجره‌ی کوچک ویدیو در تصویر در تصویر گاهی اوقات سخت می‌شد.

به همین دلیل بهره‌مندی از یک قابلیت دیگر مثل split-screen باعث می‌شود نیمی از صفحه به تماشای ویدیو و نیمی دیگر به انجام کارهای دیگر اختصاص داده شود. تنظیم اندازه‌ی صفحه در این حالت بسیار آسان‌تر است و به‌راحتی صورت می‌گیرد تا یک کدام از اپلیکیشن‌ها در بخش بزرگ‌تری از نمایشگر به نمایش درآید. حتی اگر صفحه را به حالت افقی یا عمودی بچرخانید، اپلیکیشن‌ها در همان حالت به شکل چرخش نمایشگر درمی‌آیند.

این قابلیت در اندروید ۱۲ قرار است به شکل بهتری در گوشی‌های اندرویدی پیاده شود به این صورت که دو اپلیکیشن را می‌توان در یک پوشه قرار داد اما عملکرد پوشه به این صورت است که با لمس آن، دو برنامه همزمان و در حالت split-screen اجرا می‌شوند مثل یوتیوب و گوگل‌کروم. (گلکسی‌ها الان هم از این قابلیت بهره‌مند هستند). اما خب حتی نسخه‌ی معمولی آن هم در iOS وجود ندارد. پردازنده‌ی A14 قدرتمندترین پردازنده برای انجام فعالیت‌های مولتی تسکینگ یا مواردی نظیر split-screen است و اصلا دلیلی وجود نداشت تا به این لحظه شاهد اضافه شدن این قابلیت به آیفون‌ها نباشیم.

اسلایدشو در صفحه‌ی هوم و صفحه‌ی قفل

اپل در iOS از تصاویر زمینه‌ی متحرک با انیمیشن بسیار زیبا استفاده کرده که به خصوص در حالت تیره جلوه‌ی بسیار زیبایی دارند. اپلیکیشن‌های زیادی هم با قابلیت مشابه در اندروید وجود دارد اما خب آنچه که اندرویدی‌ها از آن بهره می‌برند، تغییر خودکار تصویر به تصویری دیگر است که هم در صفحه‌ی قفل و هم در صفحه‌ی هوم می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

در پیکسل‌ها daily wallpapers، در گوشی‌های سامسونگ Dynamic Lock Screen و در گوشی‌های وان‌پلاس هم daily lock / home screen wallpapers برای تغییر روزانه‌ی تصاویر مورد استفاده قرار می‌گیرد که تازگی و طراوت خاصی به گوشی شما می‌بخشد. برای مثال در گوشی‌های سامسونگ می‌توانید از بین دسته‌های مختلف نظیر طبیعت، حیوانات، غذا و …، یک کدام را انتخاب کنید که تصاویر مربوط به آن در صفحه‌ی قفل به نمایش دربیاید. حتی اگر در این قابلیت‌ها از تصاویر از پیش تعیین شده‌ استفاده شود باز هم جالب هستند و انتظار داریم اپل قابلیت مشابهی را برای iOS در نظر بگیرد.

با در نظر گرفتن افزایش چشمگیر قدرت پردازشی گوشی‌های هوشمند، انتظار داریم این قابلیت با امکانات بیشتر و پیشرفته‌تری در گوشی‌های آینده مورد استفاده قرار بگیرد و این اجازه را به کاربران بدهد تا تصاویر شخصی‌سازی‌شده‌ی خود را ایجاد و در اسلایدها مورد استفاده قرار دهند. قابلیت‌های پیشرفته از این دست سال‌هاست که در مک‌بوک و نست‌هاب وجود دارد که خب انتظار داریم هرچه زودتر شاهد حضور آن در گوشی‌های هوشمند هم باشیم.

اعلانات

گوگل طی یکی دو سال گذشته بخش بزرگی از تمرکز خود را روی بهبود شرایط اعلانات منعطف کرده و تغییرات گسترده‌ای را در این زمینه به وجود آورد که خب فعلا در گوشی‌های اپل به این اندازه به اعلانات توجه نشده. البته این شاید قابلیتی نباشد که کاربران اپل به اندازه‌ی دیگر قابلیت‌های این لیست به آن احتیاج داشته باشند اما خب پیشرفت در بخش‌های اینچنینی هم می‌تواند در دستور کار شرکت قرار بگیرد و تجربه‌ی کاربری را به شکل چشمگیری بهبود بخشد.

با افزایش تعاملات در دنیای مجازی، مدیریت بهتر در اعلانات ضرورت بیشتری پیدا کرده که خب گوگل مدت‌هاست در راستای بهبود وضعیت در این بخش کارهای خود را آغاز کرده. برای مثال گاهی اوقات حین کار با یک اپلیکیشن هستید اما پیامی از دوستتان در یکی از پیام‌رسان‌ها دریافت می‌کنید منتها نمی‌خواهید از برنامه‌ی کنونی خارج شوید. اندروید به شما این امکان را می‌دهد با کلیک روی حباب‌ مربوط به آن پیام، بدون اینکه نیاز باشد وارد آن پیام‌رسان شوید به پیام دوستتان پاسخ دهید یا از طریق خود نوار اعلانات به آن پاسخ دهید.

امکان بی‌صدا کردن اعلانات هم از همان بخش وجود دارد تا بدین ترتیب کاربر در صورتی که بعد از دریافت پیامی صدایی بشنود مطمئن می‌شود پیغام دریافت شده مهم است و باید به آن پاسخ دهد. امکان تنظیم صدای خاص برای اعلانات خاص هم وجود دارد تا بدین ترتیب کاربر متوجه شود هر پیام از طرف چه کسی ارسال شده در حالی که اپل فقط با اپلیکیشن‌هایی نظیر Calendar و Reminders این اجازه را به کاربر می‌دهد.

البته ویجت‌هایی که اپل در نسخه‌ی iOS 14 به این سیستم‌عامل افزود باعث شده اطلاعات خوبی برای کاربران به نمایش دربیاید اما خب پاسخ سریع به مکالمات باید قدم بعدی اپل در راستای بهبود وضعیت اعلانات باشد. بسیاری از ابزارهای مربوط به اعلانات در سیستم‌عامل iOS در بخش‌های مختلفی از تنظیمات قرار دارند که یافتنشان دشوار است و از طرفی تمام اعلانات هم به گونه‌ای هستند که کاربر باید ابتدا آن‌ها را باز کند تا متوجه جزئیات مربوط به آن شود.

نمایشگر همیشه روشن

یکی از قابلیت‌های بسیار خوبی که آیفون‌ها از آن بی‌بهره‌اند، نمایشگر همیشه روشن است. البته می‌توان حدس زد یکی از دلایلی که اپل در گوشی‌های خود از این قابلیت بهره نمی‌برد به خاطر مصرف انرژی باشد چون اپل نمی‌خواهد ضعف باتری بیش از این به چشم کاربر بیاید. اما خب بهتر بود اگر این قابلیت در گوشی وجود داشت و کاربر در صورت عدم تمایل آن را غیرفعال می‌کرد. همانطور که می‌دانید، نمایشگر همیشه روشن این امکان را به کاربران می‌دهد بدون اینکه نیاز باشد وارد گوشی شوند، از اعلانات، ساعت و تاریخ و مواردی از این دست مطلع شوند و خب خیلی بهتر بود اگر در آیفون‌ها شاهد این قابلیت بودیم.

البته شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های اندرویدی برای حل مشکل خالی شدن باتری این گزینه را در نظر گرفته‌اند که کاربر بتواند نمایشگر همیشه روشن را طوری تنظیم کند که به صورت خودکار در زمان‌هایی که بیدار است فعال شود. بدین ترتیب هنگام خواب نمایشگر همیشه روشن خاموش می‌شود چون کاربر در این شرایط از گوشی استفاده نمی‌کند و طبیعتا به چک کردن چیزی نیاز نخواهد داشت.

اپل هم می‌تواند با قرار دادن چنین تنظیماتی، نمایشگر همیشه روشن را به گوشی خود اضافه کند تا دیگر نگرانی از بابت خالی شدن باتری وجود نداشته باشد. این قابلیت احتمالا با آیفون ۱۳ در اختیار کاربران اپل قرار می‌گیرد چرا که به نظر می‌رسد شرکت قصد دارد از روش‌های جدیدی برای افزایش ظرفیت باتری استفاده کند.

البته به این لیست می‌توان قابلیت‌های دیگر را هم اضافه کرد. مثلا اینکه اپل فضای بیشتری را برای سرویس‌های استریمینگ فراهم کند که خب فعلا بنا به دلایلی قوانین سفت و سختی در این رابطه دارد. همچنین انتظار داریم اپل تنظیمات مربوط به برنامه‌ی پیش‌فرض را کمی بهبود ببخشد تا کاربر بتواند برنامه‌های شخص ثالث بیشتری را به عنوان برنامه‌ی پیش‌فرض معرفی کند.

به عنوان کاربر گوشی آیفون، اگر تجربه‌ی استفاده از یک گوشی اندرویدی را داشته‌اید، فکر می‌کنید چه قابلیتی از اندروید باید در iOS نیز وجود داشته باشد؟ بدیهی است در این لیست قابلیت‌های بیشتری هم می‌شد جای بگیرند اما مواردی این چنینی بیشتر سلیقه‌ای هستند و خب به نظر می‌رسد فعلا این ۵ مورد اهمیت بسیار زیادی دارند. با این حال تمایل دارید در آیفون ۱۳ یا بهتر است بگوییم نسخه‌ی بعدی iOS، چه قابلیتی را مشاهده کنید که اکنون در اندروید وجود دارد؟

