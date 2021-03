اگر شما جز افرادی هستید که هنوز هم به استفاده از آیفون ۴S خود پایبندید و عضو خانواده‌ی %۸ در حال کاهش از کاربران آیفون هستید که از سیستم عامل iOS 12 یا نسخه‌‌های قدیمی‌تر از آن استفاده می‌کنند، برایتان خبر بدی را داریم.

می‌خواهیم به شما بگوییم که اگر به طور مرتب از اپ واتساپ برای فرستادن پیام استفاده می‌کنید، این اپ در روز دوشنبه با منتشر کردن اطلاعیه‌ای خبری اعلام کرد که پشتیبانی از iOS 9 را متوقف خواهد کرد. نگاهی به آیفون‌های تولید شده توسط اپل نشان می‌دهد که آیفون ۴S آخرین آیفونی است که نمی‌تواند نسخه‌های جدیدتر از iOS 9 را بر روی آن نصب کرد.

رخ دادن این اتفاق به این معنی است که افرادی که از این اپ بر روی این نسخه از سیستم عامل iOS استفاده می‌کنند، دیگر در برابر حمله‌ی هکر‌ها محافظت نمی‌شوند و همچنین بعد از گذشت مدتی، دیگر نمی‌توان از این اپ بر روی این نسخه از سیستم عامل iOS استفاده کرد.

اگر شما جز این کاربران هستید به شما توصیه می‌کنیم که پیام‌ها و گفت‌وگو‌های که برای شما مهم هستند را قبل از رخ دادن این اتفاق به محل دیگری منتقل کنید. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که اپل با رونمایی از آیفون ۶S در سال ۲۰۱۵ از iOS 9 رونمایی کرد. برای اطلاع باید بگوییم که آیفون ۶S رونمایی شده در سال ۲۰۱۵، از جدیدترین نسخه از سیستم عامل iOS یعنی iOS 14 پشتیبانی می‌کند.

اپل در واقع یک سال قبل از رونمایی از گوشی آیفون ۶S، تولید آیفون ۴S را در ماه سپتامبر (شهریور) سال ۲۰۱۴ متوقف کرد. اکنون ۷ سال است که دیگر این گوشی در فروشگاهی فروخته نمی‌شود و ارزش کنونی این گوشی در حدود ۳۰ دلار است.

با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد که دیگر برای واتساپ ارزش نداشته است تا از این نسخه از سیستم عامل iOS پشتیبانی کند و انجام این اتفاق هم بر روی افراد زیادی تأثیر نخواهد گذاشت.

واتساپ با حمله به رقبا بیانیه‌ی جدیدی درباره‌ی سیاست حریم خصوصی خود منتشر کرد

