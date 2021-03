در فضای موبایل با دو سیستم‌عامل مهم یعنی iOS و اندروید سروکار داریم که در این میان سیستم‌عامل اندروید تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. یکی از نقاط عطف این اکوسیستم مربوط به رابط کاربری اچ‌تی‌سی سنس (HTC Sense) است که در ادامه به اهمیت این رابط کاربری و نقش آن در تغییر اندروید می‌پردازیم.

اچ‌تی‌سی اولین گوشی اندرویدی را ساخته است

شرکت اچ‌تی‌سی در حال حاضر دیر به دیر گوشی‌های جدید خود را معرفی می‌کند و از دوران اوج خود فاصله‌ی زیادی گرفته است. این شرکت سازنده‌ی اولین گوشی اندرویدی به نام T-Mobile G1 محسوب می‌شود که در سال ۲۰۰۸ برای گوگل تولید شد. این یعنی بخشی از موفقیت اندروید به عنوان یک سیستم‌عامل تازه‌نفس، به تلاش‌های شرکت اچ‌تی‌سی برمی‌گردد که در رابطه با این موفقیت، رابط کاربری اچ‌تی‌سی سنس نقش مهمی را ایفا کرد.

ارتباط طولانی‌مدت اچ‌تی‌سی با گوگل

این شرکت بعد از تولید اولین گوشی اندرویدی برای گوگل، چندین گوشی اندرویدی را با برند خود راهی بازار کرد. این گوشی‌ها بسیار محبوب‌تر از G1 بودند و در کشورهای بیشتری در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفتند.

برای مدتی طولانی، گوشی‌های اچ‌تی‌سی گل سرسبد دنیای اندروید در نظر گرفته می‌شدند. قبل از اینکه آیفون در سال ۲۰۱۰ به اپراتور مخابراتی Verizon راه پیدا کند، این اپراتور ارائه‌دهنده‌ی چندین پرچم‌دار اچ‌تی‌سی بود که طرفداران زیادی داشتند.

با وجود اینکه گوشی‌های مبتنی بر برند اچ‌تی‌سی فروش بالایی داشتند، این شرکت تا مدت‌ها به همکاری با گوگل ادامه داد. از نتایج این همکاری می‌توانیم به تولید گوشی‌های نکسوس وان و T-Mobile G2 در سال ۲۰۱۰ اشاره کنیم. سپس بعد از یک وقفه‌ی طولانی، این شرکت اولین گوشی پیکسل در سال ۲۰۱۶ و پیکسل ۲ در سال ۲۰۱۷ را تولید کرد.

در چند سال اخیر، اچ‌تی‌سی تعداد اندکی گوشی راهی بازار کرده که در مقایسه با سال‌های ابتدایی فعالیت این شرکت اصلا به چشم نمی‌آیند. اگرچه این شرکت در زمینه‌ی سخت‌افزاری حرف زیادی برای گفتن داشت، اما از نظر نرم‌افزاری هم توجهات زیادی را جلب می‌کرد.

اچ‌تی‌سی سنس چیست؟

اچ‌تی‌سی سنس به زبان ساده یک رابط کاربری است که بر روی اندروید خام قرار می‌گیرد. همانطور که احتمالا می‌دانید، تولیدکنندگان گوشی‌های اندرویدی از رابط‌های کاربری مختلفی برای گوشی‌های خود استفاده می‌کنند. با وجود اینکه هزاران گوشی اندرویدی در بازار وجود دارند، اما ظاهر نرم‌افزار آن‌ها تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند.

با وجود اینکه طی این سال‌ها اچ‌تی‌سی سنس آپدیت‌های مختلفی را دریافت کرده، اما در بین دیگر رابط‌های کاربری، کمترین تغییر را داشته است. این شرکت برای گوشی‌های خود همچنان از این رابط کاربری استفاده می‌کند. اچ‌تی‌سی سنس صرفا یک رابط کاربری معمولی که ظاهر نرم‌افزار را تغییر می‌دهد، نیست. علاوه بر تغییرات بصری، این رابط کاربری مجموعه‌ای از ویژگی‌های منحصربه‌فرد، اپلیکیشن‌ها و ویجت‌ها را ارائه می‌دهد که منجر به خاص شدن گوشی‌های اچ‌تی‌سی می‌شود.

چرا اچ‌تی‌سی سنس اهمیت زیادی دارد؟

برای درک اهمیت اچ‌تی‌سی سنس، باید دوباره به گوشی T-Mobile G1 برگردیم. اندروید استفاده شده برای این گوشی ظاهر بسیار ساده‌ای داشت و عملا هیچ جذابیت بصری برای کاربران ارائه نمی‌داد.

دو گوشی اندرویدی نخست اچ‌تی‌سی هم از همین نسخه‌ی ساده‌ی اندروید استفاده می‌کردند اما در اکتبر ۲۰۰۹ گوشی اچ‌تی‌سی هیرو با رابط کاربری اچ‌تی‌سی سنس رسما معرفی شد. در این دوران، دیگر شرکت‌ها هم ساخت گوشی‌های اندرویدی را آغاز کردند اما رابط کاربری اچ‌تی‌سی از تمام آن‌ها جذاب‌تر بود.

اهمیت اصلی این رابط کاربری به همین موضوع برمی‌گردد. همین رابط کاربری به یک دلیل مهم برای خرید یک گوشی اندرویدی مشخص در مقابل رقبا تبدیل شد. حتی اگر گوشی‌های دیگر از نظر سخت‌افزاری ویژگی‌های بهتری داشتند، بسیاری از کاربران گوشی‌های اچ‌تی‌سی را به دلیل داشتن نرم‌افزار جذاب‌تر انتخاب می‌کردند.

از بین ویژگی‌های جذاب این رابط کاربری می‌توانیم به امکانات متنوع برای شخصی‌سازی، ویجت‌های زیبا، آیکون‌های پر زرق‌وبرق، هوم لانچر زیبا و اپلیکیشن‌های داخلی مفید اشاره کنیم. این رابط کاربری اچ‌تی‌سی دیگر شرکت‌ها و از همه مهم‌تر خود گوگل را وادار کرد که ظاهر نرم‌افزار گوشی‌ها را جدی‌تر بگیرند. در حال حاضر اندروید خام که در گوشی‌های پیکسل استفاده می‌شود نیز طراحی جذابی دارند و اچ‌تی‌سی نقش مهمی در این راستا ایفا کرده است.

چرا گوشی‌های اچ‌تی‌سی به این حال و روز افتاده‌اند؟

