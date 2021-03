یکی از مشاوران دونالد ترامپ روز گذشته در گفت‌وگو با فاکس نیوز اعلام کرد که رئیس جمور سابق آمریکا به زودی با پلتفرم خود به دنیای شبکه‌های اجتماعی باز می‌گردد. جیسون میلر، یکی از سخنگوهای کمپین انتخاباتی آقای ترامپ در سال ۲۰۲۰، مدعی شده که این پلتفرم «میلیون‌ها» کاربر جدید جذب خواهد کرد و «بازی را از نو تعریف می‌کند.»

حضور آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر و فیسبوک در پی حمله‌ی گروهی از حامیان او به کنگره آمریکا تعلیق شد و حالا به نظر می‌رسد دو تا سه ماه دیگر شاهد معرفی شبکه‌ی اجتماعی او خواهیم بود. قبل از ممنوع شدن فعالیت او در این شبکه‌ها، ترامپ چندین پست در توییتر و فیسبوک منتشر کرد که شامل ادعاهای بی‌اساس در مورد تقلب در انتخابات بودند.

در بین شبکه‌های اجتماعی، دونالد ترامپ از توییتر بیش از باقی موارد استفاده می‌کرد و حتی برخی از تصمیمات دولت در ابتدا از این طریق مطرح می‌شد. توییتر در نهایت پنهان کردن برخی از توییت‌های ترامپ که شامل اطلاعات نادرست بودند را آغاز کرد و در کنار آن برچسب هشدار به همراه لینک مربوط به موضوع موردنظر را نمایش می‌داد. یکی از مدیرهای ارشد توییتر ماه گذشته اعلام کرد که آقای ترامپ حتی اگر در انتخابات بعدی نامزد شود، ممنوعیت فعالیت او در این پلتفرم برداشته نخواهد شد.

ترامپ در طول ریاست جمهوری خود، رابطه‌ی خوبی با غول‌های شبکه‌های اجتماعی نداشت و همواره آن‌ها را به سانسور صدای محافظه‌کاران متهم می‌کرد. روی هم رفته هنوز در مورد جزئیات شبکه اجتماعی آقای ترامپ خبری منتشر نشده ولی به احتمال زیاد با استقبال گسترده‌ی محافظه‌کاران مواجه می‌شود.

منبع: Cnet

