طی چند ساعت گذشته شماری از کاربران اندروید برای استفاده از اپلیکیشن‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند. اپلیکیشن‌هایی مانند جیمیل، گوگل، یاهو و میل و دیگر موارد دائماً بسته می‌شوند و کاربران نمی‌توانند آن‌ها را باز کنند. گوگل هم اعلام کرده از این مشکل خبر دارد و مشغول برطرف کردن آن است.

گوگل با انتشار یک بیانیه برای رسانه‌های مختلف اعلام کرده که این مشکل مربوط به ابزاری به نام WebView است و آن‌ها به‌زودی آپدیتی برای برطرف کردن این مشکل منتشر می‌کنند. گفته می‌شود این باگ تمام اپلیکیشن‌هایی که از WebView استفاده می‌کنند را تحت تأثیر قرار داده است. این ابزار به زبان ساده مرورگر مشابه گوگل کروم را برای اپلیکیشن‌ها ارائه می‌کند.

برخی کاربران به این نتیجه رسیده‌اند که حذف آخرین آپدیت WebView یا حذف کلی آن این مشکل را برطرف می‌کند. پشتیبانی سامسونگ در آمریکا هم به کاربران توصیه کرده آخرین آپدیت این ابزار را حذف کنند.

برای این کار به مسیر Settings > Apps بروید و بر روی آیکون سه‌نقطه در سمت راست بخش فوقانی ضربه بزنید. سپس گزینه‌ی Show System Apps را انتخاب کنید و به دنبال Android System WebView بگردید. در این بخش با انتخاب گزینه‌ی Uninstall Updates می‌توانید این مشکل را برطرف کنید.

اگر حذف آخرین آپدیت آن هم مشکل را برطرف نکرد، بهتر است WebView را به طور کامل پاک کنید. برای این کار در گوگل پلی استور به بخش My Apps & Games و سپس Installed سر بزنید. در این لیست Android System WebView را پیدا کنید و بر روی آن ضربه بزنید و گزینه‌ی uninstall را انتخاب کنید. بعد از انجام این کار بهتر است گوشی خود را ریستارت کنید.

به خاطر داشته باشید که بعد از ارائه‌ی آپدیت مناسب از طرف گوگل، این ابزار را دوباره نصب کنید زیرا برای بسیاری از اپلیکیشن‌ها اهمیت زیادی دارد. گوگل همچنین گفته که کاربران تا اطلاع ثانوی از نسخه‌ی وب اپلیکیشن‌های موردنظر مانند جیمیل استفاده کنند.

