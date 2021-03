بر اساس گزارش‌های جدید، مایکروسافت قصد دارد سرویس دیسکورد را تصاحب کند. وال استریت ژورنال اعلام کرده که مایکروسافت در مذاکرات اختصاصی با این شرکت حضور دارد و احتمالا ماه آینده‌ی میلادی قرارداد نهایی خواهد شد. پس از اینکه مایکروسافت در تصاحب تیک‌تاک و پینترست شکست خورد، به نظر می‌رسد حالا می‌خواهد شانس خود را با سرویس چت گروهی دیسکورد امتحان کند. اگرچه هر سه سرویس خدمات بسیار متفاوتی را ارائه می‌کنند، اما در یک زمینه اشتراک دارند: اجتماع.

مایکروسافت مایل است هزینه‌ی زیادی را صرف این خدمات کند زیرا خارج از محیط ایکس‌باکس، اجتماع بزرگی از کاربران را مانند رقبایی همچون گوگل، آمازون، فیسبوک و اپل در اختیار ندارد. گوگل سال‌ها قبل یوتیوب را خرید و آن را به بزرگ‌ترین پلتفرم ویدیویی جهان تبدیل کرد، آمازون هم توییچ را خرید و سلطان حوزه‌ی استریمینگ شد، فیسبوک با خرید اینستاگرام و واتساپ توانست نحوه‌ی ارتباطات میلیون‌ها نفر را کنترل کند و اپل هم در اپ استور امکانات متنوعی را برای حضور کاربران پدید آورده است.

سرویس دیسکورد به مایکروسافت امکان دسترسی به بیش از ۱۴۰ میلیون کاربر فعال را می‌دهد که شامل هزاران یوتیوبر، تولیدکننده‌ی محتوا و گیمر مشهور است. روی هم رفته مایکروسافت می‌خواهد اجتماع خودش را داشته باشد.

محیطی برای خالقان

ماه گذشته ساتیا نادلا در مصاحبه‌ی با خبرگزاری بلومبرگ گفت: «۱۰ سال آینده به همان اندازه‌ای که در مورد مصرف و اجتماع اطراف آن است، در مورد خلق کردن نیز خواهد بود. اگر ۱۰ سال گذشته در مورد مصرف بوده باشد-ما بیشتر خرید می‌کنیم، بیشتر جستجو می‌کنیم، بیشتر تماشا می‌کنیم-در پس هر یک از این‌ها خلق کردن وجود دارد.»

ساتیا نادلا در همان سال اول فعالیت خود به عنوان مدیرعامل شرکت مایکروسافت، بر روی خالقان و اجتماع‌ها تمرکز کرد. یکی از اولین خریدهای بزرگ مایکروسافت در دوران رهبری او، تصاحب شرکت Mojang بود که سازنده‌ی بازی بسیار محبوب Minecraft به حساب می‌آید. نادلا همچنین برای به دست آوردن اجتماع‌های دیگر مانند لینکدین و گیت‌هاب به ترتیب ۲۶.۲ و ۷.۵ میلیارد دلار هزینه کرده است. گیت‌هاب یک محیط بسیار مهم برای برنامه‌نویس‌ها محسوب می‌شود و لینکدین هم در زمینه‌ی کسب‌وکارها و ارتباط بین کارکنان اهمیت بسیار زیادی دارد.

مایکروسافت هم به وضوح به دنبال یک اجتماع فعال برای خالقان انواع محتوا ولی در سمت کاربران معمولی بوده است اما در رابطه با تیک‌تاک و پینترست به موفقیت نرسید. مایکروسافت چند سال بعد از آغاز رهبری نادلا سرویس Beam را تصاحب کرد و مدتی بعد به عنوان سرویس استریمینگ Mixer به فعالیت خود ادامه داد. مایکروسافت می‌خواست رقیب قدری برای توییچ ارائه کند اما در نهایت به دلیل نداشتن دسترسی گسترده به کاربران، شکست خورد و این سرویس هم سال گذشته تعطیل شد.

دیسکورد یک جامعه‌ی فعال و بزرگی را در اختیار مایکروسافت قرار می‌دهد. این سرویس عمدتا توسط گیمرها و جوانان کم سن‌وسال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در دوران همه‌گیری کرونا، محبوبیت آن بیشتر شده است. باید خاطرنشان کنیم ۷۵ درصد از کاربران دیسکورد خارج از آمریکای شمالی قرار دارند.

این سرویس طی یک سال گذشته به ابزاری ضروری برای بسیاری از کاربران تبدیل شده است. مثلا میلیون‌ها گیمر وقت زیادی را صرف بازی فورت‌نایت می‌کنند و حین بازی با استفاده از سرویس دیسکورد با دوستان خود ارتباط برقرار می‌کنند. در دیسکورد لازم نیست برای تماس با دوستان از قبل برنامه‌ریزی کنید یا برای آن‌ها لینکی ارسال کنید، بلکه کافی است به کانال‌های مختلف سر بزنید و با افراد گوناگون ارتباط برقرار کنید.

آژور و ایکس‌باکس

به غیر از انگیزه‌های مربوط به داشتن اجتماع‌های فعال، این شرکت می‌خواهد توجه سرویس‌های عمومی را به آژور (Azure) جلب کند. باید خاطرنشان کنیم در حال حاضر دیسکورد مبتنی بر سرویس‌های ابری گوگل است و خدمات وب آمازون (AWS) هم در این زمینه توجه اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های زیادی را جلب کرده است. بنابراین انتقال دیسکورد و میلیون‌ها کاربر آن به سمت سرویس‌های ابری مایکروسافت موسوم به آژور، موفقیت بزرگی برای این شرکت خواهد بود.

مایکروسافت به تازگی بازی Minecraft را از AWS به آژور منتقل کرده است. داشتن پلتفرم بزرگی مانند دیسکورد در آژور، به مایکروسافت اجازه می‌دهد که کسب‌وکارهای بیشتری را به انجام این کار ترغیب کند.

همچنین به غیر از فضای ذخیره‌سازی ابری، دیسکورد از جهات مختلف پتانسیل رشد زیادی را دارد. این شرکت سال گذشته برای جذب جوامع هنری، شبکه‌های ورزشی، اجتماع‌های مدرسه و موارد دیگر، موفق به دریافت ۱۰۰ میلیون دلار شد. این موارد شبیه به کاری است که مایکروسافت می‌خواهد با سرویس مایکروسافت تیمز انجام دهد.

البته مایکروسافت با تصاحب دیسکورد، برای مدیریت محیط آن با چالش‌های متعددی روبرو می‌شود. دیسکورد سال گذشته یک بخش جدید را برای مبارزه با سخن‌های نفرت‌آمیز ایجاد کرد و تلاش خود را برای برابری نژادی در این محیط افزایش داد. همانند بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، در این محیط هم کاربران دردسرساز، ربات‌ها و گروه‌هایی که از این فضا برای سازمان‌دهی هک کردن، نفرت سازمان‌یافته و دیگر فعالیت‌های این‌چنینی استفاده می‌کنند، وجود دارند.

البته دیسکورد برخلاف محیط‌های مانند توییتر، فیسبوک و یوتیوب محتوای کاربران را پخش نمی‌کند. همچنین باید خاطرنشان کنیم مایکروسافت در زمینه‌ی مدیریت این‌گونه شبکه‌ها به لطف محیط ایکس‌باکس لایو تجربه‌ی زیادی دارد.

اگر مایکروسافت بتواند این سرویس را تصاحب کند، بدون شک برای استفاده از آن در محیط ایکس‌باکس برنامه‌های زیادی دارد. رئیس بخش ایکس‌باکس، فیل اسپنسر، ماه‌ها قبل در مورد اهمیت زیاد دیسکورد برای گیمرها صحبت کرده بود. تصاحب دیسکورد می‌تواند یکپارچگی بین ایکس‌باکس، کامپیوترهای شخصی و دیسکورد را بیش از پیش افزایش دهد.

همان‌طور که مایکروسافت با خرید ۷.۵ میلیارد دلاری Bethesda تلاش کرد سرویس ایکس‌باکس گیم پس را با بازی‌های انحصاری جذاب‌تر کند، تصاحب دیسکورد هم تجربه‌ی استفاده از ایکس‌باکس را برای کاربران دلچسب‌تر خواهد کرد.

روی هم رفته، مایکروسافت دیگر مانند گذشته به دنبال تغییر گسترده‌ی سرویس‌های خریداری شده نیست. اسکایپ مثال بارزی از نتایج تلاش مایکروسافت برای ادغام یک سرویس پیچیده با دیگر سرویس‌های نرم‌افزاری است. اما لینکدین، گیت‌هاب و Mojang همگی تا حد زیادی مستقل مانده‌اند. مایکروسافت دیسکورد را به خاطر کاربران فعالش می‌خواهد و بدون شک هیچ علاقه‌ای به عصبانی کردن آن‌ها ندارد.

