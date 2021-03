اپل نسخه‌ی جدیدی از سیستم عامل‌ iOS به نام iOS 14.4.2 را برای دستگاه‌های پشتیبانی کننده از سیستم عامل iOS 14 منتشر کرد. علاوه‌بر این، اپل به‌تازگی iOS 12.5.2 را برای آیفون‌ها و آیپد‌های قدیمی و watchOS 7.3.3 را با رفع کردن برخی باگ‌ها و ایجاد بهبود در آن، منتشر کرده است.

شما هم اکنون می‌توانید این به‌روزرسانی جدید را بر روی آیفون و آیپد خود نصب کنید. برای انجام این کار کافی است که به بخش تنظیمات رفته و سپس به قسمت General بروید و از این قسمت Software Update را انتخاب کنید.

البته اگر از قبل گزینه‌ی دانلود و نصب خودکار به‌روزرسانی را روشن کرده‌ باشید، این به‌روزرسانی جدید به صورت خودکار بر روی دستگاه شما نصب خواهد شد. برای اطلاع بیشتر درباره‌ی این به‌روزرسانی جدید و ایراد‌های رفع شده در این نسخه‌ها می‌توانید اطلاعات منتشر شده در بخش پشتیبانی سایت اپل را مطالعه کنید.

کاربرانی که دارای آیفون ۶s یا نسخه‌های جدیدتر آیفون هستند، می‌توانند که به‌روزرسانی جدید iOS 14.4.2 را هم اکنون بر روی آیفون‌های خود نصب کنند. همچنین کاربرانی که آیپد پرو (تمامی مدل‌ها)، آیپد ایر ۲ یا نسخه‌‌های جدیدتر از آن، نسل پنجم آیپد و مدل‌های جدیدتر از آن، آیپد مینی ۴ یا مدل‌های جدید‌تر استفاده می‌کنند، می‌توانند با مراجعه به قسمت تنظیمات سیستم عامل iPadOS 14.4.2 را بر روی تبلت‌هایشان نصب کنند.

برای اطلاع باید بگوییم که می‌توان iOS 14.4.2 را بر روی نسل هفتم آیپاد تاچ هم نصب کرد. اگر از مدل‌های قدیمی‌تر آیفون و آیپد استفاده می‌کنید، باید بگوییم که iOS 12.5.2 را می‌توان بر روی دستگاه‌هایی مانند آیفون ۵s، آیفون ۶، آیفون ۶ پلاس، آیپد ایر، آیپد مینی ۲، آیپد مینی ۳ و نسل ششم آیپاد تاچ نصب کرد.

همچنین watchOS 7.3.3 را می‌توان بر روی اپل واچ سری ۳ و مدل‌های جدید‌تر از آن نصب کرد. اپل در روز ۲۶ ژانویه (۷ بهمن) iOS 14.4 را منتشر کرد. این نسخه از سیستم عامل iOS دارای قابلیت‌هایی مانند Find My Items و ویژگی Handoff بهبودیافته در هوم‌پاد مینی جدید است (با استفاده از قابلیت Handoff می‌توان برای بخش آهنگ مورد نظر آیفون را به هوم‌پاد مینی نزدیک کرد).

اندروید یا iOS؛ بیل گیتس کدام را ترجیح می‌دهد؟

بعد از منتشر شدن iOS 14.4، اپل در روز ۸ مارچ (۱۸ اسفند) iOS 14.4.1 را منتشر کرد. در واقع در این نسخه از سیستم عامل iOS برخی باگ‌های موجود رفع شده است. همچنین اپل در این نسخه یک مشکل موجود در WebKit را که به هکر‌ها اجازه می‌داد تا کد مخربی را بر روی آیفون کاربر اجرا کنند، رفع کرده است.

علاوه‌بر این، اپل هم اکنون نسخه‌های بتا از سیستم عامل iOS 14.5، iPadOS 14.5، tvOS 14.5، watchOS 7.4 و macOS big Sur 11.3 را منتشر کرده است.

۵ قابلیت جذاب و کاربردی اندروید که iOS به آن‌ها نیاز دارد

منبع: Appleinsider

The post اپل سیستم عامل‌های iOS 14.4.2 و watchOS 7.3.3 را منتشر کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala