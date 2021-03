گوگل به‌زودی ویژگی‌های تازه‌ای به اپلیکیشن گوگل مپ اضافه می‌کند که بر روی کاهش آلایندگی و همچنین مسیریابی بهتر در فضاهای بیرونی و محیط‌های داخلی مانند پاساژها و فرودگاه‌ها تمرکز دارند.

یکی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها، فعال کردن واقعیت افزوده (AR) برای محیط داخلی فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های حمل‌ونقل و مراکز خرید است. با استفاده از گزینه‌ی «نمای زنده» (Live View) کاربران این امکان را دارند که با بالا گرفتن تلفن، دوربین آن را به سمت بخش‌های مختلف شهر بگیرند و راهنمایی‌های لازم را از طریق واقعیت افزوده‌ی گوگل مپ روی تصویر ببینند.

این ویژگی که در شهرهایی که نمای خیابان گوگل دارند، فعال است، پیش از این تنها برای فضای بیرونی دردسترس بود اما اکنون توسط مسیریابی گوگل مپ برای محیط داخلی برخی نقاط مهم مانند مراکز خرید، فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های حمل‌ونقل هم امکان استفاده از این ویژگی وجود دارد. گفتنی است، ویژگی واقعیت افزوده‌ی نقشه‌ی گوگل هنوز در مرحله‌ی بتا قرار دارد و هنوز در کشورهایی مانند ایران کاربردی نیست.

ویژگی جدید راهنمایی‌های واقعیت افزوده در محیط داخلی هم هنوز به صورت گسترده اجرا نشده است و در حالی حاضر فقط در برخی مراکز خرید شیکاگو، لانگ آیلند، لس آنجلس، نیوآرک، سان فرانسیسکو، سن خوزه و سیاتل دردسترس است. به گفته‌ی گوگل راهنمایی‌های محیط‌های داخلی در Live View طی ماه‌های آینده در شهرهای توکیو ژاپن و زوریخ آلمان و پس از آن در شهرهای بیشتری راه‌اندازی می‌شود.

گوگل همچنین در حال تغییر رابط کاربری برای انتخاب شیوه‌ی حمل‌ونقل در اندروید و iOS است. هم‌اکنون برای دیدن جزئیات بیشتر در مورد روش‌های مختلف حمل‌ونقل، کاربران باید بین زبانه‌های گوناگون جابه‌جا شوند اما با استفاده از رابط کاربری تازه که طی ماه‌های آینده فعال خواهد شد، فقط یک فهرست نمایش داده می‌شود. به گفته‌ی گوگل در رابط جدید، نقشه گزینه‌های مورد نظر و محبوب کاربران (برای نمونه مترو در نیویورک) را در اولویت قرار داده و آن‌ها را در بالای فهرست نشان می‌دهد.

علاوه بر راهنمایی دقیق‌تر برای سامانه‌های حمل‌ونقل، گوگل نوع جدیدی از مسیریابی را اضافه می‌کند که برای مصرف بهینه‌ی سوخت برنامه‌ریزی شده است. اگر مسیر مناسب برای مصرف بهینه‌ی سوخت، دارای زمان رسیدن (ETA) تقریبا یکسان با سریع‌ترین مسیر باشد، گوگل مپ به‌طور پیش‌فرض آن را در اولویت قرار می‌دهد. اگرچه این ویژگی در تنظیمات قابل تغییر است. ارائه‌ی این ویژگی تازه از اواخر سال ۲۰۲۱ برای اندروید و iOS در آمریکا آغاز می‌شود.

البته این ویژگی تنها به‌روزرسانی‌های زیست‌محیطی گوگل مپ نیست. گوگل همچنین هشدارهایی را برای ورود به مناطق با آلایندگی کم که ورود خودروهایی با سطح مشخصی از آلایندگی مجاز نیست (طرح ترافیک)، فراهم می‌کند. به‌نظر می‌رسد که اروپا با توجه به قوانین سخت‌گیرانه در زمینه‌ی مدیریت آلایندگی، در اولویت این ویژگی قرار دارد زیرا از ژوئن امسال در فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و انگلیس برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS فعال خواهد شد و به‌تدریج برای سایر شهرها هم دردسترس قرار می‌گیرد.

قرار است لایه‌های تازه‌ای هم برای نمایش وضعیت آب‌وهوا و کیفیت هوا به نقشه افزوده شود. لایه‌ی آب‌وهوا در ماه‌های آینده به صورت سراسری در همه جای جهان دردسترس خواهد بود و لایه‌ی کیفیت هوا هم ابتدا برای کشورهایی مانند استرالیا، هند و آمریکا فعال خواهد شد. گوگل پیش از این هم لایه‌ی میزان شیوع کرونا به نقشه افزوده بود.

علاوه بر این لایه‌ها، گوگل با توجه به افزایش تقاضا برای سفارش اینترنتی و تلفنی کالاها در دوران همه‌گیری کرونا، از تابستان امسال ویژگی تازه‌ای را به صورت آزمایشی و برای فروشگاه‌های منتخب فعال می‌کند. با استفاده از این ویژگی که از طریق پنل مدیریت کسب‌وکار گوگل (که در ایران غیرفعال است) دردسترس خواهد بود، کسب‌وکارها می‌توانند گزینه‌های حمل کالای شرکت‌های گوناگون را بررسی و سفارش خود را همراه با دیدن زمان و مسیر تحویل در آن ثبت کنند.

