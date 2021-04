چرا باید مرورگر مایکروسافت اج را جایگزین گوگل کروم کنید؟

به احتمال زیاد با استفاده از مرورگر گوگل کروم در حال خواندن این مطلب هستید زیرا محبوب‌ترین مرورگر جهان محسوب می‌شود. اما این مرورگر هم ضعف‌هایی دارد و حالا که مایکروسافت اج مبتنی بر همان کدهای اصلی کروم یعنی کرومیوم است، احتمالا این مرورگر می‌تواند شما را به دل کندن از کروم قانع کند.

مرورگر مایکروسافت اج برای پلتفرم‌های ویندوز، macOS، اندروید، iOS و لینوکس عرضه شده و بنابراین برای تمام گجت‌های خود می‌توانید از آن بهره ببرید. از نظر امکانات مربوط به سینک داده‌ها، مشابه کروم عمل می‌کند و فقط داده‌ها با اکانت مایکروسافت سینک می‌شوند. همچنین از آنجایی که مبتنی بر کدهای کرومیوم است، از تمام افزونه‌های گوگل کروم هم پشتیبانی می‌کند.

اگرچه مرورگر کروم بدون شک مزایای مختلفی دارد که از بین آن‌ها می‌توانیم به یکپارچگی گسترده با سرویس‌های گوگل اشاره کنیم، اما مایکروسافت اج هم از امکانات جذابی بهره می‌برد که در ادامه به فقط چند مورد از آن‌ها می‌پردازیم.

مایکروسافت اج سبک‌تر است

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های گوگل کروم، بحث اشغال بخش قابل توجهی از رم سیستم است و در ضمن باید به تأثیر منفی بر عمر باتری لپ‌تاپ هم اشاره کنیم. اگرچه مهندسان کروم مشغول اصلاح این مشکلات هستند و به پیشرفت‌هایی هم دست پیدا کرده‌اند، اما در نهایت این ضعف‌ها کماکان پابرجا هستند.

به عنوان مثال اگر مجموعه‌ای از سایت‌های یکسان را در گوگل کروم و مایکروسافت اج باز کنید، کروم معمولا میزان بیشتری از پردازنده، رم و حافظه سیستم را درگیر می‌کند. زمانی که بحث سرعت بارگذاری سایت‌ها و نتایج به دست آمده از بنچمارک‌ها به میان می‌آید، معمولا اختلاف محسوسی بین این دو مرورگر دیده نمی‌شود.

نبرد مرورگرها در سال ۲۰۲۰؛ اینترنت‌گردی با سرعت نور

البته بنچمارک‌ها هم بهترین معیار برای مقایسه‌ی بین مرورگرها نیستند و با توجه به اینکه شرکت‌های موردنظر این آپدیت‌ها را به طور منظم راهی مرورگرها می‌کنند، نتایج این بنچمارک‌ها خیلی زود قدیمی می‌شوند.

اما در هر صورت اگر به مقایسه کردن علاقه‌ی زیادی دارید، می‌توانید دست به کار شوید و این دو مرورگر را در شرایط مختلف با یکدیگر مقایسه کنید. با فقط چند روز استفاده از آن‌ها می‌توانید بفهمید که در استفاده‌های روزمره چه حرفی برای گفتن دارند و از میزان تأثیر آن‌ها بر عمر باتری خبردار می‌شوید. برای بررسی دقیق‌تر، بهتر است به Task Manager ویندوز یا Activity Monitor موجود در macOS نیز دقت کنید.

حریم خصوصی بهتر در مرورگر اج

مساله‌ی حریم خصوصی آنلاین یک موضوع پیچیده و چند وجهی است و تعویض مرورگر هم لزوماً به طور فوری مشکلات مربوط به ردیابی شدن در وب را برطرف نمی‌کند. اما مایکروسافت اج یک رویکرد کاربرپسند و جامع را برای حفاظت شما در فضای آنلاین ارائه می‌دهد. گزینه‌های Basic، Balanced و Strict در بخش‌های Privacy، Search و Services در دسترس کاربران قرار دارد که امکانات خوبی را ارائه می‌دهند و به خوبی توضیح داده شده‌اند.

اگرچه کروم هم گزینه‌های مشابهی را برای مسدود کردن کوکی‌ها دارد، اما تنظیم کردن آن‌ها کار چندان ساده‌ای نیست. مایکروسافت اج به کاربران اجازه می‌دهد که با بستن مرورگر، تمام اطلاعات ذخیره شده در مرورگر را حذف کنند و هیچ نشانه‌ای برای پیاده‌سازی این مشخصه در گوگل کروم وجود ندارد. البته گوگل به کاربران اجازه می‌دهد که از طریق تنظیمات اکانت، داده‌ها بعد از یک زمان مشخص به طور خودکار حذف شوند.

مزیت دیگری که ممکن است شما را به استفاده از مایکروسافت اج ترغیب کند این است که خب، توسط گوگل ساخته نشده است. اگرچه مایکروسافت هم یک شرکت ایدئال در زمینه‌ی حفظ حریم خصوصی محسوب نمی‌شود، اما از طرف دیگر کل کسب‌وکار گوگل مبتنی بر جمع‌آوری بیشترین اطلاعات ممکن در مورد کاربران و سپس استفاده از آن‌ها برای فروش تبلیغات است.

این دو مرورگر از نظر امنیت و حریم خصوصی برتری همه‌جانبه‌ای نسبت به یکدیگر ندارند و به هر حال گوگل هم کارهای مثبتی در این زمینه انجام داده است؛ اما در نهایت یکی از این شرکت‌ها عمدتاً با بهره‌گیری از تبلیغات درآمد کسب می‌کند و دیگری این‌گونه نیست. روی هم رفته باید تصمیم بگیرید که آیا برای اطلاعات خود به مایکروسافت بیشتر اعتماد دارید یا گوگل.

مایکروسافت اج نوآوری بیشتری دارد

مهندسان مرورگر اج سخت مشغول کار هستند و مرتباً ویژگی‌های مفیدی را به آن اضافه می‌کنند که چندین مورد از آن‌ها هنوز در گوگل کروم دیده نمی‌شوند. به عنوان مثال، مرورگر اج به طور پیش‌فرض از حالت مطالعه بهره می‌برد که در کروم صرفاً با مراجعه به بخش Flags می‌توانید این مشخصه را فعال کنید. همچنین مایکروسافت اج قادر به خواندن متون سایت‌ها است که برای برخی کاربران اهمیت زیادی دارد.

مرورگر اج به تازگی قابلیت تب‌های عمودی را معرفی کرده که اگرچه کروم هم این ویژگی را سال‌ها قبل ارائه کرده بود، اما انعطاف‌پذیری کاربران را افزایش می‌دهد. همچنین مایکروسافت اج تب‌های غیرفعال را پس از گذشت مدت‌زمان مشخصی در وضعیت خواب قرار می‌دهد که این مشخصه هنوز به کروم راه پیدا نکرده است.

از دیگر امکانات مفید آن می‌توانیم به گزینه‌های بیشتر برای شخصی‌سازی صفحه‌ی New Tab اشاره کنیم و در ضمن نباید رویکرد جالب مربوط به ذخیره‌سازی گروهی موارد مختلف را از قلم بیندازیم که این مشخصه Collections نام دارد. با بهره‌گیری از این قابلیت، می‌توانید گروهی از تصاویر، ویدیوها و سایت‌ها را ذخیره کنید که برای اهداف مختلف مثمر ثمر واقع می‌شود.

روی هم رفته امکانات متنوع گوگل کروم را نمی‌توانیم کتمان کنیم که به‌خصوص پشتیبانی داخلی از کروم‌کست برای کاربران زیادی اهمیت دارد. اما مایکروسافت هم رویکرد خود را در قبال کرومیوم در پیش گرفته و در مسیر متفاوتی گام برمی‌دارد. در کل اگر کاربر گوگل کروم هستید، بهتر است برای چند روز از مایکروسافت اج استفاده کنید و شاید این مرورگر بتواند نظر شما را جلب کند.

۱۲ کار که نمی‌دانستید در گوگل کروم می‌توانید انجام دهید

منبع: Gizmodo

The post چرا باید مرورگر مایکروسافت اج را جایگزین گوگل کروم کنید؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala