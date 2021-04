ارسال تصاویر یا ویدیو از گوشی‌های آیفون به اندروید بدون استفاده از نرم‌افزارهای شخص ثالث ممکن است کمی سخت باشد. اگر از گوشی‌های آیفون استفاده کرده باشید می‌دانید انتقال فایل از یک آیفون به آیفونی دیگر بسیار آسان و با بالاترین سرعت از طریق روش‌هایی نظیر AirDrop و یا اگر شخص مقابل در نزدیکی نبود از طریق اشتراک‌گذاری در iCloud صورت می‌گیرد. اما ارسال تصاویر یا ویدیو از آیفون به گوشی یا تبلت مبتنی بر سیستم‌عامل اندروید برای برخی از کاربران، خصوصا آن دسته از افرادی که به‌تازگی به این سیستم‌عامل کوچ می‌کنند ممکن است سخت باشد. در همین راستا تصمیم گرفتیم در این مطلب ۵ روش را به شما عزیزان معرفی کنیم که می‌توانید از طریق آن‌ها، به ارسال تصاویر یا ویدیو از آیفون به اندروید بپردازید، بدون اینکه از کیفیت آن‌ها کاسته شود.

روش اول؛ ارسال از طریق پیام‌رسان

بهترین و سریع‌ترین راه حل برای ارسال تصاویر یا ویدیو از آیفون به اندروید از طریق پیام‌رسان‌هاست که این روزها حسابی روی دور هستند و کاربران زیادی هم دارند. پیام‌رسان‌هایی نظیر فیسبوک مسنجر، Hangouts گوگل، وایبر، اسکایپ، واتساپ و بسیاری موارد مشابه دیگر. هیچ مشکلی هم از بابت ارسال فایل پیش نخواهد آمد.

این اپلیکیشن‌ها خوشبختانه در تمام سیستم‌عامل‌ها نیز در دسترس قرار دارند اما یکی از نقاط ضعف آن‌ها، کاهش کیفیت تصویر ارسالی است تا این فرایند سریع‌تر صورت بگیرد. البته برخی از پیام‌رسان‌ها نظیر تلگرام و واتساپ امکان ارسال تصاویر به صورت فایل و در نتیجه حفظ کیفیت اصلی را هم دارند بنابراین همچنان روش اول، یکی از بهترین راه حل‌ها برای ارسال فایل از آیفون به اندروید به حساب می‌آید.

روش دوم؛ ارسال تصاویر از آیفون به اندروید از طریق ایمیل

هر گوشی هوشمندی صرف نظر از سیستم‌عامل از اپلیکیشن ایمیل بهره می‌برد و خب حتی کاربران تازه‌کار هم از قابلیت‌های پایه‌ی این اپلیکیشن آگاهی دارند. یکی از همین قابلیت‌ها امکان ارسال تصاویر و فایل است بدون اینکه مدل یا نوع گوشی دریافت کننده اهمیتی داشته باشد چون در این روش، فایل در بستر گوشی جابجا نمی‌شود. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشید که در ارسال فایل از طریق ایمیل، حجم اهمیت بسیار بالایی دارد و باید سعی کنید حجم آن را برای انتقال سریع کمتر از ۲۵ مگابایت در جیمیل و ۲۰ مگابایت در اپلیکیشن ایمیل اپل نگه دارید در غیر این صورت فایل مورد نظر به صورت لینک ارسال می‌شود. برای ارسال تصاویر یا ویدیو از طریق ایمیل می‌توانید روش زیر را دنبال کنید.

برای ارسال تصاویر از طریق اپلیکیشن ایمیل آیفون کافی است به صفحه‌ی نوشتن پیام رفته و روی فضای خالی مربوط به نوشتن پیام ضربه بزنید و نگه‌دارید. با ظاهر شدن کادر مربوط به گزینه‌های ارسال، Insert Photo or Video را انتخاب کنید. بدین ترتیب گوشی شما را به محل ذخیره‌ی تصاویر یا ویدیو هدایت کرده و می‌توانید از بین آن‌ها، فایل مورد نظر را انتخاب کنید.

برای ارسال چندین عکس به صورت همزمان، بسیار آسان‌تر خواهد بود اگر از طریق خود اپلیکیشن Photos به صورت مستقیم اقدام کنید. فقط کافی است این اپلیکیشن را باز کرده و گزینه‌ی Select را از گوشه‌ی سمت راست-بالای صفحه انتخاب کنید. تصاویر مد نظر را مارک کرده و گزینه‌ی اشتراک‌گذاری در سمت چپ-پایین صفحه را لمس کنید. از بین راه‌های به نمایش درآمده، ایمیل را انتخاب کنید. در این قسمت اپلیکیشن ایمیل تصمیم می‌گیرد ویدیوها را فشرده کند یا از کیفیت تصاویر بکاهد. البته در صورت تمایل می‌توانید تصاویر را با کیفیت اصلی ارسال کنید؛ بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.

روش سوم؛ ارسال فایل از طریق Cloud (فضای ابری)

سرویس‌های ابری غالبا برای این مورد استفاده قرار می‌گیرند که کاربر اطلاعات خود را در آن به عنوان فایل پشتیبان داشته باشد اما خب چون یک فضای ذخیره‌سازی داده به حساب می‌آید می‌توان از آن به عنوان روشی برای انتقال عکس و ویدیو نیز استفاده کرد. بسیاری از این سرویس‌ها نظیر دراپ‌باکس (Dropbox) یا گوگل‌درایو (Google Drive) روش بسیار مناسبی برای انتقال فایل از آیفون به اندروید هستند. نکته‌ی مثبت در رابطه با این سرویس‌ها این است که رایگان هم هستند البته تا یک حجم خاص می‌توانید به صورت رایگان از آن‌ها استفاده کنید.

مثلا در دراپ‌باکس تنها ۲ گیگابایت حافظه به صورت رایگان در اختیار خواهید داشت که با انجام یک سری کارها می‌توانید فضای بیشتری هم دریافت کنید. در گوگل‌درایو اما ۱۵ گیگابایت فضای خالی در دسترس قرار دارد که بین گوگل‌پلاس و حساب جیمیل تقسیم شده. اما خب باز هم فضای کاملا مناسبی برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها به حساب می‌آید.

ارسال از طریق دراپ‌باکس

اگر قصد اشتراک‌گذاری فایل از طریق دراپ‌باکس را دارید، ابتدا باید اپلیکیشن دراپ‌باکس را برای آیفون دانلود کرده و آن را روی گوشی خود نصب کنید. سپس اطلاعات حساب خود را وارد کرده و تصاویر یا ویدیویی را که می‌خواهید با دوستتان به اشتراک بگذارید در آن بارگذاری کنید. برای انجام این کار باید اپلیکیشن را اجرا کرده و یک پوشه مخصوص تصاویر خود ایجاد کنید. سپس وارد پوشه شده و روی گزینه‌ی Create در پایین صفحه کلیک کنید. در ادامه با انتخاب عبارت Upload Photos، وارد گالری شده و می‌توانید تصاویر یا فایل مربوطه را بارگذاری کنید.

بعد از اینکه فرایند بارگذاری به اتمام رسید، روی گزینه‌ی Share در بالای صفحه کلیک کنید. شما می‌توانید هم پوشه را با شخص دیگری به اشتراک بگذارید و هم از دراپ‌باکس بخواهید لینک دانلودی برایتان ایجاد کند و همان لینک را برای شخص مورد نظر ارسال کنید تا از طریق هر گجتی که در اختیار دارد آن را دانلود کند. تفاوت این دو روش در این است که در روش اول، هر دو طرف باید حساب کاربری دراپ‌باکس داشته باشند اما خب از طریق لینک، کاربر مستقیما تصاویر مورد نظر را که درون پوشه قرار داده بودید مشاهده می‌کند.

برای ارسال یک تصویر یا ویدیو که درون دراپ‌باکس قرار دارد هم تنها کافی است روی سه نقطه‌ی کنار آن کلیک کنید. سپس با گزینه‌های مشابهی برای اشتراک‌گذاری مواجه خواهید شد (اشتراک‌گذاری مستقیم با از طریق لینک) که می‌توانید هر کدام را که می‌خواهید انتخاب کنید. فضای ابری یکی از بهترین روش‌ها برای ارسال ویدیو که حجم بالاتری هم دارد به حساب می‌آید که حتی کیفیت تصاویر و ویدیو‌ها را هم کاهش نمی‌دهد.

ارسال از طریق گوگل‌درایو

برای ارسال تصاویر یا ویدیو از آیفون به اندروید از طریق حافظه‌ی گوگل‌درایو، باید تا حد زیادی همان مسیر بالا را بروید اما با اپلیکیشنی متفاوت. برای این کار وارد حساب گوگل‌درایو خود شده و تصاویر یا فایل مورد نظر خود را درون یک پوشه آپلود کنید. بعد از انجام این کار، روی علامت مثبت (+) در سمت راست-پایین صفحه ضربه زده و گزینه‌ی Upload و سپس Photos and Videos را لمس کنید. در این مرحله وارد حافظه‌ی گوشی می‌شوید تا تصاویر یا ویدیوی مورد نظر را برای اشتراک‌گذاری انتخاب کنید.

بعد از اینکه فرایند بارگذاری فایل‌ها به اتمام رسید، به محل ذخیره‌ی فایل‌ها در گوگل‌درایو رفته و روی سه نقطه کنار نام پوشه ضربه بزنید. به خاطر داشته باشید که قبل از انجام این فرایند باید از بابت فعال بودن قابلیت Link Sharing مطمئن باشید. در این بخش هم می‌توانید کاربران را دعوت کنید تا به پوشه‌ی شما دسترسی داشته باشند و هم می‌توانید از گوگل‌درایو بخواهید لینکی را برای ارسال به دوستانتان ایجاد کند.

برای ارسال یک تصویر یا ویدیو هم فقط کافی است روی سه نقطه کنار آن ضربه زده و یکی از روش‌های اشتراک‌گذاری که در بالا به آن اشاره کردیم را انتخاب کنید. بدین ترتیب به‌راحتی می‌توانید از طریق فضای ابری، تصویر یا فایل خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

اشتراک‌گذاری یک آلبوم از طریق گوگل‌فوتوز (Google Photos)

گاهی اوقات پیش می‌آید که کاربر آیفون بخواهد نه یک یا چند عکس بلکه کل آلبوم را با دوست اندرویدی خود به اشتراک بگذارد. مثلا تمام تصاویری که طی یک روز ثبت شده‌اند. اینجاست که علاوه بر روش‌های بالا، گوگل فوتوز هم می‌تواند به کمک وی بیاید. از این طریق کاربر می‌تواند یک آلبوم از تصاویر مد نظر خود ایجاد کرده و آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارد.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که یک حساب گوگل برای خود ایجاد کنید. سپس روی گزینه‌ی New Album ضربه زده و تمام تصاویری را که در نظر دارید درون آن بارگذاری کنید. سپس روی گزینه‌ی Share ضربه زده و شخصی را از مخاطبین خود انتخاب کنید که قصد دارید فایل را با وی به اشتراک بگذارید. با این کار لینکی ایجاد شده و برای شخص مورد نظر شما ارسال می‌شود تا او که باید حساب گوگل هم داشته باشد (قطعا یک کاربر اندرویدی باید حساب گوگل داشته باشد) بتواند فایل‌ها را مشاهده کند.

امکان جالبی که در اشتراک‌گذاری از طریق گوگل‌فوتوز برایتان وجود خواهد داشت این است که می‌توانید بعدا تصاویر بیشتری به آلبوم مورد نظر خود اضافه کنید و خب جالب‌تر اینکه شخص مورد نظر نیاز نیست لینک جدیدی دریافت کند چون با رفرش کردن همان آلبومی که در ابتدا برایش به اشتراک گذاشته بودید می‌تواند به تصاویر جدید دسترسی داشته باشد.

روش چهارم؛ استفاده از اپلیکیشن‌های مخصوص انتقال فایل

این روزها اپلیکیشن‌های انتقال فایل بسیار زیادی وجود دارند که کاربران با استفاده آن‌ها می‌توانند به‌راحتی به انتقال فایل از طریق دستگاه‌های مختلف بپردازند. یکی از همین اپلیکیشن‌ها که خوشبختانه هم برای iOS و هم برای اندروید در دسترس قرار دارد، Send Anywhere است که کاربران دو سیستم‌عامل باید آن را روی گوشی‌های خود نصب داشته باشند تا فرایند اتصال بین دو گوشی برقرار شود. (اپلیکیشن‌هایی مثل Shareit هم به عنوان روشی خوب برای انتقال فایل از آیفون به اندروید و برعکس شناخته می‌شوند.)

ارسال فایل از طریق اپلیکیشن Send Anywhere

Send Anywhere یک اپلیکیشن بسیار خوب با عملکرد پایدار و ظاهری ساده است. برای استفاده از این اپلیکیشن برخلاف روش‌های بالا به داشتن حساب کاربری خاصی هم نیازی نیست. تنها کاری که باید انجام دهید این است که از طریق برنامه به انتخاب تصاویر یا ویدیو مورد نظر بپردازید.

در این مرحله برنامه به شما کد ۶ رقمی را می‌دهد که دریافت‌کننده‌ی اندرویدی که اپلیکیشن Send Anywhere را روی گوشی خود نصب دارد باید این کد را درون آن وارد کند یا کد QR را اسکن کند تا فرایند انتقال داده آغاز شود. فرایند انتقال هم در بستر شبکه صورت می‌گیرد که می‌تواند وای‌فای یا اینترنت باشد.

روش پنجم؛ ارسال تصاویر یا ویدیو از آیفون به اندروید از طریق کامپیوتر

یکی از ساده‌ترین روش‌های ارسال فایل از آیفون به هر محصول دیگری اعم از تبلت یا گوشی اندرویدی یا حتی کامپیوتر، استفاده از خود کامپیوتر است. تنها کافی است به یک کابل USB مخصوص انتقال داده دسترسی داشته باشید و به سرراست‌ترین شکل ممکن به اشتراک فایل با دیگران بپردازید. این فرایند نه به نصب مواردی خاص در گوشی اندرویدی یا آیفون نیاز دارد و نه در بستر اینترنت انجام می‌گیرد (برخلاف روش‌های یاد شده در بالا). این روشی است که اگر به کامپیوتر دسترسی داشته، وقت بیشتری دارید و قصد انتقال فایل‌های حجیم را دارید پیشنهاد می‌شود.

برای انجام این کار کافی است هر دو گوشی اندرویدی و آیفون را از طریق کابل به کامپیوتر متصل کرده، حافظه‌ی داخلی آیفون را باز کنید و آنچه را که مد نظر دارید از این گوشی کپی و در گوشی اندرویدی قرار دهید. نکته‌ای که باید توجه کنید این است که گاهی اوقات در فرایند انتقال داده‌های حجیم ممکن است مشکل پیش بیاید. به همین خاطر توصیه می‌شود فایل‌ها را کپی کنید تا اگر مشکلی در فرایند انتقال بوجود آمد، فایل اصلی خراب نشود. همچنین پیشنهاد می‌شود فایل‌ها را به صورت دسته‌های چندتایی جابجا کنید تا اینکه همه‌ی آن‌ها را به صورت یکجا به دستگاه دیگر ارسال کنید.

اگر از روش‌های دیگری برای ارسال فایل از آیفون به اندروید استفاده می‌کنید، می‌توانید آن را در بخش نظرات با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.

منبع: PhoneArena

