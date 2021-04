با سامسونگ iTest اندروید را در آیفون خود تجربه کنید

شرکت کره‌ای سامسونگ به‌تازگی از iTest رونمایی کرده که یک سایت تعاملی برای کاربران آیفون است تا این افراد با مراجعه به آن بتوانند که استفاده از یک سیستم عامل اندروید بر روی گوشی‌های گلکسی را در آیفو‌شان تجربه کنند. سامسونگ در توصیف این سایت از عبارت «کمی از اندروید را تجربه کنید» استفاده می‌کند.

سایت iTest در کشور نیوزلند تبلیغ شده است. دنبال‌کنندگان سایت MacRumors بعد از استفاده از این سایت درباره‌ی آن گفته‌اند که زمانی که با استفاده از آیفون به سایت iTest مراجعه کنید، این سایت از کاربران می‌خواهد که تا نسخه‌ی اپ این سایت را بر روی صفحه‌ی هوم خود نصب کنند.

بعد از انجام این کار توسط کاربران و اجرا کردن اپ، کاربران با صفحه‌ای رو‌به‌رو خواهند شد که شبیه‌ساز صفحه‌ی هوم در گوشی‌های سری گلکسی است. البته باید بگوییم که در این صفحه‌ی هوم کاربران می‌توانند که اپ‌های مختلفی حتی اپ تنظیمات را هم ببیند.

کاربران در زمان استفاده از این سایت می‌توانند که حتی اپ‌های مختلفی را مانند گلکسی استور اجرا کنند و کارهای دیگری مانند تغییر تم انجام دهند. البته باید بگوییم که این شبیه‌ساز به کاربران اجازه می‌دهد که حتی اپ فون و مسیج را هم اجرا کنند.

همچنین کاربران در زمان استفاده از این شبیه‌ساز با تماس‌های رو‌به‌رو خواهند شد که به آن‌ها درباره‌ی ویژگی‌های گوشی‌های گلکسی می‌گوید. البته باید به این موضوع هم اشاره کنیم که کاربران پیام‌هایی را هم درباره‌ی ویژگی‌های گوشی‌های گلکسی دریافت خواهند کرد.

این شبیه‌ساز همچنین دارای یک آموزش کار با اپ دوربین است. در این آموزش کار با اپ دوربین، عکاسی به نام Logan Dodds شما را با گزینه‌های موجود در هنگام عکاسی با اپ دوربین آشنا خواهد کرد. در ضمن کاربران در زمان گشتن در محیط این سایت با صفحه‌های پاپ اپی مواجه خواهند شد که به آن‌ها اطلاعاتی را درباره‌ی ویژگی‌های موجود نشان می‌دهد.

علاوه‌بر این، شما در زمان استفاده از این سایت می‌توانید که وارد اپ Galaxy Wearable شده و با قسمت‌های مختلف آن آشنا شوید. این اپ همچنین به شما تمامی لوازم جانبی را که سامسونگ برای محصولات گلکسی عرضه می‌کند، نشان می‌دهد.

اپ Gallery استفاده شده در این شبیه‌ساز عکس‌ها را به شما نشان می‌دهد. این شبیه‌ساز همچنین دارای آموزش کار کردن با اپ سامسونگ Kids و سامسونگ Health است. حتی شما می‌توانید با مراجعه با اپ تنظیمات با برخی از ویژگی‌هایی را که با استفاده از آن‌ها می‌توانید گوشی خود را به شکل دلخواه سفارشی‌سازی کنید، آشنا شوید.

سامسونگ در این شبیه‌ساز سعی کرده است که تجربه‌ی خوبی را در اختیاری کاربران آیفون قرار دهد. این شبیه‌ساز همچنین دارای شوخی‌هایی در برخی قسمت‌هایش است. به عنوان نمونه زمانی که شما وارد قسمت تنظیمات این شبیه‌ساز می‌شوید، این اپ به شما می‌گوید که قسمت تنظیمات ساده شده است تا توسعه‌دهندگان وقت استراحت برای صرف نهار را داشته باشند.

با وجود اینکه سامسونگ در زمان فعلی تنها این سایت را در نیوزلند تبلیغ کرده است، اما شما هم می‌توانید اکنون به این سایت بروید و این شبیه‌ساز را تجربه کنید. در واقع این شبیه‌ساز یکی از روش‌های مفید برای تجربه کردن ویژگی‌های گوشی‌های گلکسی سامسونگ بدون خریدن یکی از این دستگاه‌ها است. در نهایت باید بگوییم که بدون شک ارائه‌ی این سایت توسط سامسونگ نشان دهنده‌ی تلاش آشکار سامسونگ برای جلب نظر کاربران آیفون است.

