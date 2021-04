اپلیکیشن‌های آنتی ویروس برخی از محبوب‌ترین نرم‌افزارهایی هستند که در اکوسیستم اندروید می‌یابید. به صورت معمول اگر جوانب امنیتی را رعایتی کنید، به دانلود اپلیکیشن‌ها از استور گوگل بپردازید و تنظیمات امنیتی را روشن نگه دارید، نیازی به چنین اپلیکیشن‌هایی نخواهید داشت. اما در عین حال افرادی را نیز داریم که ترجیح می‌دهند اندکی راحت‌تر باشند و دست به خطر بزنند.

در حال حاضر انبوهی از اپلیکیشن‌های آنتی ویروس را روی اندروید می‌یابید که بخش اعظمی از آن‌ها واقعا به هیچ دردی نمی‌خورند، بنابراین حتی اگر در این لحظه نیازی به آنتی ویروس روی موبایل هوشمندتان ندارید هم بهتر است با برخی از بهترین نمونه‌های موجود آشنا شوید. در این مقاله به ۱۵ اپلیکیشن آنتی ویروس برتر برای اندروید می‌پردازیم.

Avira

قیمت: رایگان / ۷.۴۹ الی ۲۶.۹۹ دلار سالانه

Avira یکی از جدیدترین اپلیکیشن‌های آنتی ویروس اندرویدی به حساب می‌آید که در یک سال گذشته رشد بسیار سریعی را تجربه کرده است. این اپلیکیشن همراه با قابلیت‌های بنیادین مانند اسکن دستگاه، محافظت بلادرنگ از دستگاه، اسکن حافظه‌های خارجی SD و انبوهی ویژگی دیگر از راه می‌رسد. این اپلیکیشن ضمنا یک قابلیت تغییر آی‌پی هم دارد که می‌تواند یک لایه امنیتی دیگر به حساب آید. از دیگر ویژگی‌ها می‌توان به پشتیبانی ضد سرقت، اسکن حریم شخصی، امکان تعیین لیست سیاه و حتی دسترسی به قابلیت‌های ادمین دستگاه اشاره کرد. Avira ضمنا ساختاری بسیار سبک‌وزن‌تر از Norton و امثال آن دارد. ورژن رایگان اپلیکیشن برخی نیازهای کلی را برطرف می‌کند و ورژن پولی در سه رنج قیمت به دست‌تان خواهد رسید و شامل ابزار تغییر آی‌پی مورد اشاره در بالا، قابلیت ساخت پسوورد و دریافت آخرین به‌روزرسانی‌های دیتابیس ویروس می‌شود.

Avast Antivirus

قیمت: رایگان / ۱۹.۹۹ الی ۳۹.۹۹ دلار سالانه

Avast Mobile Security یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های آنتی ویروس روی تمام پلتفرم‌ها به حساب می‌آید. این اپلیکیشن بیش از ۱۰۰ میلیون بار دانلود شده و انبوهی از قابلیت‌های گوناگون دارد. برای مثال می‌توان به قابلیت‌هایی مانند اسکن کلاسیک برای ویروس‌ها، یک قابلیت برای قفل کردن اپلیکیشن‌ها، مسدودسازی تماس‌های تلفنی، پشتیبانی ضد سرقت، مخزنی برای نگهداری تصاویر شخصی و حتی یک فایروال برای موبایل‌های اندرویدی روت شده اشاره کرد. این یعنی Avast ابزاری بسیار عالی ساخته که حتی اگر نیازی به آنتی ویروس نداشته باشید هم نیازهای دیگرتان را برطرف می‌سازد. ورژن رایگان این اپلیکیشن اکثر قابلیت‌ها را در خود جای داده است و در عوض به نمایش تبلیغات می‌پردازد. ورژن پریمیوم نیز ضمن حذف کردن تبلیغات، چند قابلیت امنیتی اضافه دارد. و اگر به سراغ گران‌قیمت‌ترین ورژن بروید، یک ابزار تغییر آی‌پی هم گیرتان خواهد آمد.

AVG Antivirus Free

قیمت: رایگان / ۱۹.۹۹ الی ۳۹.۹۹ دلار سالانه

AVG یک نام بزرگ‌ دیگر در دنیای آنتی ویروس‌ها است. در واقع این اپلیکیشن اساسا مثل Avast است. Avast آنتی ویروس AVG را در سال ۲۰۱۶ میلادی خرید. در نتیجه، تجربه‌ای یکسان از کار با هر دو اپلیکیشن خواهید داشت. می‌توانید موبایل هوشمندتان را اسکن کنید و به همین طریق، آسیب‌پذیری‌های بالقوه را بیابید. این اپلیکیشن از پایش ضد سرقت مبتنی بر گوگل مپس هم پشتیبانی می‌کند، اما برخلاف Avast خبری از دسترسی به فایروال روی موبایل‌های روت شده نیست. در نتیجه، تفاوت‌ها آنقدر هست که بتوانیم آن را به عنوان یک اپلیکیشن مجزا از Avast معرفی و پیشنهاد کنیم. فقط مطمئن شوید که از قابلیت‌های مسخره‌ای مانند Phone Boosting استفاده نکنید، چرا که اصلا هیچ کاری انجام نمی‌دهند. اشتراک‌ها و قابلیت‌های پریمیوم AVG درست مانند Avast هستند.

Bitdefender Free Antivirus

قیمت: رایگان

Bitdefender Antivirus یکی از معدود اپلیکیشن‌های این حوزه است که به صورت کاملا رایگان عرضه شده. طی سال‌های اخیر نیز شاهد ایجاد تغییرات چندانی در اپلیکیشن نبوده‌ایم. Bitdefender قابلیت‌های بنیادین برای اسکن دیوایس، یک رابط کاربری ساده و عملکرد سریع دارد و نیازی نیست که با تنظیمات آن سر و کله چندانی بزنید. بنابراین با گزینه‌ای عالی برای برطرف‌سازی نیازهای بسیار ساده روبه‌رو هستیم. البته باید افزود که یک اپلیکیشن Bitdefender بزرگ‌تر و عمیق‌تر هم داریم، اما به نظرمان این یکی برای افرادی که می‌خواهند کارهایی ساده را به انجام برسانند گزینه‌ای بهتر است. رایگان بودن اپلیکیشن به این معناست که خبری از خریدهای درون برنامه‌ای یا اشتراک‌های گوناگون نخواهد بود، اما باید تبلیغاتی که در گوشه و کنارها ظاهر می‌شوند را تحمل کنید.

Dr. Web Security Space

قیمت: رایگان / ۸ دلار سالانه / ۱۶ دلار به ازای دو سال / ۸۹ دلار اشتراک مادام‌العمر

Dr Web یکی از قدیمی‌ترین اپلیکیشن‌های آنتی ویروس در جهان به حساب می‌آید. این برنامه شمار قابل قبولی از ویژگی‌ها را در خود جای داده که از جمله آن‌ها می‌توان به اسکن‌های سریع یا کامل، محافظت از دیوایس در برابر باج‌افزارها، یک فضای قرنطینه و حتی نمایش آمار و ارقام اشاره کرد. همراه این‌ها هم قابلیت‌های خوبی برای مقابله با سرقت، فیلتر کردن تماس‌های تلفنی و پیامک‌ها، فیلتر کردن URL، کنترل والدین، فایروال و چیزهایی از این دست را شاهد هستیم. اما Dr Web تمام این‌ها را با قیمتی بسیار منصفانه ارائه می‌کند. برای استفاده یکساله یا دوساله، تنها کافیست ۸ یا ۱۶ دلار بپردازید و اگر بتوانید با پرداخت ۸۹ دلار کنار بیایید هم به صورت مادام‌العمر به اپلیکیشن دسترسی خواهید داشت. اشتراک مادام‌العمر اندکی گران‌قیمت است، اما می‌تواند فرصتی خوب برای فاصله گرفتن از اشتراک‌های ماهانه و به ظاهر بی‌پایان باشد.

ESET Mobile Security and Antivirus

قیمت: نسخه آزمایشی رایگان / ۱.۹۹ دلار ماهانه / ۱۴.۹۹ دلار سالانه

ESET هم یک نام بزرگ دیگر در دنیای آنتی ویروس‌ها و ابزارهای مقابله با بدافزار است. قابلیت‌های استاندارد و رایج مانند اسکن دستگاه، پشتیبانی ضد سرقت، زمان‌بندی اسکن و غیره را در آن خواهید یافت. پروسه راه‌اندازی اپلیکیشن اما اندکی دردسرساز است. این یکی از معدود اپلیکیشن‌هایی است که از شما یک آدرس ایمیل طلب خواهد کرد. فارغ از این، آنچه ESET ساخته به خوبی عمل می‌کند. هنگام نصب اپلیکیشن، یک ماه اشتراک آزمایشی در اختیارتان قرار می‌گیرد و بعد از اتمام آن باید ۱.۹۹ دلار ماهانه یا ۱۴.۹۹ دلار سالانه بپردازید. در نهایت باید افزود که این یکی به اندازه Avast یا AVG انبوهی قابلیت ندارد، اما قابلیت‌هایش از CM Security Lite یا Bitdefender بیشتر است.

Kaspersky Mobile Antivirus

قیمت: رایگان / ۳.۹۹ الی ۱۴.۹۹ دلار ماهانه / ۱۹.۹۹ الی ۱۴۹.۹۹ دلار سالانه

کسپرسکای از آن اپلیکیشن‌هایی است که تقریبا همه ما نامش حداقل یک‌بار به گوشمان خورده است. این اپلیکیشن هم یک ورژن رایگان دارد و هم یک ورژن پولی. هردو ورژن از مسدود کردن تماس‌های تلفنی و پیامک‌ها، اسکن دستگاه، به‌روزرسانی‌های دیتابیس ویروس و قابلیت‌های ضد سرقت پشتیبانی می‌کنند. در نسخه پریمیوم نیز می‌توانید شاهد افزوده شدن قابلیت‌هایی مانند محافظت بلادرنگ از دستگاه، قفل کردن اپلیکیشن‌ها و چیزهایی از این دست باشید. اگر به دنبال اسکن دستگاه برای یافتن بدافزارها و کارهای مشابه هستید، خوشبختانه هر دو ورژن نیازهایتان را برطرف خواهند کرد. اساسا کسپرسکای محصولی ساخته که برخلاف بسیاری از رقبا سعی نمی‌کند به چیزی فراتر از یک اپلیکیشن آنتی ویروس تبدیل شود و همین احتمالا جذاب‌ترین نکته راجع به این اپلیکیشن سبک‌وزن و کارآمد باشد. اگر بخواهید از اپلیکیشن روی تنها یک دیوایس استفاده کنید، هزینه اشتراک آنقدرها بالا نیست. اما در صورت دلخواه می‌توانید ارقامی بیشتر بپردازید و پشتیبانی از ۵ یا حتی ۱۰ دیوایس مختلف به صورت همزمان را امکان‌پذیر کنید.

Lookout Security & Antivirus

قیمت: رایگان / ۴ الی ۱۰ دلار ماهانه / ۴۰ الی ۱۰۰ دلار سالانه

باز هم یک اپلیکیشن آنتی ویروس محبوب دیگر که این‌بار البته به صورت پیش‌فرض روی بسیاری از موبایل‌های جهان (به خصوص موبایل‌های به فروش شده از سوی اپراتور مخابراتی T-Mobile) نصب شده است. کارهای ساده به بهترین شکل ممکن به انجام می‌رسند. از جمله آن‌ها می‌توان به اسکن دیوایس، محافظت در برابر فیشینگ، محافظت در برابر بدافزارها و قابلیت‌های ضد سرقت اشاره کرد. بعد هم یک‌سری قابلیت منحصر به فرد مانند محافظت از هویت، بیمه هویت و اسکن وای‌فای را شاهد هستیم که Lookout را حسابی جالب می‌کنند. Lookout دو سطح از محافظت را برای شما به ارمغان می‌آورد. سطح نخست قابلیت‌های استاندارد را در بر گرفته و ماهانه ۴ دلار روی دست‌تان هزینه می‌گذارد. در سطح بالاتر این رقم به ۱۰ دلار می‌رسد و شامل ۱ میلیون دلار بیمه سرقت هویت، پایش هویت و چند قابلیت دیگر می‌شوند. تنها نکته آزاردهنده راجع به اپلیکیشن این است که پیش از شروع به کار، باید حتما یک اکانت تازه ایجاد کنید.

Malwarebytes Security

قیمت: رایگان / ۱.۴۹ دلار ماهانه / ۱۱.۹۹ دلار سالانه

Malwarbytes بیشتر از هرچیز روی پلتفرم ویروس به محبوبیت رسیده است، اما ورژن موبایل این آنتی ویروس نیز بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. این اپلیکیشن یک دیتابیس بسیار بزرگ و به‌روز از ویروس‌ها دارد، امکان مقابله با بدافزارها و باج‌افزارها را فراهم کرده و به پایش مجوزهای دریافتی از سوی دیگر اپلیکیشن‌های موبایل می‌پردازد. جالب‌تر اینکه Malwarebytes حتی‌ می‌تواند به اسکن پیام‌های ارسالی در واتس‌اپ، فیسبوک مسنجر یا پیامک‌ها بپردازد و لینک‌های خطرناک را شناسایی کند. البته که سایر قابلیت‌های کلاسیک مانند اسکن دستگاه را هم در آن خواهید یافت. اپلیکیشن مورد اشاره ظاهری زیبا دارد، به خوبی کار می‌کند و مثل سایرین سنگین‌وزن نیست. قیمت‌گذاری معقول ۱.۴۹ دلاری در ماه یا ۱۱.۹۹ دلاری در سال هم باعث می‌شود که نیاز چندانی به فکر کردن برای خرید Malwarebytes Security نداشته باشید.

McAfee Mobile Security

قیمت: رایگان / ۲.۹۹ الی ۹.۹۹ دلار ماهانه / ۲۹.۹۹ الی ۷۹.۹۹ دلار سالانه

درست مانند کسپرسکای، امکان ندارد نام آنتی ویروس McAfee حداقل یک‌بار به گوش‌تان نخورده باشد. این اپلیکیشن ضمنا یکی از سنگین‌وزن‌ترین ابزارهای مقابله با ویروس و بدافزاری است که روی موبایل‌های هوشمند می‌یابید. McAfee همراه با قابلیت‌های اسکن دستگاه، مقابله با سرقت، مقابله با جاسوس‌افزارها و تنظیماتی برای قفل کردن امنیتی به دست‌تان می‌رسد. از طرف دیگر، اپلیکیشن می‌تواند تصویری از سارق احتمالی دیوایس شما ثبت کرده و پیش از خاموش شدن آن، به پایش لوکیشن‌ها و ارسال‌شان به یک فضای ابری بپردازد. McAfee ضمنا چندین اپلیکیشن مستقل برای قابلیت‌های دیگر توسعه داده است.

رابط کاربری این اپلیکیشن قدیمی است و ظاهر آنقدرها دلچسبی ندارد. از طرف دیگر شاهد قابلیت‌هایی برای بهبود عملکرد دستگاه هستیم که کار نمی‌کنند و برای استفاده از قابلیت‌های پریمیوم هم باید یک اکانت بسازید. اما آن بخش از اپلیکیشن که به قابلیت‌های آنتی ویروس مربوط می‌شود به خوبی کار می‌کند و مجموعه‌ای از قابلیت‌های حقیقتا کارآمد را در اختیارتان قرار می‌دهد. در ارزان‌ترین اشتراک اپلیکیشن به بکاپ‌گیری از تصاویر و ویدیوها، یک ویژگی برای قفل کردن اپ‌ها و محافظت در دنیای اینترنت دسترسی خواهید داشت. ورژن گران‌قیمت‌تر هم پا را فراتر گذاشته و از شما به هنگام کارهایی مانند بانکداری آنلاین محافظت می‌کند.

Norton 360

قیمت:‌ رایگان / ۱۴.۹۹ الی ۴۹.۹۹ دلار سالانه

Norton 360 در تاریخچه خود فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است اما اکنون دوباره به اپلیکیشنی قابل قبول برای محافظت از خودتان و دیوایس‌تان در برابر ویروس‌ها تبدیل شده است. اپلیکیشن مورد اشاره قابلیت‌های ساده زیادی دارد و برای مثال از شما در برابر بدافزارها، جاسوس‌افزارها، باج‌افزارها و دیگر نرم‌افزارهای بدخواهانه مقابله می‌کند. از میان قابلیت‌های اضافه نیز می‌توان به ذخیره‌سازی لوکیشن دستگاه هنگامی که باتری کم است، محافظت بلادرنگ و قابلیت‌های ضد سرقت اشاره کرد. حواستان باشد که در ازای تمام این‌ها با یکی از گران‌قیمت‌ترین اپلیکیشن‌های آنتی ویروس طرف خواهید بود. اما ورژن ۴۹.۹۹ دلاری اپلیکیشن برای یک سال، از ابزار تغییر آی‌پی و پایش دارک وب پشتیبانی می‌کند. یک گزینه سالانه دیگر هم داریم که ۱۰۴.۹۹ دلار قیمت‌گذاری شده و امکان استفاده همزمان از اپلیکیشن روی ۵ دستگاه مختلف را امکان‌پذیر می‌کند. اما در نهایت اگر نیازی به ابزار تغییر آی‌پی ندارید، اشتراک ۱۴.۹۹ دلار سالانه بهترین گزینه‌ای است که در اختیارتان قرار گرفته.

Safe Security

قیمت: رایگان / ۱.۹۹ دلار ماهانه / ۱۵ دلار سالانه / ۴۷.۱۶ دلار اشتراک مادام‌العمر

Safe Security (که پیشتر با نام ۳۶۰Security شناخته می‌شد) نواقص و مزایای خاص خودش را دارد. برخی از قابلیت‌های امنیتی این اپلیکیشن بد نیستند و برخی دیگر کاملا افتضاح از آب درآمده‌اند. اپلیکیشن به اسکن دستگاه و اپلیکیشن‌های شما می‌پردازد تا بدافزارهای احتمالی را شناسایی کند، اما نرخ شناسایی بدافزارها اندکی بیشتر از آن است که واقعا قابل باور باشد. شاید فیسبوک شرکتی شرور باشد، اما اپلیکیشن‌اش هنوز تبدیل به یک بدافزار نشده است. در هر صورت اما با اپلیکیشنی قابل قبول و خوش‌قیافه طرف هستیم که اسکن‌هایش را کرده و آسیب‌پذیری‌های بالقوه را نشان‌تان می‌دهد. قیمت‌گذاری‌ها آنقدرها بالا نیست و یک اشتراک مادام‌العمر هم در Safe Security خواهید یافت که شما را از تمدید مجدد اشتراک پس از دوره‌های ماهانه‌ای که به چشم زدن می‌گذرند بی‌نیاز می‌کند.

Sophos Intercept X for Mobile

قیمت:‌ رایگان

Sophos یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های ما برای مقابله ویروس‌ها و بدافزارها روی پلتفرم اندروید است. این اپلیکیشن تمام کارهای بنیادین مانند محافظت در برابر بدافزارها، اسکن دستگاه برای شناسایی ویروس‌ها، فیلترگذاری وب، محافظت در برابر اپلیکیشن‌های آلوده، قابلیت‌های ضد سرقت، امنیت وای‌فای و چیزهایی از این دست را امکان‌پذیر می‌کند. تمام این‌ها به صورت کاملا رایگان، بدون نمایش انبوهی از تبلیغات و ضمنا خبری از قابلیت‌های دروغین برای بهبود عملکرد دستگاه که هیچ‌کاری نمی‌کنند هم نیست. قابلیت محافظت از پسوورد Sophos با KeePass سازگار است و حتی یک سیستم احراز هویت داخلی برای احراز هویت‌های چند مرحله‌ای را نیز شاهد هستیم. اگر بخواهید پیشنهاد ما را بدانید، پیش از هر چیز باید این اپلیکیشن را تست کنید.

Trend Micro Antivirus

قیمت:‌ رایگان / ۴.۹۹ دلار ماهانه / ۱۹.۹۹ دلار سالانه

Trend Micro در مجموع می‌تواند نوعی برآورد از اپلیکیشن‌های آنتی ویروس در نظر گرفته شود. قابلیت‌های رایج را در این اپلیکیشن می‌یابید و Trend Micro هر بار به اسکن اپلیکیشن‌ها می‌پردازد تا ببیند آیا حاوی بدافزار هستند یا خیر. بزرگ‌ترین قابلیت‌های اپلیکیشن اما قابلیت‌های ثانویه‌اش هستند. از جمله آن‌ها می‌توان به جلوگیری از ورود اپلیکیشن‌های بدخواهانه به دستگاه، قابلیت‌های امنیت وب، ابزار بررسی وای‌فای عمومی و قابلیتی امنیتی برای تراکنش‌های مالی اشاره کرد. برخی قابلیت‌های Trend Micro به صورت رایگان در دسترس قرار گرفته‌اند، اما برای دسترسی به تمام قابلیت‌های باحال اپلیکیشن لازم است اشتراک ماهانه ۴.۹۹ دلار یا سالانه ۱۹.۹۹ دلارش را بخرید.

Google Play Protect

قیمت: عرضه شده همراه با اندروید

Google Play Protect اپلیکیشن آنتی‌ویروس پیش‌فرض اندروید است. این نرم‌افزار به اسکن اپلیکیشن‌های موجود روی دیوایس شما پرداخته و سپس آن‌ها را با ورژن موجود در گوگل پلی مقایسه می‌کند. اگر هردو اپلیکیشن یکسان نباشند، این موضوع به اطلاع شما خواهد رسید. در ترکیب با قابلیت‌های امنیتی از پیش موجود در گوگل پلی، می‌توانید منتظر یک لایه امنیتی بسیار قدرتمند باشید. افزون بر این، همه‌چیز به صورت رایگان در دسترس قرار گرفته و احتمالا همین حالا روی دیوایس‌تان نصب است. اما برخی کاربران هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌کنند.

