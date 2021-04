۱۵ بازی رایگان و برتر اندروید که همین حالا باید تجربه کنید

همه ما می‌دانیم که بازی‌های رایگان اندروید این روزها دیگر واقعا «رایگان» نیستند، اما اگر اندکی صبوری به خرج دهید، برخی از آن‌ها نزدیک‌ترین چیزی هستند که می‌توانید به یک بازی Free to Play حقیقی بیابید. بازی‌ها زمانی از حالت رایگان خارج می‌شوند که گیمرها عجله می‌کنند، چرا که اکثر دیوارهای پولی را می‌توان با کنار گذاشتن بازی‌ها برای چند ساعت دور زد. آنچه در این مقاله برایتان گرد آورده‌ایم، مجموعه‌ای از بازی‌های اندرویدی است که می‌توانید به راحتی به تجربه آن‌ها بپردازید و درگیر خریدهای درون برنامه‌ای نخواهید شد.

این لیست نقش نوعی تالار مشاهیر را ایفا می‌کند و لزوما به سراغ جدیدترین بازی‌های بازار نرفته‌ایم، بلکه بازی‌هایی را انتخاب کرده‌ایم که در سال‌های اخیر حسابی به دل گیمرها نشسته‌اند. بیایید کار را آغاز کنیم.

۱۵ بازی رایگان اندروید برتر

Alto’s Odyssey

Alto’s Odyssey یکی از طبیعی‌ترین انتخاب‌های گیمرها هنگام جستجو برای یک بازی اندرویدی رایگان است. این بازی مکانیک‌های ساده‌، گرافیک بسیار چشم‌نواز و استایلی آرامش‌بخش دارد. بازیکن در نقش کاراکتر اصلی باید روی تپه‌ها اسکی کند، از برخورد با موانع خودداری کند و با پرش‌هایی بلند، به نقاط تازه دسترسی یابد. از طرف دیگر آیتم‌هایی در سراسر محیط پخش شده‌اند که پس از جمع‌آوری‌شان می‌توانید به گزینه‌های اضافه برای شخصی‌سازی کاراکترتان دسترسی پیدا کنید. گرافیک بازی بسیار مینیمال است اما با استفاده درست از رنگ‌های تیره و گرم، اتمسفری بسیار جالب بر آن حاکم شده است.

این بازی را می‌توانید به صورت کاملا رایگان دانلود کنید و با مشاهده اندکی تبلیغ، به تجربه‌اش بپردازید. البته همچنان خریدهای درون برنامه‌ای هم در بازی وجود دارند، اما عمدتا به گزینه‌های شخصی‌سازی مربوط می‌شوند و هیچ تاثیری بر گیم‌پلی نمی‌گذارند. این را نیز باید افزود که بازی برای کودکان هم بسیار مناسب و سرگرم‌کننده تلقی می‌شود. و اگر از Alto’s Odyssey خوش‌تان آمد، می‌توانید به سراغ بازی دیگر استودیوی Noodlecake، یعنی Alto’s Adventure هم بروید.

Asphalt 9: Legends

فرنچایز Asphalt همواره یکی از محبوب‌ترین بازی‌های مسابقه‌ای و اتومبیل‌رانی موبایل‌ بوده است. Asphalt 8: Airborne و Asphalt Xtreme جزو بزرگ‌ترین نسخه‌های این سری بودند. اما بعد Asphalt 9: Legends در ماه جولای ۲۰۱۸ از راه رسید و بهترین تجربه ممکن را ارائه کرد. Asphalt 9 بالغ بر ۵۰ اتومبیل مختلف و انبوهی از چالش‌های گوناگون دارد. حالت‌های بازی هم کم نیستند و علاوه‌بر بخش تک‌نفره، می‌توانید خودتان را در بخش چندنفره و رقابت با دیگر بازیکنان سرگرم کنید. نکته مهم در گیم‌پلی Asphalt اینست که اتومبیل‌ها به صورت خودکار حرکت می‌کنند و بنابراین کنترلی بر شتاب‌دهی نخواهید داشت: موضوعی که برخی گیمرها را عصبانی کرده است. گرافیک واقعا چشم‌نواز است و اساسا با یک بازی فریمیوم طرف هستیم که گاهی شما را به سمت خریدهای درون برنامه‌ای سوق می‌دهد. اما اگر اندکی دل به کار دهید و صبوری کنید، می‌توانید بیخیال تمام این خریدهای درون‌ برنامه‌ای شوید. شاید کار اندک سختی باشد، اما غیرممکن نیست.

Brawl Stars

Brawl Stars یکی از آخرین کارهای استودیوی بسیار خوش‌نام Supercell است. این بازی در ژانر «براولر» ساخته شده و المان‌های سبک «MOBA» را نیز در خود جای داده است. گیمر با چند هم‌تیمی وارد بازی می‌شود، با رقبا کشتی می‌گیرد و در صدد پیروزی برمی‌آید. حالت‌های بازی هم کم نیستند و می‌توان به یک حالت براول سرراست، حالتی که در آن باید به جمع‌آوری کریستال بپردازید و یک حالت دیگر برای به سرقت بردن جواهران حریف اشاره کرد. اساسا بازی احساسی شبیه به یک بازی Supercell حقیقی دارد و این مهم‌ترین نکته است. Supercell پیشتر بازی‌هایی مانند کلش رویال، کلش آو کلنز و بوم بیچ را ساخته است. اگر از بازی‌های «کلش رویال» لذت می‌برید، تمام ساخته‌های دیگر Supercell هم می‌توانند برای ساعاتی طولانی سرگرم‌تان کنند.

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile یکی از تازه‌ترین عناوین این لیست است. معمولا اندکی طول می‌کشد تا بتوانیم یک بازی را به مردم پیشنهاد کنیم، اما این یکی آنقدر سریع به محبوبیت رسید و آنقدر خوش‌ساخت از آب درآمده که فورا راهش را به تمام لیست‌های بهترین بازی‌های موبایل باز کرد. مثل هر کال آو دیوتی دیگری، این نسخه موبایل هم به صورت اول‌شخص دنبال می‌شود و اجازه می‌دهد به رقابت آنلاین با سایرین بپردازید. از طرف دیگر اما شاهد یک حالت بتل رویال ۱۰۰ نفره مشابه به PUBG Mobile و فورتنایت نیز هستیم. تمام این‌ها باعث می‌شود Call of Duty: Mobile هم‌رده با بهترین بازی‌های اول‌شخص بازار مانند Critial Ops باشد و در عین حال شما را از تجربه بتل رویال دریغ نکند. بازی خریدهای درون برنامه‌ای هم دارد، اما همگی به تجهیزات ظاهری مربوط می‌شوند و حتی برخی از همان آیتم‌ها را به عنوان پاداش داخل بازی هم دریافت خواهید کرد. گیم‌پلی واقعا هیجان‌انگیز است و سیستم کنترل بازی هم بسیار روان از آب درآمده. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که همین حالا آن را دانلود نکنید.

Critical Ops

Critical Ops یکی از بازی‌هایی است که در نسل جدید عناوین شوتر اول‌شخص دسته‌بندی می‌شود و به راحتی یکی از بهترین نمونه‌های موجود نیز هست. در این بازی، شما باید در مراحل گوناگون به مبارزه با تروریست‌ها بپردازید و اگر خواستید، خودتان هم می‌توانید نقش تروریست را برعهده بگیرید. بخش آنلاین حسابی پرطرفدار و شلوغ است و اگر تمایل داشتید می‌توانید با دوستان‌تان وارد بازی شوید. البته توسعه بازی همچنان ادامه دارد و همچنان شاهد عرضه به‌روزرسانی‌های مختلف هستیم، اما این باعث نمی‌شود که با عنوانی ناقص طرف باشید و به مرور زمان، گیم‌پلی فقط بهتر و بهتر می‌شود. تنها اشکال احتمالا این باشد که تعداد بازیکنان Critical Ops به اندازه شوترهای محبوب‌تر نظیر پابجی، فورتنایت و کال آو دیوتی موبایل نیست.

بازی‌های EA Sports

کمپانی الکترونیک آرتز یا همان EA مدتی طولانی است که بازار بازی‌های ورزشی را به تصاحب کامل خود درآورده است. در واقع این تنها شرکتی است که به صورت سالانه بازی‌هایی با محوریت‌ اکثر ورزش‌های محبوب عرضه می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به Madden NFL Overdrive ،FIFA Soccer ،NBA Live Mobile ،EA Sports UFS و چند عنوان دیگر اشاره کرد. این بازی‌ها المان‌هایی بسیار مشابه یکدیگر دارند. گیمر می‌تواند تجربه‌ای نزدیک به این ورزش‌ها به دست آورد و همگی به شبیه‌سازی برخی عناصر بازی‌های اصلی پرداخته‌اند. گرافیک تمام این بازی‌ها معمولا قابل قبول است و گیم‌پلی نیز به راحتی کنترل می‌شود.

اما باید حواستان باشد که بازی‌های EA Sports انبوهی از المان‌های فریمیوم را در خود جای داده‌اند. همین موضوع باعث می‌شود اعصاب گیمر دائما خرد شود و نتوان بازی‌های EA را به راحتی به هرکسی پیشنهاد کرد. متاسفانه EA تنها شرکتی است که گستره وسیعی از بازی‌های ورزشی را می‌سازد و بنابراین به صورت اتوماتیک بهترین بازی‌های این ژانر را در اختیار دارد.

Final Fantasy Brave Exvius

Final Fantasy Brave Exvius احتمالا بهترین بازی فریمیومی باشد که تاکنون با تم دنیای فاینال فانتزی به بازار آمده است. این بازی انبوهی از المان‌های عناوین اصلی را قرض گرفته و بنابراین می‌توانید منتظر گشت‌وگذار در شهرها و دانجن‌های بزرگ، یافتن گنجینه‌های پنهان و سر در آوردن از داستانی غنی باشید. یادگیری گیم‌پلی بازی به ساده‌ترین شکل ممکن صورت می‌گیرد، اما مهارت یافتن در آن دشوار است و برای شکست دادن برخی از سرسخت‌ترین دشمنان باید حسابی خلاقیت به خرج دهید. افزون بر این‌ها، اگر هر روز اندکی از وقت خود را به تجربه بازی اختصاص دهید، از پاداش‌هایی نظیر ماموریت‌های روزانه و اضافه، کوئست‌های جدید و فعالیت‌هایی برخوردار خواهید شد که بازی را سرزنده و شاداب نگه می‌دارند. این تمام چیزی است که از یک بازی رایگان انتظارش را داریم.

Genshin Impact

Genshin Impact یکی از غافلگیرکننده‌ترین بازی‌های سال گذشته میلادی بود که به خاطر کیفیت بالایش حسابی دلربایی کرد. این عنوان یک اکشن نقش‌آفرینی است که با الهام فراوان از بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild روی کنسول نینتندو سوییچ ساخته شده. داستان بازی واقعا جذاب از آب درآمده و با پیشروی هرچه بیشتر، می‌توانید کاراکترهایی تازه آزاد کنید که قابلیت‌های بیشتری در اختیارتان قرار می‌دهند. جهان بازی بسیار بزرگ و باز است و مکانیک‌های مبارزه هم حس بسیار خوبی به شما خواهند داد. جالب‌ترین نکته اینست که Genshin Impact علاوه بر پلتفرم‌های موبایل، روی پلی استیشن ۴ و کامپیوتر هم عرضه شده و حتی می‌توانید با گیمرهایی که روی این پلتفرم‌ها به تجربه‌اش می‌پردازند متصل شوید و تجربه‌ای گروهی از بازی داشته باشید. از طرف دیگر، خودتان هم می‌توانید بازی را روی سایر پلتفرم‌ها دانلود کنید و فایل‌های ذخیره را میان تمام آن‌ها به اشتراک بگذارید. به این ترتیب، اگر به هر دلیلی به کنسول پلی استیشن ۴ خود دسترسی نداشتید، بازی از همان نقطه‌ای که رها شده روی موبایل ادامه می‌یابد.

Legends of Runeterra

Legends of Runeterra جدیدترین بازی حاضر در این لیست است. این بازی یک دوئل کارتی مشابه به Hearthstone (یک بازی رایگان محشر دیگر) است و بنابراین گیمرها باید به جمع‌آوری کارت بپردازند، دسته‌ی کارت‌های مخصوص خود را بسازند و با یکدیگر دوئل کنند تا یک نفر برنده شود. در این بازی شما یک کاراکتر اصلی به نام Champion انتخاب می‌کنید و کارت‌هایتان را براساس توانایی‌های او می‌چینید. Legends of Runterra توسط Riot Games ساخته شده که احتمالا به خاطر ساخت بازی League of Legends، نامش به گوشتان آشنا باشد.

بازی‌های Nintendo

اگر به دنبال بازی‌های رایگان اندرویدی باشید، حتما باید نگاهی به ساخته‌های شرکت ژاپنی نینتندو بیندازید. این کمپانی گستره وسیعی از بازی‌های موبایل را عرضه کرده که همگی روی حس نوستالژی شما دست خواهند گذاشت. برای مثال می‌توان به Dragalia Lost ،Fire Emblems: Heroes ،Mario Kart Tour و Animal Crossing: Pocket Camp اشاره کرد. بعد هم Dr. Mario World را داریم که همان دکتر ماریوی قدیمی و دوست‌داشتنی، اما این بار روی موبایل شما است. تمام این بازی‌ها با نبوغی مثال‌زدنی ساخته شده‌اند و گرافیکی بسیار خوش رنگ‌ولعاب دارند. البته برخی از این بازی‌ها مانند Mario Kart Tour اندکی در ارائه المان‌های فریمیوم زیاده‌روی کرده‌اند، اما تجربه‌ای آنقدر دوست‌داشتنی ارائه می‌کنند که به راحتی می‌توان از نواقص‌شان چشم‌پوشی کرد.

Pocket City

Pocket City نزدیک‌ترین چیزی است که می‌توانید به SimCity روی پلتفرم اندروید بیابید. بازی مثل هر عنوان دیگری که بر شهرسازی تمرکز دارد آغاز می‌شود. شما شروع به ساخت جاده‌ها، مناطق مسکونی، مناطق تجاری و ساختمان‌های مهم می‌کنید. گاهی از اوقات یک فاجعه رخ می‌دهد و از طرف دیگر باید حواس‌تان به مکانیک‌های اقتصادی بسیار عمیق نیز باشد. شمار ویژگی‌های نسخه رایگان بازی به اندازه ورژن پولی نیست و باید منتظر مشاهده تبلیغات نیز باشید. اما در اکثر مواقع، ویژگی اضافه صرفا همان «اضافه» هستند و می‌توانید بازی اصلی را بدون نیز به پرداخت یک قران پول نیز تجربه کنید و لذت ببرید.

Pokemon Go

Pokemon Go بزرگ‌ترین بازی موبایل سال ۲۰۱۶ بود که جنجال بسیار زیادی به راه انداخت. اگرچه این‌ روزها بازی دیگر محبوبیت افسانه‌ای روزهای نخست را ندارد، اما هنوز یکی از بهترین گزینه‌های رایگان برای گیمرهای موبایل به حساب می‌آید. در این بازی واقعیت افزوده، می‌توانید به گشت‌وگذار در جهان واقعی بپردازید و هر از چند گاهی نیز روی موبایل‌تان به شکار پوکمون‌ها بپردازید. طی ۵ سال اخیر بازی به‌روزرسانی‌های فراوانی داشته و حالا پوکمون‌ها و قابلیت‌های سرگرم‌کننده بسیار بیشتری را در خود جای داده است. حتی اکنون می‌توان به تبادل پوکمون‌ها با دیگر بازیکنان پرداخت. در مجموع با یکی از بهترین و برجسته‌ترین بازی‌های موبایل طرف هستیم که نباید به هیچ وجه تجربه‌اش را از دست دهید.

PUBG Mobile و Fortnite

از عرضه جهانی PUBG Mobile آنقدرها نمی‌گذرد، اما این بازی توانسته به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های شوتر موبایل تبدیل شود. همه‌چیز راجع به جزیره‌ای کوچک و دورافتاده است که ۱۰۰ بازیکن به صورت آنلاین و همزمان وارد آن می‌شوند و آنقدر به مبارزه ادامه می‌دهند تا تنها یک نفر یا یک تیم، زنده بماند. بازیکنان به محض فرود در جزیره باید به جمع‌آوری تجهیزات و اسلحه بپردازند، با وسایل نقلیه به نقاط مختلف جزیره بروند و هر بازیکن دیگری را به محض مشاهده از پا درآورند. از طرف دیگر، محیط بازی به مرور زمان کوچک و کوچک‌تر می‌شود تا بازی بیش از حد طول نکشد و بازیکنان باقی مانده مجبور به درگیری با یکدیگر باشند. پس از این هم بازی فورتنایت را داریم که از همین ژانر پیروی می‌کند، اما المان ساخت‌وساز را به گیم‌پلی اضافه کرده و اتمسفری اندک کارتونی‌تر دارد.

Roblox

Roblox یکی از محبوب‌ترین بازی‌هایی است که اکنون می‌توانید در جهان بیابید. این یک بازی سندباکس است و بی‌شمار محتوا درونش تعبیه شده که می‌توانید با آن‌ها خودتان را به شکلی نامحدود سرگرم کنید. با استانداردهای موبایل گیمینگ، Roblox ساختاری اندک قدیمی دارد، اما انبوه محتویاتی که روز به روز به آن‌ها اضافه می‌شود باعث شده که هیچ‌کس حاضر به دست کشیدن از تجربه‌اش نباشد. ماجرا از این قرار است که بازیکنان اساسا می‌توانند سناریوهایی بسیار متغیر و جذاب بسازند و سایر بازیکنان قادر به تجربه همان سناریوها هستند.

Smash Hit

Smash Runner یکی از بهترین بازی‌های Endless Runner ساخته شده در تاریخ بشریت است! این بازی برخلاف بسیاری از بازی‌های مشابه در زاویه دید اول شخص دنبال می‌شود و شما باید توپ‌هایی فلزی را به سمت پنل‌هایی شیشه‌ای پرتاب کنید تا آسیبی به خودتان وارد نشود. با هر ضربه موفقیت‌آمیز، شمار مهماتی که در اختیار دارید افزایش می‌یابد و بنابراین از جایی به بعد باید به مدیریت منابع هم بپردازید. ورژن رایگان تمام بازی را از ابتدا تا انتها شامل می‌شود و ورژن فریمیوم امکان ذخیره کردن بازی و همینطور مشاهده آمار و ارقام بازی را مهیا می‌کند.

