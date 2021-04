در برخی کشورهای جهان، شیائومی محبوب‌ترین برند تولیدکننده موبایل‌های هوشمند به حساب می‌آید و بیشترین میزان فروش را تجربه می‌کند. در کشورهای دیگر اما اکثر مردم اصلا نام این کمپانی چینی را نشنیده‌اند (بسیاری حتی اصلا نمی‌دانند که نام آن چطور تلفظ می‌شود). به همین دلایل، شیائومی برای قشر کثیری از مصرف‌کنندگان ناشناخته و فعالیت‌هایش مبهم باقی مانده‌.

در این مقاله می‌خواهیم هرآنچه لازم است راجع به شیائومی بدانید را برایتان تشریح کنیم و امیدواریم که با مطالعه‌اش بتوانید تصمیمی بهتر هنگام خرید موبایل هوشمند بعدی خود اتخاذ کنید. از طرف دیگر، این مقاله به گونه‌ای نوشته شده که اطلاعات فراوانی راجع به یکی از بزرگ‌ترین برندهای تولیدکنندگان اسمارت‌فون در جهان به دست خواهید آورد.

شیائومی کیست؟

وقتی شیائومی را با دیگر برندهای بزرگ تولیدکننده اسمارت‌فون مقایسه می‌کنید -مثلا سامسونگ، اپل و هواوی- به سرعت متوجه یک نکته می‌شوید: شیائومی برندی بسیار جوان است. این کمپانی در سال ۲۰۱۰ میلادی شروع به کار کرد و بنابراین در لیست ۱۰ تولیدکننده برتر اسمارت‌فون در سراسر جهان، جوان‌ترین شرکت به حساب می‌آید.

شیائومی زمانی شروع به کار کرد که لی جون، موسس و مدیرعامل آن تیمی شامل کهنه‌کاران صنعت تکنولوژی گرد هم آورد تا وارد دنیایی تازه شود. بنابه گفته‌های کارمندان (که برخی از آن‌ها کارمندان سابق گوگل و موتورولا بودند) و همینطور بیانیه‌های رسمی کمپانی‌، جون توانست در نخستین فاز جذب سرمایه، میلیون‌ها دلار جمع‌آوری کند.

در عرض چند ماه، شیائومی از نخستین محصول خود رونمایی کرد: MIUI، پوسته‌ای برای اندروید که در نهایت به اکثر موبایل‌های این کمپانی قوت رساند. اما تا اواخر سال بعد، یعنی تا آگوست ۲۰۱۱، طول کشید تا کمپانی توانست از نخستین موبایل خود رونمایی کند: شیائومی می ۱.

می ۱ به موفقیتی آنی دست پیدا کرد. بدون هیچ تردید، یکی از دلایل اصلی موفقیت دستگاه، قیمت‌گذاری پایین و ۱۹۹۹ یوانی‌اش در چین بود که به پول امروز معادل ۳۰۰ دلار است. البته این دستگاه تنها در بازار چین در دسترس قرار گرفت و هیچوقت راهش را به غرب باز نکرد.

بعد از عرضه چند موبایل موفق در چین، شیائومی به بازار کشورهای دیگر پا گذاشت. امروز اسمارت‌فون‌های این کمپانی را می‌توانید در چین، هند، اکثر کشورهای اروپایی و بسیاری کشور دیگر از جمله ایران بیابید. البته شیائومی هیچوقت موبایلی در ایالات متحده عرضه نکرد و ضمنا فعالیت‌هایش صرفا به موبایل محدود نشده و انبوهی دیوایس دیگر هم به دست مشتریان رسانده است.

شیائومی چه می‌سازد؟

در بخش بعدی مقاله، به تفصیل از خانواده‌های مختلف اسمارت‌فون‌های شیائومی برایتان خواهیم گفت. اما پیش از آن ترجیح می‌دهیم که نگاهی به دیگر محصولات شیائومی بیندازیم. البته این لیست کامل نیست و شیائومی انبوهی از وسایل الکترونیکی می‌سازد که پرداختن به تمام آن‌ها از حوصله این مطلب خارج است. بنابراین تمرکز را روی برجسته‌ترین موارد در سبد محصولات شیائومی می‌گذاریم.

تبلت و لپ‌تاپ

شیائومی برند Mi Notebook را به لپ‌تاپ‌های خود اختصاص داده است و در سال ۲۰۱۸ نیز شاهد یک برند تازه به نام Mi Gaming بودیم که به لپ‌تاپی گیمینگ تعلق داشت. خانواده Mi Notebook با الهام فراوان از عناصر طراحی مک‌بوک‌های اپل ساخته می‌شود، اما در نهایت این سیستم عامل ویندوز مایکروسافت است که همراهی‌اش می‌کند.

آخرین لپ‌تاپ شیائومی، Mi Notebook 14 Horizon Edition است. درست مانند اسمارت‌فون‌هایش، شیائومی لپ‌تاپ‌های خود را تنها در بازار برخی کشورهای خاص عرضه می‌کند و بنابراین بسیاری از مشتریان امکان خرید آن‌ها را ندارند.

در دنیای تبلت هم چند وقتی است که شیائومی کم‌کاری کرده، اما همچنان امکان برخی تبلت‌هایش مهیا است. آخرین تبلت کمپانی چینی، Mi Pad 4 نام دارد که در سال ۲۰۱۸ به بازار آمد.

پوشیدنی‌ها و لوازم صوتی

شیائومی برخی از موفق‌ترین دستبندهای پایش فعالیت‌های ورزشی در بازار را ساخته است. خانواده پوشیدنی‌های Mi Band قابلیت‌های پیشرفته را با قیمتی بسیار پایین در اختیار مشتریان می‌گذارند. تقریبا تمام دستبندهای سلامتی کمپانی نقدهایی استثنایی دریافت کرده‌اند.

آخرین پوشیدنی شیائومی، Mi Band 6 است که بار دیگر موفقیت همیشگی خانواده خود را تکرار کرد. از سوی دیگر نیز Mi Watch و Mi Watch Lite را داریم که اساسا ساعت هوشمند هستند و قابلیت‌هایی بیشتر نسبت به دستبندهای سلامتی با خود به ارمغان می‌آورند.

شیائومی محصولات صوتی هم می‌سازد. برای مثال شاهد هدفون‌هایی هم در فرم وایرلس و هم در فرم سیمی هستیم. آخرین محصول چینی‌ها در این بازار، Mi True Wireless Earphones 2 است که شباهت بسیار زیادی به ایرپادز اپل دارد.

تلویزیون و دیوایس‌های استریم مدیا

شیائومی در تولید تلویزیون هم دستی بر آتش دارد، اما این تلویزیون‌ها در مناطقی محدود مانند چین و هند عرضه می‌شوند. تلویزیون‌های Mi معمولا سیستم عامل Android TV را به اجرا در می‌آورند که به شما اجازه می‌دهد از طریق بسیاری از اپلیکیشن‌های موجود در پلی استور گوگل، به استریم مدیا بپردازید. کمپانی اخیرا یک تلویزیون غول‌آسای ۸۲ اینچی و ۸K عرضه کرد که بیش از ۷۰۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده.

برای بازارهای غربی، شیائومی بیخیال تلویزیون‌هایش شده و در عوض دیوایس‌های استریم مدیا را به دست مشتریان خود می‌رساند. این دیوایس‌ها هم Android TV را به اجرا در می‌آورند و معمولا قیمت‌گذاری‌های بسیار رقابتی دارند. یکی از دیوایس‌های استریم محبوب این برند، Mi Box S است.

محصولات هوشمند خانگی

شیائومی چند محصول هوشمند خانگی هم عرضه کرده که اکثر آن‌ها در اقصی نقاط جهان و به خصوص آمریکا در دسترس قرار گرفته‌اند. Mi Smart Speaker که تصویرش را در بالا می‌بینید یکی از آن‌هاست.

بعد از این هم پریزهای هوشمند برق، ترموستات‌های هوشمند، لامپ‌های هوشمند و انبوهی محصول مشابه دیگر را داریم. اما هرکدام از این‌ محصولات در مناطق مشخصی عرضه شده‌اند و بنابراین باید اندکی به جستجو در اینترنت بپردازید تا متوجه شوید قادر به خرید کدام یک هستید.

تجهیزات جانبی

و در آخر به تجهیزات جانبی شیائومی می‌رسیم که مهم نیست در کدام نقطه از جهان هستید، در هر صورت می‌توانید آن‌ها را در بازار بیابید. برای مثال می‌توانید به سراغ پاور بانک‌ها، شارژرهای وایرلس و اسپیکرهای بلوتوث شیائومی بروید.

موبایل‌های شیائومی

کار قرار نیست همین‌جا به پایان برسد: خانواده‌های اسمارت‌فون‌های شیائومی به شکل عجیب و غریبی گیج‌کننده‌اند. هر خانواده معمولا دیوایسی شماره‌دار دارد و آن دستگاه معمولا با چند متغیر عرضه می‌شود که قیمتی پایین‌تر یا بالاتر دارند. شیائومی حتی بسته به محل عرضه دستگاه، گاهی مشخصات و طراحی و نام موبایل‌هایش را تغییر می‌دهد. و گاهی شرایط آنقدر پیچیده می‌شود که واقعا سردرد می‌گیرید.

اما اگر از تمام این مسائل چشم‌پوشی کنید، شیائومی در نهایت تنها ۵ خانواده اسمارت‌فون دارد که برخی از آن‌ها برای مدتی طولانی از یک مدل جدید بهره‌مند نشده‌اند. هر خانواده را به صورت جداگانه تشریح خواهیم کرد.

خانواده Mi

خانواده اسمارت‌فون‌های Mi اصلی‌ترین محصولات شیائومی را در بر می‌گیرد. هر سال شاهد عرضه یک دیوایس شماره‌دار در این خانواده هستیم و آخرین مدل، Mi 11 نام گرفته است. در خانواده Mi 11 نیز متغیرهایی با پسوندهای پرو، اولترا و لایت داریم. با گذشت چند ماه، نوبت به خانواده‌ای تازه با پسوند T نیز خواهد رسید و باید بزودی منتظر Mi 11T باشیم.

به عنوان یک قاعده کلی، تمام موبایل‌های پریمیوم سری Mi همراه با پردازنده پرچمدار کوالکام و دوربین بسیار پیشرفته از راه می‌رسند. برای مثال بهترین ورژن Mi 11 به اسنپدراگون ۸۸۸ کوالکام مجهز شده که چیپست پرچمدار این کمپانی نیمه‌هادی برای سال ۲۰۲۱ است. برخی از دیوایس‌های ضعیف‌تر خانواده اما ممکن است با چیپ‌های ضعیف‌تر عرضه شوند تا قیمت کاهش یابد. ضمنا تمام موبایل‌های Mi 11 از شبکه‌های مخابراتی ۵G پشتیبانی می‌کنند.

اساسا اگر بخواهید به خرید بهترین موبایل شیائومی بپردازید، باید حتما به سراغ خانواده پرچمدار Mi بروید. این موبایل‌ها همواره در صدد رقابت با خانواده گلکسی اس سامسونگ و همینطور موبایل‌های شماره‌دار وان‌پلاس برآمده‌اند.

خانواده Mi Note

در جهان سامسونگ، عبارت Note به موبایل‌هایی اشاره دارد که با تمرکز بر مشتریان سازمانی ساخته شده‌اند و همراه با استایلوس از راه می‌رسند. شیائومی اما این پسوند را برای موبایل‌هایی انتخاب کرده که در قیاس با پرچمداران سری Mi قدرت پردازشی و قیمت کمتری دارند.

شمار موبایل‌های Mi Note به شکل قابل توجهی از شمار موبایل‌های Mi کمتر است. آخرین اعضای این خانواده Mi Note 10 و Mi Note 10 Pro بودند که هر دو اواخر ۲۰۱۹ عرضه شدند. این موبایل‌ها به پردازنده اسنپدراگون ۷۳۰ جی مجهز شده‌اند و بنابراین جزو دیوایس‌های میان‌رده دسته‌بندی می‌شوند.

همانطور که گفتیم، Mi Note معمولا با مشخصات ضعیف‌تر و قابلیت‌های کمتر نسبت به دیوایس‌های Mi از راه می‌رسد. البته که در سبد محصولات عجیب شیائومی، استثنا نیز وجود دارد. برای مثال شیائومی می ۱۰ لایت با مشخصات سخت‌افزاری ضعیف‌تری نسبت به می نوت ۱۰ پرو عرضه شده است.

خانواده Mi Max و Mi Mix

خانواده Mi Max چند سالیست که هیچ عضو تازه‌ای نداشته است. این سری دیوایس‌هایی با مشخصات سخت‌افزاری نسبتا ضعیف و طراحی سنتی ارائه می‌کند که البته به باتری‌هایی غول‌آسا مجهز شده‌اند. آخرین عضو این خانواده Mi Max 3 بود که با باتری ۵۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی از راه رسید. اما این دستگاه در سال ۲۰۱۸ به بازار آمد و شیائومی بعد از آن دیگر هیچ موبایل مکس جدیدی عرضه نکرده.

خانواده Mi Mix اما یک عضو تازه از راه رسیده دارد: Mi Mix Fold. شیائومی معمولا ابتکاراتش را در خانواده Mix پیاده‌سازی می‌کند، بنابراین منطقی بود که این سری میزبان نخستین موبایل تاشوی کمپانی چینی باشد. Mi Mix Fold شباهت فراوانی به گلکسی زد فولد ۲ سامسونگ دارد، اما با قیمتی پایین‌تر قابل خرید است.

هنوز مشخص نیست که شیائومی چه زمانی دوباره به سراغ این سری از موبایل‌های هوشمند خود خواهد رفت.

خانواده Mi A

یکی از بزرگ‌ترین انتقاداتی که تاکنون به موبایل‌های شیائومی وارد شده، استفاده از پوسته اندرویدی MIUI است. اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم، بعد از تجربه نرم‌افزار شیائومی یا عاشقش خواهید شد یا از آن متنفر.

به همین خاطر بود که خانواده Mi A از راه رسید، خانواده‌ای که موبایل‌هایش به جای MIUI، از پلتفرم Android One بهره می‌گیرند. این باعث می‌شود که تجربه‌ای نزدیک به کار با اندروید خالص روی سخت‌افزار شیائومی کسب شود و بنابراین حسابی به مذاق افرادی که از MIUI لذت نمی‌برند خوش می‌آید.

متاسفانه شیائومی به صورت مداوم به به‌روزرسانی خانواده Mi A نپرداخته است. آخرین دستگاه این خانواده Mi A3 بود که در سال ۲۰۱۹ عرضه شد. به لطف برنامه Android One گوگل، این موبایل هم‌اکنون اندروید ۱۱ را به اجرا در می‌آورد. اما سخت‌افزار موبایل حتی در سال عرضه‌اش هم آنقدرها قدرتمند نبود و با معیارهای امروزی بسیار ضعیف تلقی می‌شود.

اگر عاشق شیائومی هستید اما با MIUI ارتباط نمی‌گیرید، سری A برای شما ساخته شده و امیدواریم کمپانی چینی به عرضه مدل‌های هرچه بیشتر ادامه دهد.

چه چیزی شیائومی را از رقبا متمایز می‌کند؟

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، شیائومی شرکتی بسیار جوان است که تنها اندکی بیشتر از یک دهه سابقه فعالیت دارد. بدون هیچ اغراق، شیائومی دست به حرکتی بزرگ زده که در چنین مدت کوتاهی توانسته راهش را به جمع ۱۰ تولیدکننده برتر موبایل‌های هوشمند باز کند. در ادامه سه دلیل دستیابی به چنین موفقیتی را توضیح می‌دهیم.

قیمت‌گذاری بسیار پایین

موبایل‌های شیائومی (و به صورت کلی‌تر، اکثر محصولات سخت‌افزاری‌اش) با حاشیه سود بسیار ناچیز به فروش می‌رسند. این کمپانی معمولا قیمتی اندک بالاتر از هزینه‌های تولید سخت‌افزار را از مشتریان خود طلب می‌کند و بنابراین همواره توانسته رقبایش را به چالش بکشد. گاهی تفاوت قیمت محصولات شیائومی با محصولات رقبا به چند صد دلار می‌رسد.

چینی‌ها چطور قادر به انجام این کار بوده‌اند؟ ماجرا از این قرار است که شیائومی خودش را واقعا یک تولیدکننده سخت‌افزار به حساب نمی‌آورد. در عوض با شرکتی فعال در حوزه داده طرف هستیم که سخت‌افزار هم می‌سازد. چه موضوع صحبت تبلیغات درون MIUI باشد (در ادامه بیشتر توضیح می‌دهیم) و چه جمع‌آوری داده‌های کاربران از طریق اپلیکیشن، شیائومی هزینه‌های تولید را با درآمدزایی از مصارف شما جبران می‌کند.

این بُعد از تجارت شیائومی می‌تواند برای بسیاری از کاربران نگران‌کننده باشد، خصوصا به این خاطر که اکثر داده‌های جمع‌آوری شده از کاربران در سرورهایی در چین نگهداری می‌شوند. اما بسیاری دیگر نیز یا از این موضوع خبر ندارند یا فعالیت‌هایش برایشان مهم نیست و صرفه‌جویی چند صد دلاری هنگام خرید موبایل‌های هوشمند و دیگر محصولات را ترجیح می‌دهند.

افزایش دسترسی به محصولات

از آن‌جایی که حاشیه سود محصولات شیائومی بسیار اندک است، چینی‌ها نمی‌توانند در هر سال انبوهی از موبایل‌های تازه روانه بازار کنند. تحقیق و توسعه، تبلیغات و خرده‌فروشی هزینه‌هایی بسیار کلان روی دست چنین کمپانی‌هایی می‌گذارد. در عوض شیائومی هر سال تنها چند موبایل عرضه می‌کند و آن‌ها را برای مدتی طولانی در دسترس باقی نگه می‌دارد، برای مدتی بسیار طولانی‌تر از رقبا. در همین حین، مدل‌های اندک بهبودیافته از هر موبایل نیز از راه می‌رسد تا شادابی محصولات حفظ شود.

به عنوان مثالی از اینکه منظورمان چیست می‌توان به وان‌پلاس اشاره کرد که هر سال دو موبایل برجسته عرضه می‌کند: یک مدل جدید از خانواده شماره‌دار و یک مدل دیگر از همان خانواده با پسوند T. این موبایل‌ها برای چند ماه در دسترس باقی می‌مانند و سپس وان‌پلاس شروع به کاهش تولیدات می‌کند تا برای محصول بعدی آماده شود. شیائومی چنین کاری نمی‌کند. چینی‌ها یک محصول بزرگ می‌سازند و آن را برای مدتی طولانی، گاهی چند سال، در دسترس نگه می‌دارند. به این ترتیب می‌توان هر دستگاه را تا دلار آخر دوشید و از تولید بیش از حد جلوگیری کرد که در نهایت منجر به کنترل گسترده بر عرضه و تقاضا می‌شود.

تمرکز بر بازارهای نوظهور

به خاطر قیمت‌گذاری‌های بسیار پایین شیائومی، منطقی است که کمپانی روی آن دسته از بازارهایی تمرکز کند که مشتریان‌شان به دنبال دیوایس‌های ارزان می‌گردند. به همین خاطر است که شیائومی بیشترین موفقیت خود را در کشورهایی نظیر چین و هند به دست آورده است. در کشور هند، شیائومی با اختلاف فراوان موفق‌ترین برند اسمارت‌فون است و به آسانی از رقبای بزرگی نظیر سامسونگ و اپل پیشی گرفته است.

به جای تمرکزی یکسان روی بازارهای پریمیوم‌تر مثل اروپا و آمریکا، مدل تجاری شیائومی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که حسابی روی این بازارهای نوظهور تاکید دارد. این حرکتی بسیار هوشمندانه بود، چرا که برندهای دیگر -به خصوص اپل و سامسونگ- مدت زمان زیادی را صرف نادیده گرفتن کشورهایی مانند هند کردند. حالا همین برندها باید با حسرت به رشد روزافزون شیائومی نگاه کنند.

ماجرای MIUI، پوسته شیائومی برای اندروید

MIUI -که می‌یو‌آی تلفط می‌شود- پوسته مخصوص شیائومی برای اندروید است. کمپانی‌های معدودی تا به امروز ترجیح داده‌اند موبایل‌های خود را همراه با تجربه خالص و دست‌نخورده‌ی اندروید روانه بازار کنند. در عوض این کمپانی‌ها به شخصی‌سازی ظاهر و احساس اندروید می‌پردازند و گاهی ویژگی‌هایی تازه به آن اضافه می‌کنند. این کار به شرکت‌ها اجازه می‌دهند که موبایل‌هایشان را به یک برند تبدیل کنند و MIUI هم نمایانگر هویت شیائومی در دنیای اندروید است.

متاسفانه MIUI آنقدرها که باید و شاید مورد استقبال مردم قرار نگرفته است. این پوسته تغییراتی چشمگیر در تجربه خالص اندروید به وجود می‌آورد و همین باعث ناراحتی بسیاری از کاربران شده. از سوی دیگر، در گوشه و کنارهای سیستم عامل شاهد تبلیغاتی خواهید بود که درآمد اندک شیائومی از فروش سخت‌افزار را جبران می‌کنند. این تبلیغات هنگامی که در حال استفاده از خود اندروید هستید، مثلا هنگام دستکاری تنظیمات یا مشاهده منوی نوتیفیکیشن‌ها، به چشم می‌خورند.

در نخستین روزهایش، MIUI برخی از برجسته‌ترین ویژگی‌های اندروید را در خود جای نمی‌داد، مثلا می‌توان به کشوی اپلیکیشن‌ها اشاره کرد. این کمبودها در کنار تصمیمات اشتباه شیائومی در طراحی سیستم عامل باعث شد MIUI در قیاس با چیزی مانند iOS اپل حسابی ناکام باشد.

اما شیائومی اخیرا تصمیم گرفته که تجربه MIUI را بیشتر به اندروید خالص نزدیک کند و دیگر به تقلید صرف از iOS نپردازد. اگرچه این تغییر مورد استقبال بسیاری از کاربران قرار گرفته، نمایش تبلیغات و تاریخچه‌ای نسبتا طولانی از ارائه دیرهنگام به‌روزرسانی‌های اندروید همچنان باعث آزار است.

برندهای زیر مجموعه شیائومی

در بخش قبلی مقاله، به صورت مفصل به لاین‌آپ موبایل‌های هوشمند شیائومی پرداختیم. این لیست قبلا اندکی بلندبالاتر بود، اما کمپانی چینی اخیرا تصمیم گرفت برخی اسمارت‌فون‌هایش را در قالب برندهایی جداگانه به دست مشریان برساند. برای اینکه موضوع واضح باشد، کمپانی‌هایی که در ادامه معرفی می‌کنیم همگی زیر چتر شیائومی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و منابع مختلف مانند تحقیق و توسعه و تولیدات را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. در این بین شیائومی به برندهای زیرمجموعه‌اش اجازه می‌دهد عملیات‌های روزانه مخصوص به خودشان را پیش ببرند و هویتی منحصر به فرد برای خود ترسیم کنند.

Redmi

ردمی در ابتدا خانواده‌ای از موبایل‌های ارزان‌قیمت شیائومی بود. به صورت کلی، موبایل‌های ردمی ارزان‌ترین دیوایس‌های کمپانی بودند و می‌توانستند گزینه‌ای ایده‌آل برای آن‌هایی باشند که از پس هزینه‌های سری Mi یا Mi Note برنمی‌آمدند.

در سال ۲۰۱۹ شیائومی Redmi را به برندی جداگانه تبدیل کرد. به این ترتیب ردمی می‌تواند کار خودش را پیش ببرد و سبد محصولات شیائومی را اندکی خلوت‌تر و کمتر گیج‌کننده کند. اخیرا ردمی شروع به ساخت موبایل‌هایی با مشخصات سخت‌افزاری پرچمدار نیز کرده است. برای مثال موبایل Redmi K40 Pro Plus همراه با اسنپدراگون ۸۸۸ از راه می‌رسد، همان چیپستی که در Mi 11 هم یافت می‌شود. اما اصل درآمد ردمی از تولید موبایل‌های اقتصادی یا میان‌رده است و برای مثال Redmi Note 10 Pro را داریم که با قیمت پایه ۳۰۰ دلار عرضه شده.

Poco

در سال ۲۰۱۸، شیائومی موبایل Poco F1 (یا Pocophone F1 بسته به بازار مقصد) را عرضه کرد. این سری به پردازنده پرچمدار آن زمان (اسنپدراگون ۸۴۵) مجهز بود و با قیمت پایه ۳۰۰ دلار عرضه شد. نقدهای دستگاه شدیدا مثبت بودند و F1 توانست به محبوبیتی حیرت‌انگیز در اقصی نقاط جهان دست پیدا کند. به دلایلی نامشخص، این تنها موبایل سری Poco برای مدتی بسیار طولانی بود. در نهایت برند پوکو از شیائومی جدا شد و شاهد عرضه مدل بعدی، یعنی Poco F2 Pro بودیم. این برند چند موبایل میان‌رده مانند Poco X3 و Poco F3 هم ساخته است.

هنوز واضح نیست که پوکو چطور می‌خواهد خودش را از برندهای ردمی و شیائومی متمایز کند. برای مثال Poco F2 Pro و Poco X2 و Poco M2 Pro همگی موبایل‌های ردمی بودند که با نامی جدید و تغییرات اندک مجددا عرضه شدند. زمان مشخص خواهد کرد که پوکو چه هویتی برای خود می‌سازد، اما فعلا می‌توان این برند را تولیدکننده‌ی موبایل‌های خوب با قیمت‌های خوب به حساب آورد.

Black Shark

بلک شارک هم یکی از برندهای زیرمجموعه شیائومی است، اما به نظر نمی‌رسد که به اندازه ردمی و پوکو کارکردی کاملا مستقل داشته باشد. روی کاغذ، بلک شارک برندی زیرمجموعه است که منحصرا روی تولید اسمارت‌فون‌های گیمینگ تمرکز دارد. آخرین موبایل‌های بلک شارک در سری Black Shark 4 عرضه شدند. این موبایل‌ها یا به اسنپدراگون ۸۸۸ یا اسنپدراگون ۸۷۰ مجهز هستند، همراه با نمایشگری از راه می‌رسند که نرخ به‌روزرسانی بالا دارد، مشخصات سخت‌افزاری‌شان قدرتمند است و طراحی منحصر به فردشان هم با تمرکز بر گیمینگ به دست آمده.

رقبایی که باید در نظر داشته باشید

با موفقیت شیائومی در هند و چین، چند برند تولیدکننده اسمارت‌فون دیگر نیز از راه رسیدند که سعی دارند بخشی از سهم شیائومی از بازار را به تصاحب خود درآورند. البته اکثر این برندها زیرمجموعه‌ کمپانی‌های بزرگ‌تر هستند و نه کمپانی‌هایی کاملا تازه تاسیس مثل زمانی که شیائومی کارش را شروع کرد.

برجسته‌ترین رقیب شیائومی، Realme است. درست مثل شیائومی، این کمپانی دیوایس‌هایی با کیفیت و ارزان‌قیمت می‌سازد که تمرکزشان عمدتا بر دو بازار بزرگ اسمارت‌فون در جهان است: چین و هند. حتی نام «ریلمی» هم شباهت زیادی به برند ردمی شیائومی دارد.

اما برخلاف شیائومی، ریلمی برند زیرمجموعه Oppo به حساب می‌آید که آن نیز خود زیرمجموعه BBK Electronics است. این پشتوانه قدرتمند باعث شده که ریلمی برخی چالش‌ها را به سرعت پشت سر گذاشته و با سرعتی بیشتر از دیگر برندها به رشد دست پیدا کند. ریلمی تاکنون موبایل‌هایی معرکه ساخته و برای مثال Realme X2 Pro موبایل محبوب اکثر منتقدان در سال ۲۰۱۹ میلادی بود.

به خاطر ابعادش، شیائومی با برخی از بزرگ‌ترین بازیکنان جهان اسمارت‌فون مانند سامسونگ و اپل هم رقابت می‌کند. با این همه، اپل آنقدرها توجهی به بازار موبایل‌های میان‌رده نشان نمی‌دهد و سامسونگ هم تازه همین اواخر شروع به جدی گرفتن بازارهایی مانند هند کرد. شاید روزی برسد که شیائومی تاج و تخت پادشاهی خود در هند و چین را به سامسونگ یا اپل ببازد، اما زمان زیادی طول می‌کشد تا شاهد آن روز باشیم.

سوالات رایج راجع به شیائومی

آیا موبایل‌های شیائومی به اپلیکیشن‌های گوگل دسترسی دارند؟

بله، تمام موبایل‌های شیائومی در تمام نقاط جهان دسترسی کامل به استور گوگل پلی و میلیون‌ها اپلیکیشن موجود در آن دارند. برخلاف هواوی، شیائومی در لیست سیاه دولت آمریکا حاضر نشده و بنابراین مورد تحریم نیز قرار نگرفته است.

نمی‌توانم فلان محصول شیائومی را در کشور بیابم، چه کنم؟

متاسفانه شیائومی حساسیت زیادی روی عرضه محصولاتش در بازارهای مشخص نشان می‌دهد. به همین خاطر، برخی دیوایس‌ها را به هیچ وجه در برخی مناطق جهان نخواهید یافت. اگر محصولی مشخص از شیائومی را در بازار یا خرده‌فروشی‌ها نمی‌یابید، یا باید آن را به کشور وارد کنید یا به سراغ محصولات رقیب بروید.

آیا می‌توان موبایلی از شیائومی خرید که MIUI روی آن نصب نباشد؟

بله، Mi A3 تازه‌ترین موبایل کمپانی چینی است که به جای MIUI، به صورت پیش‌فرض همراه با Android One عرضه می‌شود. از طرف دیگر می‌توانید با اندکی جستجو در اینترنت، راهی برای نصب رام شخصی‌سازی اندروید روی این موبایل بیابید. اما غیر از موبایل‌های سری Mi A، سایر دیوایس‌های کمپانی (و همینطور موبایل‌های برندهای زیرمجموعه‌اش) همراه با MIUI از راه می‌رسند.

آیا می‌توان تبلیغات را از MIUI حذف کرد؟

بله و خیر. MIUI گزینه‌هایی دارد که امکان محدود کردن یا حذف کامل تبلیغات را از برخی بخش‌های پلتفرم و همینطور برخی اپلیکیشن‌ها مهیا می‌سازد. اما هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید تک‌تک تبلیغات موجود در این پوسته اندروید را حذف کنید.

بررسی شیائومی می بند ۶؛ برنده‌ای بی چون و چرا

منبع: Android Authority

The post هرآنچه باید راجع به شیائومی و محصولاتی که می‌سازد بدانید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala