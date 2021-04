گوگل با همکاری آژانس‌های فضایی و تحقیقاتی، تصاویر باکیفیتی به صورت تایم‌لپس روی نرم‌افزار گوگل ارث پیاده‌سازی کرده که تغییرات سیاره در طول دهه‌های گذشته را نشان می‌دهد و نگاه تازه‌ای به سیاره‌ی زمین فراهم می‌کند.

به گفته‌ی گوگل از زمان راه‌اندازی گوگل ارث (Google Earth)، طی ۱۵ سال گذشته میلیاردها نفر از این نرم‌افزار استفاده کرده‌اند و بخش‌های گوناگون کره‌ی زمین از جمله قله‌ها، شهرها و محله‌های خود را با آن دیده‌اند. یک ماکت سه‌بعدی از کره‌ی زمین که سیاره‌ی ما را با جزئیات زیاد نشان می‌دهد و علاوه بر سرگرم‌کننده بودن بستری برای ایجاد تغییرات سودمند است.

اکنون گوگل تغییراتی در این برنامه داده است که بزرگ‌ترین آپدیت گوگل ارث از سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود. کاربران از این پس می‌توانند سیاره را با ابعاد و زمان کاملا تازه‌ای کشف کنند که به گفته‌ی گوگل یک تجربه‌ی چهاربعدی خواهد بود. با ویژگی تازه‌ی تایم‌لپس (Timelaps) در گوگل ارث کاربران می‌توانند تغییرات بخش‌های گوناگون سیاره را در طول ۴ دهه مشاهده کنند. این به‌روزرسانی تغییرات شدید انجام شده توسط بشر و تغییرات آب‌وهوایی را به وضوح پیش روی کاربران می‌گذارد.

این ویژگی با همکاری آژانس فضایی اروپا (ESA)، کمیسیون اروپا، ناسا (NASA) و سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) ممکن شده است که طی این همکاری به کمک فعالیت ۲۴ ماهواره از ۳۷ سال گذشته‌ی زمین تصاویر باکیفیتی تهیه شده و لایه‌ی جدیدی به گوگل ارث افزوده است که نگاه تازه‌ای به گذر زمان در سیاره‌ی زمین فراهم می‌کند. به گفته‌ی گوگل افزودن این ویژگی بدون تلاش‌های بشر در مسیر پرتاب موشک‌ها، مأموریت‌های سطح‌نوردها و دیگر پروژه‌های فضایی که روح دانش و اکتشاف را به همراه دارد، ممکن نبود.

کاربران می‌توانند به بخش‌های گوناگون زمین سفر کنند، خط‌های ساحلی را بپیمایند، رشد کلان‌شهرها را نگاه کنند، ذوب شدن یخ‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌ها، تغییرات اقلیمی و دیگر فرآیندهای گسترده بر روی زمین را در نرم‌افزار گوگل ارث مشاهده کنند. برای هر موضوع نرم‌افزار یک تور راهنما نشان می‌دهد تا کاربران تغییرات سیاره و تجربه‌ی انسان‌ها از آن را بهتر درک کنند.

گوگل برای دسترسی آسان کاربران، نشانی کوتاه g.co/Timelapse را برای ویژگی تایم‌لپس درنظر گرفته و کاربران می‌توانند به دلخواه تغییرات بخش‌های گوناگون زمین را در آن ببینند. همچنین مجموعه‌ای با بیش از ۸۰۰ فیلم که گذر زمان را در مناطق مختلف به صورت دوبعدی و سه‌بعدی نشان می‌دهد در بخش ویدیوهای تایم‌لپس گوگل ارث قرار گرفته است.

به‌طور ویژه پنج موضوع تغییر جنگل‌ها، رشد شهرها، گرمایش جهانی، منابع انرژی و تغییر زیبایی‌های زمین در این «زمان‌گذر» (تایم‌لپس) برجسته شده است و گوگل اعلام کرده که از دیدگاه‌های دولت‌ها، پژوهشگران، ناشران، معلمان و فعالان زیست‌محیطی برای رصد اینکه مردم چگونه از گوگل ارث برای بهتر شدن شرایط در سیاره استفاده می‌کنند، استقبال می‌کند.

اجرای این ویژگی جدید تایم‌لپس نیاز به زمان بسیار زیاد و پردازش پیکسل‌ها (Crunching Pixels) در موتور گوگل ارث داشته است. برای افزودن تصاویر تایم‌لپس متحرک به نرم‌افزار بیش از ۲۰ عکس ماهواره‌ای از سال ۱۹۸۳ تا ۲۰۲۰ جمع‌آوری شده است. در مجموع این کار بیش از ۲ میلیون ساعت پردازش توسط هزاران دستگاه در سرویس ابری گوگل انجام شده و ۲۰ پتابایت تصاویر ماهواره‌ای به صورت یک تصویر ویدیویی ۴.۴ تراپیکسل یکپارچه شده است. کیفیتی که برابر با ۵۳۰ هزار فیلم با رزولوشن ۴K است!

اما گوگل کوشیده حتی چنین پردازش عظیمی که برای کره‌ی زمین انجام می‌شود، به تولید آلاینده‌ها در سیاره نینجامد. بنابراین همه‌ی این محاسبات در داخل مراکز کربن-خنثی با منابع ۱۰۰ درصد تجدیدپذیر انجام شده که گوگل آن را بخشی از تعهدش برای ساختن آینده‌ی بدون آلاینده‌های کربنی می‌داند.

برای کاوش تایم‌لپس در گوگل ارث کاربران می‌توانند با از نوار جست‌وجو در نرم‌افزار استفاده کنند تا هر نقطه‌ی دلخواه از سیاره را که می‌خواهند به صورت متحرک ببینند، انتخاب کنند. طبق اعلام گوگل این تایم‌لپس عظیم در دهه‌ی آینده با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تازه هر سال به‌روز می‌شود.

بدین ترتیب اکنون گوگل ارث ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. ابعادی که تغییرات گسترده‌ای که بشر در طول دهه‌ها در سیاره ایجاد کرده را به شکل یک فیلم پیش روی او نمایش می‌دهد و نه تنها مشکلات را به نمایش می‌گذارد، بلکه پدیده‌های شگفت‌انگیز رخ داده در کره‌ی زمین را هم ارائه می‌دهد.

