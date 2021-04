از کنفرانس Google I/O 2021 چه انتظاراتی داریم؟

گوگل سال گذشته کنفرانس I/O را به دلیل همه‌گیری کرونا لغو کرد اما امسال شاهد برگزاری کنفرانس Google I/O 2021 خواهیم بود. این کنفرانس کاملا رایگان و مجازی است و به عنوان ویترینی برای نمایش و معرفی اقدامات گوگل در طول ۱۲ ماه گذشته انجام وظیفه می‌کند.

اگرچه محور اصلی این کنفرانس بحث‌های تخصصی مربوط به توسعه‌دهندگان است، اما همواره محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب کاربران معمولی هم نشان داده می‌شوند. این کنفرانس سه‌روزه شامل چندین سخنرانی، جلسات فنی، کارگاه‌ها و جلسات پرسش و پاسخ خواهد بود. برای شرکت در این جلسات می‌توانید به سایت Google I/O 2021 سر بزنید و در آن ثبت‌نام کنید.

این کنفرانس در تاریخ ۱۸ می (۲۸ اردیبهشت) کار خود را آغاز می‌کند و در تاریخ ۲۰ می (۳۰ اردیبهشت) به اتمام می‌رسد. در ادامه به مهم‌ترین انتظارات خود از این کنفرانس می‌پردازیم.

اندروید ۱۲

مطابق سال‌های گذشته، در ابتدا چند نسخه‌ی پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان اندروید ۱۲ برای برنامه‌نویس‌ها ارائه می‌شود که این نسخه‌ها دارای چندین ویژگی مخفی هستند. به عنوان مثال می‌توانیم به ویجت‌های جدید برای چت‌ها، نوار ابزار مختص گیمینگ، بهبود سیستم بازخورد لرزشی و حتی نوع سیستم داخلی برای تغییر تم سیستم‌عامل اشاره کنیم. البته به غیر از این موارد، چندین ویژگی مخفی دیگر هم وجود دارد که مثلا برخی از آن‌ها حریم خصوصی را بهبود می‌بخشند.

هنوز مشخص نیست که کدام‌یک از این مشخصه‌ها راهی نسخه‌ی نهایی اندروید ۱۲ می‌شوند اما در کنفرانس Google I/O 2021 اولین بتای عمومی این سیستم‌عامل منتشر خواهد شد و به همین خاطر بعد از انتشار این نسخه، با قاطعیت بیشتری در مورد ویژگی‌های آن می‌توانیم صحبت کنیم. همچنین هر ساله لیست گوشی‌های واجد شرایط برای دریافت بتای عمومی اندروید اعلام می‌شوند و باید ببینیم امسال کدام گوشی‌ها می‌توانند این نسخه را دریافت کنند.

نگاهی به نخستین پیش‌نمایش اندروید ۱۲ و قابلیت‌های تازه‌ی آن

گوگل اسیستنت و محصولات نست

چند سال قبل گوگل از ویژگی Duplex برای گوگل اسیستنت رونمایی کرد که به این دستیار صوتی اجازه می‌داد به‌تنهایی کارهایی مانند فرایند رزرو رستوران را انجام دهد. این ویژگی در آن زمان سروصدای زیادی به راه انداخت و مشخص نیست که آیا امسال هم از یک ویژگی پرسروصدا برای گوگل اسیستنت رونمایی خواهد شد یا نه؛ اما در هر صورت به احتمال زیاد شاهد ارائه‌ی به‌روزرسانی‌های متعدد برای این دستیار هوشمند خواهیم بود.

با توجه به اینکه مدتی قبل تعدادی از محصولات جدید «نست» (Nest) معرفی شده‌اند، در کنفرانس Google I/O 2021 وقت زیادی به دیگر محصولات این مجموعه اختصاص داده نخواهد شد. اما احتمالا شاهد معرفی نسل جدید Nest Hello خواهیم بود که یک زنگ درب مجهز به دوربین است و مدتی قبل شواهد مربوط به آن در اپلیکیشن Google Home پیدا شد. البته گفته می‌شود این گجت نسبت به نسل قبلی تفاوت مهمی نخواهد داشت و فقط اندکی بلندتر است و به جای پورت micro-USB از USB-C بهره می‌برد.

اپلیکیشن‌ها و سرویس‌ها

کنفرانس Google I/O 2021 در وهله‌ی اول یک رویداد نرم‌افزاری محسوب می‌شود و بنابراین ویژگی‌ها و نسخه‌های جدید اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل معرفی خواهند شد. Google Pay مدتی قبل تغییرات اساسی را پشت سر گذاشت ولی هنوز فقط برای چند کشور محدود ارائه شده است؛ احتمالا در این کنفرانس خبر ارائه‌ی این سرویس برای تعداد بیشتری از کشورها اعلام خواهد شد.

همچنین گوگل فوتوز و مپ هم به تازگی قابلیت‌های جدیدی را دریافت کرده‌اند ولی این احتمال وجود دارد که برای این اپلیکیشن‌ها و دیگر موارد از ویژگی‌های جدیدی رونمایی شود.

چیپست Whitechapel

همانطور که احتمالا می‌دانید، گوگل در حال ساخت یک چیپست اختصاصی به نام Whitechapel است. این شرکت قصد دارد برای نسل بعدی گوشی پرچم‌دار پیکسل از این چیپست بهره ببرد و با این کار دیگر نیازی به استفاده از تراشه‌های کوالکام نخواهد داشت. روی هم رفته نباید انتظار رقابت این چیپست با اسنپدراگون ۸۸۸ را داشته باشیم و احتمالا گوگل با تخصص خود در زمینه‌ی یادگیری ماشینی، امکانات جذابی را برای آن به ارمغان می‌آورد. اگرچه این موضوع بعید به نظر می‌رسد، اما ممکن است در کنفرانس Google I/O 2021 اطلاعاتی در مورد این چیپست ارائه شود.

از چیپست اختصاصی گوگل پیکسل ۶ چه انتظاراتی می‌توانیم داشته باشیم؟

پلتفرم Wear OS

گوگل طی سال گذشته نشان داده که همچنان تا حدی به پلتفرم Wear OS اهمیت می‌دهد و شاید در کنفرانس Google I/O 2021 خبرهای جدیدی در مورد آن مطرح کند. با توجه به اینکه گفته می‌شود ساعت هوشمند گلکسی واچ ۴ همراه با این پلتفرم راهی بازار خواهد شد، شاید گوگل در این مراسم از بهبودهای قابل توجه این پلتفرم پرده‌برداری کند.

پیکسل بادز A

در رابطه با ایرباد جدید گوگل طی ماه‌های گذشته گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. با توجه به نام این محصول، به نظر می‌رسد گوگل در حال آماده‌سازی ایرباد ارزان‌تری است. همچنین مدتی قبل تصویر منتسب به این محصول در اینترنت منتشر شد. اگر شایعات صحت داشته باشند، این محصول می‌تواند به‌عنوان بهترین ایرباد ارزان‌قیمت کاملا بی‌سیم توجهات زیادی را جلب کند.

و دیگر موارد

به غیر از موارد اشاره شده، احتمالا در بخش‌های مختلف این کنفرانس به محصولات و سرویس‌هایی مانند سیستم‌عامل کروم، گوگل استیدیا و کروم‌کست گوگل تی‌وی اشاره خواهد شد. همچنین به نظر می‌رسد در این مراسم خبرهای جدیدی در مورد گوگل لنز مطرح می‌شود. این سرویس در سال ۲۰۱۷ معرفی شده و حالا قرار است امکانات جدیدی دریافت کند. گوگل جزئیات برنامه‌های این کنفرانس را به‌زودی اعلام خواهد کرد و با بررسی این برنامه‌ها، با قاطعیت بیشتری می‌توانیم در مورد این رویداد صحبت کنیم.

انتظار چه چیزهایی را نباید داشته باشیم؟

طی ماه‌های گذشته تصاویر و اطلاعات زیادی در رابطه با جدیدترین گوشی میان‌رده‌ی گوگل یعنی پیکسل ۵a منتشر شده است. طراحی این گوشی در واقع تفاوت زیادی با پیکسل ۵ یا حتی پیکسل ۴a 5G ندارد. طبق شایعات مختلف، قرار بوده این گوشی در کنفرانس Google I/O 2021 معرفی شود اما بعد از انتشار شایعات مربوط به لغو ساخت آن، گوگل بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن آمده این گوشی مدتی بعد در سال جاری معرفی خواهد شد. به نظر می‌رسد در کنار پیکسل ۶ شاهد معرفی این گوشی نیز خواهیم بود و به دلیل کمبود جهانی تراشه، به احتمال زیاد فقط در بازار آمریکا و ژاپن عرضه خواهد شد.

همچنین به تازگی شایعات مربوط به ساعت هوشمند پیکسل واچ هم دوباره پدیدار شده‌اند. با این حال، یکی از افشاگران مشهور گفته که این ساعت هم به احتمال زیاد کنار گوشی‌های جدید گوگل معرفی خواهد شد.

