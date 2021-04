با توجه به اطلاعات جدیدی که از سیستم‌عامل مورد انتظار گوگل یعنی اندروید ۱۲ منتشر شده به نظر می‌رسد کاربران بتوانند در آن مدیریت بهتری روی سطل زباله یا همان trash و فایل‌های حذف شده داشته باشند.

در اندروید این قابلیت وجود دارد که اگر فایلی را پاک می‌کنید به سطل زباله فرستاده می‌شود. البته این قابلیت فعلا دارای یک سری محدودیت‌هاست اما به نظر می‌رسد گوگل در نظر دارد در سیستم‌عامل اندروید ۱۲ سطل زباله‌ی جدیدی را طراحی کند که مدیریت فای‌های حذف شده را بسیار آسان‌تر می‌کند.

در ماه دسامبر سال گذشته، خبری از سوی وب‌سایت XDA-Developers منتشر شد مبنی بر اینکه گوگل قصد دارد پوشه‌ی جدیدی را مخصوص فایل‌های حذف شده به اپلیکیشن Google Files اضافه کند. حال اما به نظر می‌رسد آنچه که گوگل در سر دارد، طراحی یک سطل زباله برای اندروید، مشابه Recycle Bin در ویندوز است.

اینطور که XDA-Developers می‌گوید، ظاهرا گوگل می‌خواهد به شکل بسیار جامعی، مدیریت فایل‌های پاک شده را از طریق بخش Storage در تنظیمات اندروید ممکن سازد. در این بخش از تنظیمات کاربران نه تنها امکان مشاهده‌ی تمام فایل‌های پاک شده را خواهند داشت، بلکه قادر خواهند بود آن را به صورت دائمی از روی دستگاه خود پاک کنند. البته به نظر می‌رسد در حال حاضر راهی برای برگرداندن دوباره‌ی این فایل‌ها (Restore) وجود نداشته باشد. به همین خاطر نمی‌توان آن را کاملا مشابه سطل زباله‌ی ویندوز دانست. هرچند این اتفاق ممکن است در نهایت در اندروید ۱۲ رخ دهد چرا که پیش‌تر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اپلیکیشن Google Files قرار است این قابلیت را دریافت کند.

اما باید به این نکته اشاره داشته باشیم که اندروید ۱۱ هم API مشابهی را دریافت کرده بود که اجازه می‌داد سیستم‌عامل به جای حذف کامل یک فایل، در واقع آن‌ها را مخفی کند. بنابراین سطل زباله الان هم در اختیار کاربران قرار دارد اما به گونه‌ای نیست که هر اپلیکیشن یا سرویسی بتواند از آن استفاده کند. در اندروید ۱۲ هم شاید اینطور باشد. مثلا اینکه تولیدکننده‌ها یا توسعه‌دهندگان نخواهند از API سطل زباله‌ی گوگل استفاده کنند. به همین خاطر نمی‌توان این احتمال را رد کرد که حتی در اندروید ۱۲ هم امکان دسترسی به یک سطل زباله‌ی حرفه‌ای نظیر آنچه که در ویندوز می‌بینیم وجود نداشته باشد.

با این حال ماه آینده رویداد Google I/O برگزار می‌شود و بنابراین می‌توانیم اطلاعات بیشتری در رابطه با برنامه‌های شرکت آمریکایی در رابطه با سیستم‌عامل اندروید ۱۲ و قابلیت‌های مختلف آن کسب کنیم.

منبع: Android Central

