به مناسبت پرواز موفق بالگرد مریخ‌پیمای نبوغ در مریخ، گوگل هم صفحه‌ی اول جست‌وجوهای مرتبط با این مأموریت را تغییر داده و نمونه‌ی کوچک‌تری از بالگرد را در آن به پرواز درمی‌آورد.

در ساعات گذشته بود که بالگرد «نبوغ» در مریخ با موفقیت پرواز کرد و فرود آمد تا لحظه‌ای تاریخی را رقم بزند. مطابق با روند گذشته، گوگل هم این موفقیت را به سبک خودش جشن گرفته است.

اکنون اگر به موتور جست‌وجوی گوگل بروید و عبارت‌هایی مانند «بالگرد نبوغ» یا «نبوغ مریخ» یا عبارت‌های انگلیسی مرتبط مانند «Ingenuity» را تایپ کنید، پس از بارگذاری نتایج، یک بالگرد کوچک می‌بینید که با کلیک بر روی آن صفحه‌ی جست‌وجو به محیطی مشابه سیاره‌ی سرخ تبدیل می‌شود و یک انیمیشن از نبوغ در آن به پرواز درمی‌آید.

این ویژگی هم از دسکتاپ و هم از دستگاه همراه دردسترس است اما توصیه شده که برای نمایش بهتر، از یک مرورگر مبتنی بر کروم مانند گوگل کروم یا مایکروسافت اج استفاده کنید.

این بالگرد کوچک جدیدترین نمونه از «تخم‌مرغ‌های بهاری» (Easter Eggs) گوگل است که طبق سنت همیشگی در موتور جست‌وجوی خود می‌گنجاند. پس از آنکه گوگل کروم به عنوان یک مرورگر محبوب در بیش از نیمی از دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفت، گوگل مطمئن شد که می‌تواند برخی ویژگی‌های جذاب را از طریق وب ارائه دهد که برای بسیاری از کاربران قابل نمایش باشد.

علاوه بر این ویژگی جالب هنگام جست‌وجو، همکاری دیگر ناسا و گوگل درباره‌ی نمونه‌ی سه‌بعدی بالگرد نبوغ است. با جست‌وجوی عبارت «Ingenuity Helicopter 3D» گزینه‌ای برای دیدن نمای سه‌بعدی بالگرد نبوغ به صورت واقعیت افزوده وجود دارد.

پیش از این هم گوگل هنگام فرود مریخ‌نورد «پشتکار» (Perseverance) چنین کاری را با همکاری ناسا انجام داده بود. از جمله‌ی دیگر فعالیت‌های مشترک گوگل و ناسا در زمینه‌ی مریخ می‌توان به تور مجازی مریخ اشاره کرد.

عکس کاور: طرحی از تغییر صفحه‌ی جست‌وجوی گوگل به مناسبت پرواز موفق بالگرد نبوغ در مریخ

