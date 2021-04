در شب گذشته اپل با برگزاری رویدادی به نام Spring Loaded از محصولات متنوعی مانند ایرتگز، نسل دوم اپل ۴K TV، آی‌مک با طراحی جدید و آیپد پرو جدید رونمایی کرد. در خبر‌های منتشر شده درباره‌ی ایرتگز، شرکت اپل عنوان کرده است که نسخه‌ی نهایی سیستم عامل iOS 14.5 را در ابتدای هفته‌ی آینده منتشر خواهد کرد.

همان‌طور که در خبر‌های منتشر شده از مراسم رونمایی گفته شد اپل فروش ایرتگز را از ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) آغاز خواهد کرد و ایرتگز جدید تنها با آیفون‌هایی کار خواهد کرد که نسخه‌‌ی سیستم عامل iOS آن‌ها iOS 14.5 یا نسخه‌ی بالاتر از این سیستم عامل باشد.

همچنین باید بگوییم که اپل نسخه‌ی نهایی سیستم عامل‌های watchOS 7.4 و macOS 11.3 هم در هفته‌ی آینده منتشر خواهد کرد. برای اطلاع باید بگوییم که این نسخه‌های جدید از سیستم عامل‌های گفته شده از ویژگی‌های جدید اپ به‌روز شده‌ی پادکست هم پشتیبانی می‌کنند.

اپل در اوایل سال جدید میلادی و در ماه فوریه (بهمن) اولین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل iOS 14.5 را به همراه نسخه‌ی بتای watchOS 7.4 منتشر کرد. این نسخه‌ی جدید از سیستم عامل iOS از ایرتگز تازه رونمایی شده پشتیبانی می‌کند و دارای قابلیتی برای حفظ حریم خصوصی کاربر به نام App Tracking Transparency است که باعث می‌شود توسعه‌دهندگان برای ردیابی کاربران جهت نمایش تبلیغات هدفمند، مجبور باشند تا از کاربران اجازه بگیرند.

از زمان استفاده از این قابلیت توسط اپل در سیستم عامل iOS در سال گذشته، بسیاری از شرکت‌ها به خصوص فیسبوک از تصمیم اپل برای استفاده از این قابلیت در سیستم عامل iOS ابراز ناراحتی کردند. فیسبوک درباره‌ی این موضوع گفت که استفاده از این قابلیت در سیستم عامل iOS به کسب و کارهای کوچک که از دنبال کردن کاربر برای نمایش تبلیغات هدفمند سود می‌برند، آسیب می‌زند.

البته این ویژگی مربوط به حفظ حریم خصوصی تنها قابلیت جدید اضافه شده به سیستم عامل iOS 14.5 نیست. این نسخه از سیستم عامل iOS دارای ویژگی‌ دیگری هم هست که به کاربران اجازه می‌دهد تا صدای دستیار صوتی سیری را تغییر دهند. در ضمن برخی از ایموجی‌ها موجود در این نسخه‌ی تازه دارای رنگ پوست جدیدی برای انتخاب هستند.

یکی دیگر از ویژگی‌های تازه‌ی این نسخه‌ی جدید که بدون شک مورد استقبال کاربران هم قرار خواهد گرفت این است که اکنون سیری تشخیص می‌دهد که شما کدام اپ پخش آهنگ را برای انجام برخی کار‌های خود ترجیح می‌دهید.

البته باید بگوییم که قرار دادن این قابلیت در این نسخه باعث نمی‌شود که شما بتوانید یک اپ جدید به عنوان نمونه اپ اسپاتیفای را به عنوان اپ پیش‌فرض برای اجرای تمامی درخواست‌های خود درباره‌ی پخش فایل‌های موسیقی انتخاب کنید. با این وجود باید بگوییم که رخ دادن این اتفاق یک حرکت مثبت در زمینه‌ی تکامل این سیستم عامل است.

البته باید بگوییم که ممکن است اپل این ویژگی را در نسخه‌ی نهایی iOS 14.5 قرار ندهد. در نهایت می‌توانیم بگوییم که بعد از منتشر شدن نسخه‌ی نهایی iOS 14.5 در هفته‌ی آینده و نصب این نسخه بر روی آیفون، کاربران از این موضوع مطلع خواهند که این سیستم عامل جدید دارای قابلیت گفته شده هست یا نه.

در نهایت می‌توان گفت که با وجود مطرح شدن این اطلاعات توسط اپل، این شرکت مشخص نکرده است که در چه روزی سیستم عامل iOS 14.5 را منتشر می‌کند. همانند گذشته در صورت منتشر شدن این نسخه کاربران آیفون می‌توانند که با مراجعه به قسمت «تنظیمات» (Settings) این نسخه‌ی جدید را بر روی آیفون خود نصب کنند.

منبع: The Verge

منبع متن: digikala