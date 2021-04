خبرگزاری بلومبرگ با انتشار یک گزارش تعدادی از ویژگی‌های جدید سیستم‌عامل‌های iOS 15 و iPadOS 15 را فاش کرده است. در این گزارش آمده که این سیستم‌عامل در تاریخ ۷ ژوئن (۱۷ خرداد) در جریان کنفرانس WWDC معرفی خواهد شد. بلومبرگ به طور مفصل به ویژگی‌های جدید iOS 15 پرداخته است که در ادامه به صورت خلاصه می‌توانید با این ویژگی‌ها آشنا شوید:

فیلتر نوتیفیکیشن‌ها با توجه به وضعیت کاربر. از طریق منوی جدید موجود در لاک اسکرین و کنترل سنتر، کاربران برای نحوه‌ی نمایش نوتیفیکیشن‌ها کنترل بیشتری خواهند داشت. این یعنی مثلا اگر در حال رانندگی هستند، برخی نوتیفیکشن‌ها برای آن‌ها به نمایش درنمی‌آید.

از طریق منوی جدید موجود در لاک اسکرین و کنترل سنتر، کاربران برای نحوه‌ی نمایش نوتیفیکیشن‌ها کنترل بیشتری خواهند داشت. این یعنی مثلا اگر در حال رانندگی هستند، برخی نوتیفیکشن‌ها برای آن‌ها به نمایش درنمی‌آید. به‌روزرسانی هوم اسکرین آیپد. ظاهرا مانند iOS، کاربران آیپد برای استفاده از ویجت‌ها به امکانات بیشتری دسترسی پیدا کنند. در این زمینه جزئیات چندانی مطرح نشده ولی خبرگزاری بلومبرگ مدعی شده که این مهم‌ترین به‌روزرسانی هوم اسکرین آیپد از زمان عرضه‌ی این محصول است.

ظاهرا مانند iOS، کاربران آیپد برای استفاده از ویجت‌ها به امکانات بیشتری دسترسی پیدا کنند. در این زمینه جزئیات چندانی مطرح نشده ولی خبرگزاری بلومبرگ مدعی شده که این مهم‌ترین به‌روزرسانی هوم اسکرین آیپد از زمان عرضه‌ی این محصول است. دسترسی سریع به اطلاعات خصوصی. یک منوی جدید به کاربران اجازه می‌دهد که اطلاعات جمع‌آوری شده توسط اپلیکیشن‌ها را مشاهده کنند.

یک منوی جدید به کاربران اجازه می‌دهد که اطلاعات جمع‌آوری شده توسط اپلیکیشن‌ها را مشاهده کنند. به‌روزرسانی لاک اسکرین. گفته می‌شود در لاک اسکرین هم کاربران به منوی مربوط به اطلاعات خصوصی دسترسی دارند. در رابطه با دیگر تغییرات این صفحه جزئیات بیشتری ارائه نشده است.

گفته می‌شود در لاک اسکرین هم کاربران به منوی مربوط به اطلاعات خصوصی دسترسی دارند. در رابطه با دیگر تغییرات این صفحه جزئیات بیشتری ارائه نشده است. رقابت iMessage با واتساپ. به نظر می‌رسد iMessage ویژگی‌های جدیدی را دریافت می‌کند تا بیش از پیش به رقیب واتساپ تبدیل شود. البته این مشخصه‌ها هنوز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارند و شاید ماه‌ها بعد برای کاربران معرفی شوند.

به نظر می‌رسد iMessage ویژگی‌های جدیدی را دریافت می‌کند تا بیش از پیش به رقیب واتساپ تبدیل شود. البته این مشخصه‌ها هنوز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارند و شاید ماه‌ها بعد برای کاربران معرفی شوند. آپدیت‌های جزئی برای macOS، watchOS و tvOS. اپل سال گذشته نسخه‌ی جدید macOS را با تغییرات گسترده‌ای معرفی کرد و بنابراین نسل بعدی آن تغییرات زیادی نخواهد داشت.

باید خاطرنشان کنیم این نخستین شایعات مربوط به iOS 15 و iPadOS 15 محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد نسل جدید سیستم‌عامل‌های اپل ویژگی‌های پر سروصدایی را دریافت نمی‌کنند ولی با توجه به اینکه آیپد پرو ۲۰۲۱ با چیپست قدرتمند M1 راهی بازار می‌شود، امیدواریم اپل برای نرم‌افزار آیپدها ویژگی‌های بلندپروازانه‌ای را ارائه کند.

در این میان، هفته‌ی آینده iOS 14.5 به دست کاربران می‌رسد که از بین ویژگی‌های جدید آن می‌توانیم به پشتیبانی از ردیاب ایرتگ و همچنین بهره‌گیری از امکانات جدید مربوط به پادکست‌ها اشاره کنیم.

آیا آیپد پرو ۲۰۲۱ میخی بر تابوت تبلت‌های اندرویدی است؟

