گوگل تا به این لحظه سومین نسخه‌ی بتای اندروید ۱۲ را نیز منتشر کرده تا بدین ترتیب به زمان رونمایی از جدیدترین نسخه از سیستم‌عامل این شرکت نزدیک شده باشیم. این نسخه از اندروید قابلیت‌های زیادی دارد که پیش از این به معرفی تعدادی از آن‌ها پرداخته بودیم. در این مطلب اما نگاهی خواهیم داشت به تمام آنچه که از اندروید ۱۲ می‌دانیم، از شایعه گرفته تا واقعیت تا ببینیم گوگل چه امکانات و قابلیت‌هایی را به آن اضافه کرده.

در حال حاضر برخی از کاربران گوشی‌های اندروید می‌توانند سومین نسخه از بیلد پیش‌نمایش اندروید ۱۲ را نصب کرده و از قابلیت‌های جدید آن بهره‌مند شوند. درست مانند نسخه‌های پیش‌نمایش قبلی، این هم یک نسخه‌ی کاملا ابتدایی از آن چیزی است که قرار است به عنوان سیستم‌عامل نهایی راهی گوشی‌ها شود. به همین خاطر همه‌ی کاربران اجازه‌ی دریافت و نصب آن را نداشته و از طرفی اگر هم مشکلی در فرایند نصب و تجربه‌ی کار با این نسخه‌ها وجود داشته باشد، موضوعی کاملا عادی تلقی می‌شود.

گوگل در حال حاضر در حال تست و بهبود مشکلات ریز و درشت این سیستم‌عامل است تا بتواند نسخه‌ی نهایی را در بهترین شکل و فرم راهی بازار کند. در این نسخه قابلیت‌های خوبی نظیر کنترل رسانه، بهبود اعلانات، بازخورد لرزشی، بهبود حریم خصوصی، شکل ظاهری رابط و بسیاری موارد دیگر اضافه شده که به طور کلی تجربه‌ی کاربری را بهتر می‌کنند اما خب نباید انتظار داشته باشید تفاوت چشمگیری بین آن و اندروید ۱۱ وجود داشته باشد.

اگر از گوشی‌های پیکسل استفاده کنید، می‌توانید همین حالا اندروید ۱۲ را روی گوشی خود نصب و قابلیت‌های جدید آن را مشاهده کنید. در غیر این صورت تا انتهای این مطلب با ما باشید تا به بررسی قابلیت‌های تاییده شده‌ای بپردازیم که می‌دانیم قرار است در اندروید ۱۲ شاهد آن‌ها باشیم. همچنین در این مطلب به قابلیت‌هایی که شایعه شده در اندروید ۱۲ شاهد آن‌ها خواهیم بود هم اشاره‌ای خواهیم داشت.

نگاهی به نخستین پیش‌نمایش اندروید ۱۲ و قابلیت‌های تازه‌ی آن

قابلیت‌های تایید شده‌ی اندروید ۱۲

اشتراک‌گذاری آسان وای‌فای

در اندروید ۱۱ اگر بخواهید اتصال وای‌فای خود را با کاربری به اشتراک بگذارید، می‌توانید یک کد QR از آن تهیه کرده و طرف مقابل هم با اسکن آن به شبکه‌ی شما متصل می‌شود. در اندروید ۱۲ اما نیازی به اسکن بارکد نخواهید داشت و تنها با لمس گزینه‌ی Nearby در پایین کد QR تولید شده، می‌توانید فرایند اتصال به شبکه را انجام دهید.

البته اسکن کردن کد QR برای اتصال به شبکه نه کار دشواری است و نه زمان می‌برد، اما خوب قابلیت جدید سریع‌تر بوده و به شما این امکان را می‌دهد با چندین نفر بدون هیچ مشکل خاصی، اشتراک‌‌گذاری وای‌فای را انجام دهید، بدون اینکه نیازی باشد هربار گوشی خود را برای اسکن کد مربوطه در مقابل گوشی دیگران قرار دهید.

گزینه‌های مربوط به اسکرین‌شات

هنگامی که با گوشی خود (منظور از گوشی در این مطلب پیکسل است چون اندرویدی که به بررسی آن پرداخته‌ایم، نسخه‌ی خالص اندروید است) اسکرین‌شات تهیه کنید، می‌توانید با گزینه‌ها و ابزارهای مختلف، آن را ویرایش کنید. در اندروید ۱۲ اما حتی می‌توانید به تصویر ثبت شده، ایموجی و استیکر اضافه کنید. البته این یک تغییر انقلابی نیست اما حداقل شما را از نصب اپلیکیشن‌های شخص ثالث با کاربرد مشابه بی‌نیاز می‌کند.

تم مبتنی بر تصویر پس زمینه

این یک قابلیتی است که در برخی گوشی‌های اندرویدی که شخصی‌سازی شده‌اند هم وجود دارد اما در اندروید ۱۲ شاهد حضور رسمی آن هستیم. قابلیتی که به کاربر این اجازه را می‌دهد تا تم عناصر سیستمی را متناسب با رنگ اصلی تصویر پس‌زمینه هماهنگ کند. برای مثال اگر تصویر زمینه‌ای با بوکه‌ی نارنجی رنگ را روی گوشی تنظیم کنید، تمام عناصر قابل تغییر سیستم، رنگی نزدیک به همان رنگ را به خود می‌گیرند. با توجه به این اسکرین‌شات‌ها، ظاهرا نوار اعلانات، منوی قفل و منوی تنظیمات، بخش‌هایی هستند که با تغییر رنگ پس‌زمینه، تم آن‌ها نیز تغییر می‌کند.

اگرچه این ویژگی بسیار خوب و جالب است، اما این احتمال هم وجود دارد که گوگل آن را در نسخه‌ی نهایی اندروید ۱۲ قرار ندهد. این قابلیت بنا به دلایلی در نسخه‌ی سوم پیش‌نمایش وجود ندارد در حالی که در نسخه‌ی ابتدایی شاهد آن بودیم. حتی اسکرین‌شات‌هایی که در بالا مشاهده می‌کنید هم قابلیت‌های جدید اندروید ۱۲ را در خود ندارند و خب همه‌ی این‌ها می‌تواند به این معنا باشد که گوگل این قابلیت را در نسخه‌های اولیه تست و از عملکرد آن ناراضی بوده. با این حال نمی‌دانیم آیا در نسخه‌ی نهایی هم شاهد آن خواهیم بود یا خیر.

پشتیبانی از تصاویر با فرمت AVIF

به نظر می‌رسد دورانی که JPEG به عنوان فرمت اول تصاویر شناخته می‌شد به سر آمده و باید فرمت‌های جدید و خوب دیگر را جایگزین آن کنیم. AVIF یکی از همین فرمت‌هاست که شنیدیم خوشبختانه در اندروید ۱۲ هم از آن پشتیبانی خواهد شد. فرمتی که گفته می‌شود به نسبت تصاویری هم‌حجم با فرمت JPEG کیفیت بیشتری دارد. این فرمت از کدک AV1 متن‌باز بهره می‌برد که اولین بار در اندروید ۱۰ شاهد حضور آن بودیم.

پشتیبانی از HEVC

اگرچه استفاده از کدک HEVC در حال افزایش است، اما استاندارد فشرده‌سازی ویدیوها توسط تمامی اپلیکیشن‌ها پشتیبانی نمی‌شود. گوگل اما یک لایه تغییر فرمت جدید به اندروید ۱۲ اضافه کرده که اجازه می‌دهد اپلیکیشن‌هایی که از استاندارد یادشده پشتیبانی نمی‌کنند هم بتوانند از مزیت کم‌حجم‌سازی ویدیوها بهره‌مند شوند. حالا با اندروید ۱۲، اپلیکیشن‌های شخص ثالث بدون بهره‌مندی از قابلیت یاد شده (HEVC) هم می‌توانند از سیستم‌عامل بخواهند عملیات کدگذاری را در AVC که قالب فشرده‌سازی رایج‌تری نیز هست انجام دهد.

البته گوگل معتقد است این یک روش موقتی بوده و با این کار، قصد داشته توسعه‌دهندگان را مجاب کند تا پشتیبانی از کدک HECV را در اپلیکیشن‌های خود قرار دهند. همچنین باید به این نکته هم اشاره کنیم عملکرد این قابلیت تا حد زیادی به قدرت پردازشی پردازنده متکی است. مثلا تغییر فرمت یک ویدیوی ۱ دقیقه‌ای با کیفیت ۱۰۸۰P در گوشی پیکسل ۴ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۵۵، حدودا ۹ ثانیه به طول می‌انجامد. ذکر این نکته از آن جایی حائز اهمیت است که بگوییم نمی‌توان انتظار داشت فرایند یاد شده در همه‌ی گوشی‌ها با هر سطح توانایی پردازشی با سرعت بالایی انجام گیرد. هرچند این قابلیت برای تمام گوشی‌هایی که اندروید ۱۲ را دریافت می‌کنند در دسترس خواهد بود.

جلوه‌های صوتی همراه با لرزش

گوگل در اندروید ۱۲ به توسعه‌دهندگان این امکان را داده که بازخوردهای لرزشی را با جلوه‌های صوتی هماهنگ کنند. بدین ترتیب، شدت و طول لرزش با الگوهای صوتی هماهنگ می‌شوند و ترکیب فوق‌العاده جذاب و دلنشینی را حین تماشای یه محتوا یا گوش دادن به موسیقی فراهم می‌کنند. همچنین یک اپلیکیشن مخصوص تماس تصویری می‌تواند از یک آهنگ زنگ شخصی‌سازی شده استفاده کرده تا شخص تماس‌گیرنده را از طریق بازخوردهای لمسی شناسایی کند. یا حتی می‌توان در یک بازی، تفاوت بین نوع جاده‌ها را با لرزش متوجه شد.

بهبود مدیریت کوکی‌ها

در اندروید ۱۲، پشتیبانی از الگوریتم‌های کوکی SameSite به بستر WebView خواهد آمد. این قابلیت به توسعه‌دهندگان اپلیکیشن این اجازه را می‌دهد تا اعلام کنند آیا یک کوکی فقط برای یک وب‌سایت خاص محدود می‌شود یا خیر. به لطف کوکی SameSite، مدیریت کوکی‌ها در بستر سیستم‌عامل و اپلیکیشن‌های مختلف بسیار آسان‌تر خواهد بود. البته باید به این نکته هم اشاره داشته باشیم که مرورگرهای مطرح موجود، همین حالا هم از چنین قابلیتی پشتیبانی می‌کنند.

کنترل پیشرفته‌تر محتوا

گوگل در نظر دارد این اجازه را به کاربران اندروید ۱۲ بدهد تا از طریق صفحه کلید، کلیپ‌برد و قابلیت کشیدن و رها کردن (Drag and Drop)، امکان وارد کردن محتوای رسانه‌ای به یک بخش خاص را داشته باشند. آنچه که گوگل به اندروید ۱۲ اضافه کرده یک API جدید است که به کاربر این امکان را می‌دهد تا محتوای رسانه‌ای را از طریق منابع یاد شده در بالا وارد و جابجا کنند. طبق گفته‌های گوگل، فرمت‌های پشتیبانی شده نیز شامل متون ساده با استایل مختلف برای علامت‌گذاری، تصاویر، ویدیو، فایل‌های صوتی و بسیاری موارد دیگر هستند. به کمک این قابلیت، فرایند اشتراک گذاری فایل‌ها یا متون با استایل خاص با افراد دیگر یا از طریق یک اپلیکیشن بسیار آسان‌تر خواهد بود.

بهبود اعلانات (Notifications)

آنچه که از اندروید ۱۰ و اندروید ۱۱ بسیار مورد توجه گوگل و حتی شرکت‌هایی نظیر سامسونگ با رابط کاربری خاص خود قرار گرفته، اعلانات است. نه تنها سازنده‌ی اندروید بلکه تقریبا تمام شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های اندرویدی طی یکی دو سال اخیر در این بخش تغییرات گسترده‌ای را پدید آوردند، به گونه‌ای که سخت است اگر بخواهیم به چیزی بهتر از مورد فعلی بیاندیشیم.

با این حال گوگل در نظر دارد این بخش را از لحاظ زیبایی، کاربردی بودن و عملکرد کلی، بار دیگر طراحی کند. شرکت آمریکایی اینبار دستی به سر و روی منوی کشویی اعلانات کشیده و انیمیشن‌ها را کاملا تغییر داده. گوگل حتی نوع پاسخ‌دهی بخش اعلانات را هم دستخوش تغییراتی کرده به گونه‌ای که در اندروید ۱۲ با ضربه زدن روی هر اعلانی، مستقیما وارد خود برنامه خواهید شد. علاوه بر این‌ها، شرکت در نظر دارد نمایش اعلانات برخی از سرویس‌های پیش‌زمینه را تا ۱۰ ثانیه به تاخیر بیندازد تا بدین ترتیب کاربر فرصت کافی برای رسیدگی به کارهایی که به آن مشغول بوده را داشته باشد و یا بتواند از آن خارج شود یا آن را به اتمام برساند.

آپدیت سیستم‌عامل از طریق گوگل‌پلی

این یکی از قابلیت‌های جالبی است که گوگل در نظر دارد در اندروید ۱۲ برای اولین بار آن را قرار دهد. اندروید ران‌تایم (Android Runtime یا به اختصار ART) اکنون به Project Mainline اضافه شده که همان سیستم به‌روزرسانی فروشگاه گوگل‌پلی به حساب می‌آید. به لطف این تغییر، گوگل می‌تواند به‌روزرسانی‌های عمده‌ی ART و سایر سرویس‌های مهم اندروید ۱۲ را از طریق فروشگاه گوگل‌پلی انجام دهد. بدون اینکه نیاز باشد کل سیستم را برای بهبود این موارد به‌روزرسانی کنیم. گوگل همچنین در توضیح این قابلیت گفته که در آینده، ماژول‌های آپدیت بیشتری از طریق Project Mainline انجام خواهند گرفت که شامل بهبود روند کدگذاری یاد شده نیز می‌شود.

ویجت مخصوص گفت‌و‌گو

چندین هفته قبل از اینکه نسخه‌ی پیش‌نمایش اندروید ۱۲ منتشر شود، در رابطه با ویجت گفت‌و‌گو شایعاتی منتشر شده بود. حال به نظر می‌رسد این قابلیت واقعا بخشی از اندروید ۱۲ است و به‌خوبی نیز کار می‌کند. گروه توسعه‌دهندگان XDA با یک مهندسی معکوس به این نتیجه رسیدند که این ویجت کار می‌کند اما فعلا روی لانچر پیکسل در دسترس قرار ندارد. مشکل دیگر اینکه این ویجت فعلا با اپلیکیشن‌هایی خارج از مجموعه‌ی گوگل سوییت کار نمی‌کند. از آن جایی که این قابلیت اکنون بخشی از اندروید ۱۲ هست، احتمال اینکه در نسخه‌ی نهایی آن وجود داشته باشد بسیار بالاست. با این حال شاید گوگل در نسخه‌ی نهایی سیستم‌عامل، این قابلیت را حذف کند.

قابلیت کار با یک دست

یکی از معضلاتی که همزمان با بزرگ‌تر شدن گوشی‌های هوشمند برای کاربران بوجود آمد، سخت‌تر شدن کار با آن با یک دست بود. گوشی‌های قدیمی به خاطر بهره‌مندی از نمایشگر کوچک‌تر از این حیث بهتر بودند اما شرکت‌ها برای این مشکل، قابلیت کار با یک دست را در نظر گرفتند. از زمان عرضه تاکنون، این قابلیت دستخوش تغییرات زیادی شد و در اندروید ۱۲ هم نسخه‌ی جدید آن را شاهد هستیم. در اولین نسخه‌ی بتای اندروید ۱۲ این قابلیت به صورت یک گزینه‌ی پنهان‌شده حضور داشت اما در نسخه‌ی دوم، رسما از آن رونمایی شد.

نحوه‌ی عملکرد قابلیت کار با یک دست جدید، مشابه آنچیزی است که در iOS شاهد هستیم. به این گونه که ابتدا آن را از طریق تنظیمات فعال کرده و سپس کافی است در هر بخش از صفحه، به سمت پایین سوایپ کنید. با این کار، مطابق تصویر بالا، هر کاری که مشغول انجام آن به صورت تمام صفحه بودید، به پایین صفحه منتقل شده تا گزینه‌های آن کاملا در محدوده‌ی دستتان قرار داشته باشد. از آن جایی که این قابلیت رسما در تنظیمات گوشی در دسترس قرار دارد، بعید است در نسخه‌ی نهایی شاهد آن نباشیم. با این حال این تازه اول مسیر اندروید ۱۲ است و شاید گوگل بعدها ایده‌ی خود را در این رابطه تغییر دهد.

سیستم جدید ویجت‌ها

عملکرد ویجت‌ها در نسخه‌های فعلی اندروید هم بسیار عالی است و اگر تغییری نمی‌کرد هم گله‌ای از این بابت به گوگل وارد نبود. با این حال شرکت آمریکایی تصمیم گرفت مدیریت آن را بهبود بخشد به این گونه که اکنون وقتی ویجتی را به صفحه‌ی هوم اضافه می‌کنید، می‌توانید دسته‌های مختلف ویجت را در همان لحظه مشاهده کنید. بدین ترتیب فرایند یافتن ویجت اپلیکیشنی که مد نظر دارید بسیار آسان‌تر خواهد بود. این تغییر جزئی است اما مدیریت ویجت‌ها را بسیار آسان‌تر می‌کند.

چرخش خودکار مبتنی بر حالت صورت

قبل از اینکه حتی گوگل اولین نسخه از بتای اندروید ۱۲ را منتشر کند، شایعاتی منتشر شد مبنی براینکه قابلیتی جدید قرار است به این سیستم‌عامل راه پیدا کند که در واقع مربوط به چرخش خودکار صفحه است. در ابتدا گفته می‌شود این قابلیت منحصرا برای گوشی‌های گوگل پیکسل در دسترس قرار می‌گیرد و حالا با بررسی‌هایی که توسعه‌دهندگان XDA انجام دادند، به نظر می‌رسد این قابلیت واقعا در اندروید ۱۲ وجود دارد، حال اینکه آیا در گوشی‌های اندرویدی دیگر هم در دسترس قرار خواهد داشت یا خیر مشخص نیست.

به گفته‌ی میشل رحمان، یکی از اعضای XDA، ظاهرا این قابلیت برای استفاده‌ی سایر شرکت‌ها نیز در دسترس خواهد بود. بدین صورت که اگر آن‌ها تمایل داشته باشند می‌توانند گوشی خود را مطابق سلیقه‌ی خود به آن مجهز کنند. البته این قابلیت فعلا فعال نیست اما در تنظیمات اندروید ۱۲ شاهد اختصاص بخشی به آن هستیم. هرچند این موضوع هم نمی‌تواند مهر تاییدی به حضور آن در نسخه‌ی نهایی باشد. چون این سیستم جدید مبتنی بر حالت چهره‌ی انسان است، شاید گوگل این احتمال را بدهد که گوشی گاهی اوقات به اشتباه صفحه را بچرخاند. به همین خاطر احتمال دارد همان سیستم مبتنی بر ژیروسکوپ را که حالا هم مورد استفاده قرار می‌گیرد به سیستم جدید ترجیح دهد.

قابلیت هایبرنیشن (مسدود کردن اپلیکیشن‌های بلا استفاده -App Hibernation)

یکی از قابلیت‌های بسیار خوب دیگری که احتمالا در اندروید ۱۲ شاهد آن خواهیم بود، App Hibernation است. البته این قابلیت در پروژه‌ی متن‌باز اندروید در دسترس قرار دارد اما حضور آن در نسخه‌ی پیش‌نمایش اندروید ۱۲ باعث شده امیدوار باشیم در نسخه‌ی رسمی هم شاهد حضور آن باشیم. به کمک این قابلیت، فعالیت اپلیکیشن‌های بلااستفاده کاملا محدود می‌شود. به گونه‌ای که دیگر فضایی از حافظه اشغال نمی‌کنند، حافظه‌ی کش و فایل‌های موقت مربوط به آن‌ها پاک می‌شود، اعلانات مربوط به آن اپلیکیشن محدود می‌شود و مواردی اینچنینی. البته با توجه به تصاویر، به نظر می‌رسد باید در ابتدا این قابلیت را برای هر اپلیکیشن به صورت مجزا فعال کنید.

لازم به ذکر است به لطف افزایش ظرفیت حافظه‌ی داخلی گوشی‌های امروزی، شاید این قابلیت خیلی تاثیر مثبتی در روند کاری آن‌ها ایجاد نکند اما خب اگر از گوشی‌هایی استفاده می‌کنید که واجد شرایط دریافت اندروید ۱۲ هستند و از حافظه‌ی داخلی کمی هم بهره می‌برند، می‌تواند کمک‌حال‌تان باشد.

سایر قابلیت‌های تایید شده‌ی اندروید ۱۲

Splash-Screen: ابتدا با یک مثال ساده، باید بگوییم اصلا splash screens چیست. هنگامی که یک اپلیکیشن را اجرا می‌کنید، خود اپلیکیشن باز نمی‌شود. بلکه صفحه‌ی مربوط به برند آن به همراه نام خود اپلیکیشن به نمایش در می‌آید. مثلا وقتی توییتر را اجرا می‌کنید، ابتدا صفحه‌ی آبی و لوگوی توییتر برایتان به نمایش در می‌آید و سپس وارد برنامه خواهید شد. این صفحه‌ای که در ابتدا به نمایش در می‌آید، همان splash screens است. گفته می‌شود در اندروید ۱۲، حتی اگر توسعه‌دهنده چنین قابلیتی برای اپلیکیشن خود در نظر نگیرد، خود سیستم‌عامل صفحه‌ی مربوط به آن را به نمایش خواهد گذاشت. البته توسعه‌دهندگان می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و این صفحه را حالا که به نمایش در می‌آید، مطابق سلیقه‌ی خود ویرایش کنند.

پنهان کردن دوربین سلفی در پیکسل ۵: یکی از اتفاقاتی که با تمام صفحه کردن گوشی رخ داد، تعبیه‌ی دوربین سلفی درون حفره‌ای کوچک روی نمایشگر بود که باعث می‌شد یکپارچگی نمایشگر با همان یک دایره‌ی کوچک بهم بخورد. شرکت‌ها راه‌های مختلفی را برای پنهان کردن این حفره در گوشی‌های خود در نظر گرفتند و حالا گوگل هم قابلیت مشابهی را با اندروید ۱۲ به پیکسل ۵ خواهد آورد. با فعال کردن این گزینه، به‌جای یک حفره، یک نوار مشکی رنگ به نمایش در خواهد آمد که همه چیز روی آن برای کاربر نشان داده خواهد شد. در این صورت حواشی بیشتر می‌شود اما دیگر خبری از یک دایره‌ی کوچک روی صفحه هم نخواهد بود.

تغییر شکل ظاهری منوی تنظیمات: تغییر دیگر مربوط به منوی تنظیمات است. البته ایجاد تغییرات در این بخش مربوط به سایر گوشی‌های اندرویدی نیست چون شرکت‌ها رویه‌ی خاص خود را در این بخش در پیش می‌گیرند و اندروید را مطابق سلیقه‌ی خود تغییر می‌دهند. با این حال این تغییرات شامل کوچک‌تر شدن نوار جست‌و‌جو با گوشه‌های منحنی و گزینه‌های فعال/غیرفعال با شکلی جدید می‌شوند.

صدای چند کاناله: اندروید ۱۲ اکنون از فرمت HPEG-H پشتیبانی می‌کند. همچنین میکسرهای صدا، جلوه‌ها و ریسمپل‌ها برای استفاده از ۲۴ کانال بهینه شده‌اند.

کنترل بهتر پخش‌کننده‌ی موسیقی: در حال حاضر در اندروید ۱۱ و در منوی تنظیمات سریع، کاربر به پخش‌کننده ی موسیقی دسترسی دارد. اما حالا در اندروید ۱۲ این امکان به شما داده می‌شود تا به صورت مجزا، پخش‌کننده‌های موسیقی که روی گوشی دارید را فعال یا غیرفعال کنید. مثلا می‌توانید یوتیوب را غیرفعال کنید اما اسپاتیفای همچنان به نمایش گذاشته شود.

حالت Immersive: با کمک این قابلیت اکنون ژست‌های ناوبری کاربردی‌تر شده و کار با آن‌ها آسان‌تر است.

عدم دسترسی به آدرس مک: در اندروید ۱۱ یک سری از اپلیکیشن‌های خاص می‌توانستند به آدرس مک دستگاه دسترسی داشته باشند. اما گوگل این اجازه را در اندروید ۱۲ به طور کامل و حتی از همان برنامه‌های خاص هم گرفته.

بهبود عملکرد کلی سیستم: گوگل در نظر دارد زمان تاخیر و توزیع فشار را در اندروید ۱۲ بهبود بخشد تا بدین ترتیب عملکرد پردازش‌های کلیدی سیستم بهتر شود.

بهبود تجربه‌ی کاربری در دستگاه‌هایی با نمایشگر بزرگ: گوگل بالاخره تصمیم گرفته فکری به حال تبلت‌ها، گوشی‌های تاشو، تلویزیون و … کند. بیلدهای پیش‌نمایش اینبار حتی برای تلویزیون‌ها هم در دسترس قرار دارند.‌

این‌ها لیست قابلیت‌هایی بودند که طی این سه بیلد پیش‌نمایش، شاهد حضور آن‌ها در اندروید ۱۲ بودیم که با نگاهی به آن‌ها می‌بینیم که خیلی هم به نسبت قابلیت‌های مشاهده شده در اولین بیلد پیش‌نمایش این سیستم‌عامل تغییرات گسترده‌ای نداشته‌اند. در ادامه اما می‌پردازیم به قابلیت‌هایی که تا به امروز شایعه شده قرار است در اندروید ۱۲ شاهد آن‌ها باشیم اما کمتر در بیلدهای پیش‌نمایش شاهد آن‌ها بودیم و خب گوگل هم حرف خاصی در رابطه با آن‌ها زده.

قابلیت‌های تایید نشده‌ی اندروید ۱۲

کنترل دو اپلیکیشن به صورت همزمان

طبق گفته‌ی افشاگران و با توجه به شایعات، به نظر می‌رسد گوگل در حال کار روی قابلیتی تحت عنوان App Pairs است. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد دو اپلیکیشن مجزا را در منوی اپلیکیشن‌های اخیر (Recent) اندروید، به صورت همزمان و به عنوان یک فعالیت، کنترل کنند. کاربرد مشابه این را در قابلیت App Pair موجود در رابط کاربری One UI شاهد هستیم که به کاربر اجازه می‌دهد از طریق پنل Edge، دو اپلیکیشن را به صورت همزمان اجرا کنند. گوشی مایکروسافت Duo هم از قابلیت مشابهی بهره می‌برد و به کاربر اجازه می‌دهد از طریق یک میان‌بر روی صفحه، دو اپلیکیشن را به صورت همزمان اجرا کنند (مثل یوتیوب و مرورگر کروم). نمی‌دانیم آیا گوگل قصد دارد چنین قابلیتی را به عنوان یک قابلیت محلی به اندروید ۱۲ بیاورد یا خیر اما برای گوشی‌ها و تبلت‌هایی با نمایشگر بزرگ، این قابلیت فوق‌العاده کاربردی خواهد بود.

محدودسازی دسترسی به اینترنت

یکی از قابلیت‌هایی که انتظار داریم در اندروید ۱۲ شاهد آن باشیم، دسترسی محدود یک سری اپلیکیشن‌ها به اینترنت است. به گزارش تیم XDA، این قابلیت به شکل یک بلاک‌لیست عمل می‌کند و از طریق تنظیمات قابل دسترسی خواهد بود. حال اینکه آیا کاربر اجازه‌ی کنترل بلاک‌لیست اصلی را داشته باشد یا خیر مشخص نیست. با در نظر گرفتن اطلاعات بدست آمده از پروژه‌ی متن‌باز اندروید، به نظر می‌رسد فقط یک سری اپلیکیشن‌های خاص هستند که در این حالت اجازه‌ی دسترسی به شبکه را خواهند داشت و سایر اپلیکیشن‌ها از این دسترسی محروم می‌مانند.

در اندروید ۱۱ کاربران قادر هستند به هر اپلیکیشن فقط یک‌بار دسترسی به موقعیت مکانی بدهند. امکان محدود‌سازی شبکه می‌تواند یکی دیگر از قابلیت‌های جذابی باشد که مانند قابلیت بالا، در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران به اندروید اضافه می‌شود.

اسکرین‌شات‌های اسکرولی

یکی دیگر از قابلیت‌هایی که وجود آن هنوز تایید نشده، امکان تهیه‌ی اسکرین‌شات‌های اسکرولی است که حتی قبل از اندروید ۱۰ هم شنیده بودیم قرار است در یکی از نسخه‌های اندروید شاهد آن باشیم. در اندروید ۱۱ که متاسفانه این اتفاق رخ نداد اما به نظر می‌رسد در اندروید ۱۲ شاید بالاخره گوگل این قابلیت را قرار دهد.

با توجه به گفته‌های تیم XDA، این قابلیت در اندروید ۱۲ دیده شده منتها هنوز فعال نیست. البته با کمک اپلیکیشن‌های شخص ثالث می‌توانید اسکرین‌شات‌های اسکرولی تهیه کنید اما قرارگیری آن به صورت پیش‌فرض به عنوان بخشی از قابلیت‌های یک سیستم‌عامل بیشتر مورد پسند واقع می‌شود.

دابل‌تپ

یکی از قابلیت‌های جذاب پیش‌نمایش اندروید ۱۱ در گوشی‌های پیکسل این بود که کاربر می‌توانست با دوبار ضربه زدن روی پنل پشتی گوشی، یک سری کارهای خاص انجام دهد. البته این قابلیت خیلی کاربردی به نظر نمی‌رسد اما خب برای آن دسته از کاربرانی که نمی‌خواهند برای انجام هر کاری به نمایشگر گوشی دست بزنند می‌تواند جالب باشد. مثلا می‌توان از صفحه اسکرین‌شات گرفت، پنل اعلانات را باز کرد، گوگل اسیستنت را اجرا کرد و بسیاری موارد دیگر. متاسفانه این قابلیت در نسخه‌ی نهایی اندروید ۱۱ وجود نداشت اما امیدواریم در اندروید ۱۲ شاهد آن باشیم.

تغییرات رابط کاربری

تغییرات رابط کاربری اندروید چیزی نیست که فکر کنید در همه‌ی گوشی‌ها به یک اندازه اتفاق می‌افتد. چون شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های اندرویدی صرف نظر از شکل ظاهری این سیستم‌عامل، آن را مطابق سلیقه‌ی خود شخصی‌سازی می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد علاوه بر تم‌های مبتنی بر تصویر زمینه، خود رابط هم دستخوش تغییراتی خواهد شد. البته این موضوع هنوز قطعی نشده اما اولین نسخه‌ی پیش‌نمایش اندروید ۱۲ هیچ یک از قابلیت‌های تصاویر جدید را که از نسخه‌ی سوم تهیه شده در خود نداشت. در این تصاویر شاید منوی هوم کاملا مشابه اندروید ۱۱ باشد اما بخش صفحه‌ی قفل، نمایشگر همیشه روشن، پنل تنظیمات سریع و … کمی فرق کرده‌اند.

بهبود حریم خصوصی

اسکرین‌شات‌های تهیه شده از منوی اندروید ۱۲ نشان می‌دهد گوگل قصد دارد در این سیستم‌عامل بیش از پیش به حریم خصوصی کاربران بها دهد. یک گزینه در بالای صفحه به نمایش در خواهد آمد که به کاربر اعلام می‌کند کدام اپلیکیشن در حال حاضر در حال استفغاده از دوربین یا میکروفون است که کاربر می‌تواند روی آن ضربه زده و متوجه شود آیا اخیرا این اپلیکیشن از دوربین یا میکروفون استفاده کرده یا خیر.

همچنین به نظر می‌رسد یک صفحه‌ی کاملا مجزا هم برای این تنظیمات در نظر گرفته شده که به کاربر این اجازه را می‌دهد تا برای هر اپلیکیشن، اجازه‌ی دسترسی به دوربین، میکروفون، موقعیت مکانی و … را غیرفعال کند. در نسخه‌ی سوم پیش‌نمایش، دو گزینه‌ی مربوط به رسانه و ساعت زنگ‌دار و یادآور هم اضافه شده‌اند که در نسخه‌های قبلش شاهد آن‌ها نبودیم.

متریال دیزاین ۳.۰

متریال دیزاین که شاید اولین بار باشد که نامش به گوشتان خورده، یک زبان طراحی است که گوگل در سال ۲۰۱۴ از آن رونمایی کرد. این زبان طراحی با هدف طراحی یکپارچه‌ی المان‌های یک سیستم‌عامل طراحی شده و در اپلیکیشن‌هایی مانند Gmail و YuoTube هم شاهد بکارگیری آن بودیم. برخی از توسعه‌دهندگان هم با استفاده از این زبان طراحی، رابط اپلیکیشن‌های خود را بازطراحی کردند.

با توجه به اطلاعات جدیدی که در این رابطه درز پیدا کرده، ظاهرا گوگل ساخت نسخه‌ی جدیدی از این زبان طراحی را در برنامه‌های خود دارد و آن را متریال نکست نامیده. به نظر می‌رسد این نام رسمی برای متریال دیزاین نباشد اما با در نظر گرفتن تغییرات صورت گرفته در رابط این سیستم‌عامل، شاید گوگل بخواهد نسخه‌ی جدیدی از آن را همزمان با اندروید ۱۲ معرفی کند.

سایر قابلیت‌های تایید نشده‌ی اندروید ۱۲

فشردن طولانی مدت کلید پاور برای اجرا شدن گوگل اسیستنت: اگرچه این قابلیت در سامسونگ فعال است (به جای دستیار صوتی گوگل، بیکسبی اجرا می‌شود) اما اندروید از آن بی‌بهره است. در یک ویدیویی که از یک نسخه‌ی پیش‌نمایش اندروید ۱۲ تهیه شده بود، دیدیم که شخصی با نگه داشتن کلید پاور توانست گوگل اسیستنت را اجرا کند. وان‌پلاس هم در اندروید ۱۱ و با رابط OxygenOS این قابلیت را در گوشی‌های خود قرار داده بود.

ایموجی‌های جدید: ایموجی‌ها بخش جالب و جذاب هر سیستم‌عامل هستند که در حال حاضر اندروید به اندازه‌ی کافی در این بخش غنی هست. اما خب به نظر می‌رسد اندروید ۱۲ با ایموجی‌های جدید از راه برسد.

ظاهری شبیه به One UI: در نسخه‌ی اول پیش‌نمایش اندروید ۱۲، گزینه‌ای وجود داشت تحت عنوان silky home که کاربر با فعال کردن آن، منوی تنظیمات جدیدی را مشاهده می‌کرد. به شکل دقیق‌تر اگر بخواهیم بگوییم، تغییرات صورت گرفته این منو را بیشتر شبیه به منوی تنظیمات رابط کاربری فعلی سامسونگ کرده بود.

کاشی‌های جدید در تنظیمات سریع: به نظر می‌رسد کاشی‌های جدیدی به منوی تنظیمات سریع اضافه می‌شوند که بیشتر برای کنترل لوازم هوشمند در نظر گرفته شده‌اند و در نسخه‌ی سوم پیش‌نمایش اندروید ۱۲ هم شاهد آن‌ها بودیم.

این مطلب با انتشار خبرها و جزئیات بیشتر پیرامون اندروید ۱۲ به‌روزرسانی خواهد شد.

منبع: Android Authority

