اپل بالاخره نسخه‌ی نهایی iOS 14.5 را منتشر کرد. بدون شک انجام این کار توسط اپل باعث خوشحال شدن طرفداران این برند خواهد شد. بعد از نصب این نسخه بر روی آیفون‌های پشتیبانی کننده از آن، کاربران در زمان پوشیدن ماسک می‌توانند با استفاده از اپل واچ‌ قفل آیفون خود را باز کنند.

انجام این کار و اضافه شدن این قابلیت به آیفون باعث می‌شود که کاربران در زمان استفاده از ماسک برای باز کردن قفل آیفون خود راحت‌تر باشند. بعد از باز کردن قفل آیفون با استفاده از اپل واچ، کاربران بازخورد لمسی را دریافت می‌کنند که نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که قفل آیفون با روشی غیر از استفاده از قابلیت تشخیص چهره‌ی Face ID، باز شده است.

برای اطلاع باید بگوییم که کاربران می‌توانند از این قابلیت جدید برای باز کردن قفل آیفون X و مدل‌های جدید‌تر از آن استفاده کنند. البته گفتن این نکته هم ضروری است که برای استفاده از این قابلیت کاربران باید از اپل واچ سری ۳ و نسخه‌های جدید‌تر از آن استفاده کنند. بدون شک وجود این قابلیت در این نسخه از سیستم عامل iOS باعث شده است که کاربران بی‌صبرانه منتظر عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی این سیستم عامل توسط اپل باشند.

این نسخه از سیستم عامل iOS همچنین دارای قابلیتی به نام App Tracking Transparency است که به کاربران به‌صورت پیش‌فرض اجازه می‌دهد تا جلویی ردیابی شدن توسط اپ‌های شخص ثالث به منظور مشاهده‌ی تبلیغات هدفمند آنلاین را بگیرند.

به عنوان نمونه اگر یک کاربر به اپی اجازه‌ی ردیابی او به منظور نمایش تبلیغات هدفمند را ندهد، این اپ دیگر نمی‌تواند که در زمان استفاده‌ی کاربر از اینترنت و گشتن در آن، آن‌ فرد را ردیابی کنند و به جمع‌آوری اطلاعات شخصی آن فرد بپردازد. انتظار می‌رود که حداقل یک سوم کاربران آیفون از این قابلیت برای جلوگیری از ردیابی شدن توسط اپ‌های مختلف استفاده کنند.

همچنین باید گفت که دستیار صوتی سیری هم در این به‌روزرسانی تغییراتی را کرده است و کاربران اکنون می‌توانند که صدا‌های طبیعی‌تری را برای این دستیار در زمان راه‌اندازی آیفون خود انتخاب کنند. این دستیار صوتی همچنین از تماس‌های گروهی FaceTime پشتیبانی می‌کند و می‌تواند برقراری تماس را از طریق ایرپادز و هدفون‌های بیتس به کاربران اطلاع دهد و در مواقع لازم با مخاطبین در نظر گرفته شده تماس اورژانسی برقرار کند.

از دیگر ویژگی‌های جدید این نسخه از سیستم عامل iOS می‌توان به ایموجی‌های جدید و توانایی کاربران برای گزارش حادثه، خطرات جاده‌ای یا دوربین کنترل سرعت از طریق سیری موجود بر روی آیفون یا CarPlay اشاره کرد. در واقع کاربران با استفاده از سیری می‌توانند این اطلاعات را به اپ Map اضافه کنند.

به عنوان نمونه کاربران می‌توانند بگویید که یک تصادف در جاده رخ داده است. همچنین کاربران می‌تواند بعد از برطرف شدن تصادف رخ داده و رفع مشکل، این موضوع را هم اعلام کنند. در ضمن این نسخه از سیستم عامل iOS دارای قابلیت‌های جدیدی برای استفاده از ایرتگ تازه معرفی شده و تب‌های با طراحی جدید در اپ اپل +NEWS با قابلیت‌های بهبود یافته برای جست‌وجو است.

این نسخه از سیستم عامل iOS دارای اپ Podcats به‌روز شده‌ای است که با استفاده از آن کاربران می‌تواند که اپیزود‌های مورد علاقه‌شان را دانلود و ذخیره کنند. این نسخه همچنین پشتیبانی از فناری ارتباطی ۵G را به هر دو سیم کارت اضافه می‌کند و دارای بهبود‌هایی است که باعث بهبود عمر باتری آیفون می‌شود. در ضمن کاربرانی که اشتراک سرویس +Fitness را تهیه کرده‌اند می‌توانند فیلم‌های مربوط به این سرویس را بر روی دستگاه‌هایی که از AirPlay 2 پشتیبانی می‌کنند، استریم کنند.

اگر آیفون شما از این نسخه‌ی جدید از سیستم عامل iOS پشتیبانی می‌کند، شما می‌توانید با رفتن به اپ Settings و بعد General و انتخاب Software Update، این نسخه‌ی جدید از سیستم عامل iOS را بر روی آیفون خود نصب کنید.

علاوه‌بر نسخه‌ی نهایی iOS، اپل در روز گذشته نسخه‌ی نهایی watchOS 7.4 را هم منتشر کرده است که کاربران با نصب آن بر روی اپل واچ‌های پشتیبانی کننده از آن، می‌توانند که از قابلیت باز شدن قفل آیفون با استفاده از اپل واچ استفاده کنند.

برای نصب این نسخه‌ی جدید بر روی اپل واچ در آیفون اپ Watch را باز کنید و سپس به قسمت My Watch بروید و سپس General و بعد Software Update را انتخاب کنید و این نسخه‌ی جدید را بر روی اپل واچ خود نصب کنید. در زمان انجام این کار اپل واچ باید در حال شارژ شدن باشد و میزان شارژ موجود در باتری آن باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند این نسخه را بر روی اپل واچ نصب کند.

شما همچنین می‌توانید برای نصب watchOS 7.4 بر روی ساعت خود این کار را به طور مستقیم و از اپل واچ خود انجام دهید. برای انجام این کار در اپل واچ به قسمت General و سپس Software Update بروید و بر روی Install بزنید.

بعد از نصب این نسخه‌‌ی جدید iOS بر روی آیفون‌تان، قسمت جدیدی به بخش Face ID & Passcode در اپ Settings به نام Unlock with Apple Watch اضافه خواهد شد. کاربران برای باز کردن قفل آیفون خود با اپل واچ باید این گزینه را فعال کنند.

اگر شما از آیپد هم استفاده می‌کنید باید بگوییم که اپل نسخه‌ی نهایی iPadOS 14.5 را منتشر کرده است و در صورت پشتیبانی آیپد شما از این نسخه، شما می‌توانید که این نسخه‌ی جدید را هم بر روی آیپدتان نصب کنید.

منبع: Phone Arena

