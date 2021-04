بهترین کاری که می‌توانید برای بدن‌تان انجام دهید اینست که آن را روی فرم بیاورید و به صورت مداوم ورزش کنید. با ورزش دائمی و رسیدن به تناسب اندام، تمام نواقص (کلسترل، فشار خون و چیزهایی از این دست) برطرف می‌شوند و تنها می‌توانید منتظر مزیت‌های فراوان مانند عضله‌سازی و افزایش استقامت باشید. و اگر از آن دسته از افرادی هستید که ورزش را به خودی خود خسته‌کننده تلقی می‌کنید یا انگیزه کافی ندارید، انبوهی از اپلیکیشن وجود دارد که هم شکلی سرگرم‌کننده به کار می‌بخشند و هم فعالیت‌های شما را پایش می‌کنند.

اپلیکیشن‌های تناسب اندام طی سال‌های اخیر به شکلی غافلگیرکننده معرکه شده‌اند و با آن‌ها قادر به انجام کارهایی بیشتری نسبت به دستیابی به تناسب اندام صرف هستید. البته متاسفانه برخی از این اپلیکیشن‌ها به مرور زمان گران‌قیمت نیز شده‌اند. در این مقاله، به مرور بهترین اپلیکیشن‌های تناسب اندام و ورزش برای پلتفرم اندروید می‌پردازیم.

Google Fit

قیمت:‌ رایگان

Google Fit بهترین انتخاب ممکن در میان اپلیکیشن‌های این لیست نیست، اما اگر بنا را به مقایسه با دیگر اپلیکیشن‌های رایگان تناسب اندام بگذاریم، این یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها به حساب می‌آید. این اپلیکیشن فعالیت‌های شما را از طریق یک سیستم امتیازدهی و همینطور به صورت دقیقه‌ای پایش می‌کند. از سوی دیگر قادر به تعیین هدف‌گذاری‌های مختلف و دستیابی به ترفندهای شخصی‌سازی شده هستید و ساخته گوگل را می‌توان با دیگر اپلیکیشن‌ها نظیر Runkeeper و Strava و MyFitnessPal همگام‌سازی کرد. حتی امکان پشتیبانی از سخت‌افزارهایی مانند ساعت‌های هوشمند مبتنی بر Wear OS و بندهای سلامتی شیائومی می هم مهیا شده است. اساسا با گزینه‌ای بسیار گسترده‌تر نسبت به دیگر اپلیکیشن‌های تناسب اندام روبه‌رو هستیم و سازگاری با سایر اپلیکیشن‌ها باعث می‌شود نوعی تجربه یکپارچه از کار با این نرم‌افزارها به دست آورید.

اپلیکیشن‌های Runtastic (by adidas)

قیمت:‌ رایگان / ۹.۹۹ دلار در ماه / ۴۹.۹۹ دلار در سال

Runtastic (by adidas) یکی از بهترین اپلیکیشن‌های دوندگی برای موبایل‌ را در خود جای داده. اما توسعه‌دهندگان طی چند سال اخیر عمدتا متمرکز بر گسترش کالکشن اپلیکیشن‌های خود بوده‌اند. Runtastic اکنون اپلیکیشن‌های مختلفی برای یادآوری نوشیدن آب، یک اپلیکیشن برنامه‌ریزی برای ورزش و دستور غذاهای سالم را در خود جای داده است. بعد نوبت به اپلیکیشن‌هایی جداگانه برای ورزش‌های مختلف نظیر دراز نشست، دوچرخه‌سواری و شنا می‌رسد. و کالکشنی که آدیداس تدارک داده با یک اپلیکیشن پایش خواب و یک اپلیکیشن تایمر جداگانه تکمیل می‌شود. برخی از این نرم‌افزارها هزینه روی دست‌تان می‌گذارند، برخی رایگان هستند و برخی هم تنها از طریق اشتراک ماهانه یا سالانه Runtastic در دسترس قرار می‌گیرند. با پرداخت هزینه بابت این اپلیکیشن، اساسا انبوهی گزینه مختلف پیش رویتان قرار می‌گیرد و از اپلیکیشن‌های ثانویه بی‌نیاز می‌شوید.

MyFitnessPal

قیمت: رایگان / ۹.۹۹ دلار در ماه / ۴۹.۹۹ دلار در سال

MyFitnessPal یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های تناسب اندام روی موبایل‌های هوشمند است که در هر حوزه‌ای دستی بر آتش دارد. این اپلیکیشن خودش را در اصل پایشگر کالری سوزانده شده معرفی می‌کند و بنابراین از چیزهایی مانند غذاهای ٰرژیمی مختلف پشتیبانی کرده است. اپلیکیشن مورد اشاره از سوی دیگر تقریبا هر ورزشی را پایش می‌کند، به انبوهی از دیوایس‌ها و اپلیکیشن‌ها متصل می‌شود، پیشرفت شما را ذخیره می‌کند و حتی قابلیت‌های کوچکی مانند تایمر ورزش و پایش گام هم دارد. با قیمت‌گذاری ۹.۹۹ دلار در ماه، دقیقا با اپلیکیشنی ارزان‌قیمت طرف نیستیم اما از سوی دیگر به سختی اپلیکیشن تناسب اندام و رژیمی می‌یابید که به اندازه MyFitnessPal عمیق باشد.

اپلیکیشن‌های Leap Fitness

قیمت: رایگان / متغیر (معمولا حدود ۲.۹۹ دلار)

Leap Fitness نام یکی از توسعه‌دهندگان گوگل پلی است که چندین اپلیکیشن ورزشی جذاب دارد. اپلیکیشن‌های این استودیو معمولا ساختارd ساده داشته، روتین‌های ورزشی را به شما معرفی می‌کنند و سپس به پایش فعالیت‌هایتان می‌پردازند. اپلیکیشن اصلی این استودیو که Home Workout نام دارد تمرکزش را روی ورزش‌های خانگی که نیازمند حداقل تجهیزات هستند گذاشته است. بعد هم نوبت به اپلیکیشن‌های مجزایی می‌رسد که به صورت خاص برای سوزاندن چربی شکم، دویدن، حرکات کششی، عضلات دستان و ورزش‌های ۳۰ روزه برای کاهش وزن سریع طراحی شده‌اند. این اپلیکیشن‌ها متاسفانه رابط کاربری آنقدرها چشم‌نوازی ندارند. اما قیمت‌شان چندان بالا نیست و بدون نیاز به خرید مداوم اشتراک در دسترس قرار می‌گیرند.

Sworkit

قیمت: رایگان / ۲۹.۹۹ دلار سه‌ ماهه / ۷۹.۹۹ دلار در سال

Sworkit یک اپلیکیشن بسیار خوب برای برنامه‌ریزی ورزش و پایش فعالیت‌ها است. این نرم‌افزار یک برنامه زمانی ورزشی قابل شخصی‌سازی دارد که برای اکثر روتین‌های روزانه مناسب به حساب می‌آیند. برای شروع کار نیز یک برنامه شش هفته‌ای در اختیارتان قرار می‌گیرد. گستره وسیعی از ورزش‌ها، حرکات کششی و فعالیت‌های مشابه را در Sworkit می‌یابید. هم می‌توانید به سراغ کارهای ساده مانند حرکات کششی ۵ دقیقه‌ای در محل کار بروید و هم ورزش‌های طولانی‌مدت خانگی در روزهای کم‌مشغله. این یکی اندکی گران‌قیمت است اما در عین حال بسیار انعطاف‌پذیر ظاهر می‌شود. Strava هم یک اپلیکیشن مناسب دیگر است که قابلیت‌های مشابه زیادی دارد، اما بیشتر از هر چیز روی دویدن متمرکز شده.

You Are Your Own Gym

قیمت: ۴.۹۹ دلار + هزینه‌های متغیر

You Are Your Own Gym (یا به اختصار YAYOG) یک اپلیکیشن متوسط رو به بالا برای ورزش‌های خانگی است. در این اپلیکیشن انبوهی از فعالیت‌های ورزشی را خواهید یافت که عمدتا به چیزی بیشتر از یک صندلی نیاز ندارند. برای اینکه درکی بهتر از موضوع به دست آورید، YAYOG بیش از ۲۰۰ فعالیت ورزشی را در چندین دسته‌بندی مختلف جای داده است. بعد نوبت به یک پلاگین دلخواه (و رایگان) می‌رسد که چگونگی انجام هر فعالیت ورزشی را به صورت ویدیویی نشان‌تان خواهد داد. این نرم‌افزار اندکی قدیمی شده و برای همین بهترین رابط کاربری ممکن را ندارد. اما کافیست تنها یک بار بابت آن پول بدهید و کار تمام خواهد شد. ولی اگر جزو افرادی هستید که به باشگاه رفته و از تجهیزات گران‌قیمت استفاده می‌کنید، بهتر است به دنبال اپلیکیشنی دیگر بگردید.

JEFIT Workout Tracker

قیمت: رایگان / ۶.۹۹ دلار در ماه / ۳۹.۹۹ دلار در سال

JEFIT یک اپلیکیشن مربی ورزشی و پایش فعالیت‌ها است که گزینه‌ای مناسب برای اکثر روتین‌های ورزشی به حساب می‌آید. اما همواره این احساس وجود دارد که اپلیکیشن بیشتر با تمرکز روی بدنسازی توسعه یافته است. نکته جالب اینست که JEFIT از قابلیت کراس پلتفرم میان نسخه موبایل و نسخه وب پشتیبانی می‌کنید. با دانلود این نرم‌افزار، ابزارهای مختلف مانند تایمر استراحت، تایمر فعالیت‌های میانی، پایشگر فعالیت‌های بدن و برنامه‌ریزی ورزشی گیرتان می‌آید. علاوه‌بر این، به دیتابیس JEFIT دسترسی خواهید یافت که بیش از ۱۳۰۰ فعالیت ورزشی مختلف را در خود جای داده است: هم برای روتین‌های ورزشی مبتدی و هم حرفه‌ای. این اپلیکیشن هم اندکی گران‌قیمت است و احتمالا به خاطر هزینه‌های بالای نگهداری از دیتابیس‌اش باشد.

Stronglifts 5×۵

قیمت:‌ رایگان / ۹.۹۹ دلار سه ماهه / ۱۹.۹۹ دلار در سال

Stronglifts 5×۵ یک اپلیکیشن عالی فعالیت‌های ورزشی متمرکز بر قدرت است و از استایل وزنه‌برداری ۵×۵ پیروی می‌کند. برنامه‌ای که اپلیکیشن برای ورزش به شما ارائه می‌کند بسیار دقیق و مشخص است. شما سه روز در هفته، روزی ۴۵ دقیقه ورزش می‌کنید. بعد هم نوبت به قابلیت‌های پایش متعدد، گراف‌ها و حتی پشتیبانی از سیستم عامل Wear OS می‌رسد. این اپلیکیشن از متدی بسیار محبوب برای وزنه‌برداری پشتیبانی می‌کند و بسیاری از مردم از کار با آن لذت می‌برند. اشتراک Stronglifts 5×۵ آنقدرها گران‌قیمت نیست و در صورت خرید اشتراک سالانه، تفاوت قیمت با دیگر اپلیکیشن‌ها را کاملا احساس خواهید کرد. اما ناگفته نماند که برخی قابلیت‌های اپلیکیشن هم کاملا رایگان طراحی شده‌اند.

Workit

قیمت: رایگان / تا سقف ۴.۹۹ دلار

Workit ترکیبی از پایشگرهای فعالیت‌های ورزشی و اپلیکیشن‌های ورزشی متمرکز بر قدرت است. این نر‌م‌افزار ضمنا راهنمایی بسیار دقیق‌تر و مفصل‌تر نسبت به رقبای خود دارد. کاربر می‌تواند روتین‌های ورزشی خود را هرطور که خود دوست دارد تعیین کند. سپس اپلیکیشن به شما کمک می‌کند که روند پیشرفت‌تان را پایش کنید و روتین خود را بهبود دهید. ورژن پریمیوم Workit چند قابلیت اضافه مانند ماشین حساب شاخص توده بدنی و امکان ذخیره‌سازی روند پیشرفت (یا پسرفت) را در اختیارتان می‌گذارد. این یکی هم گزینه‌ای نسبتا ارزان است و حتی رابط کاربری سالخورده‌اش هم هنوز دوست‌داشتنی باقی مانده.

Nike Run Club

قیمت: رایگان

Nike Run Club بدون تردید یکی از بهترین اپلیکیشن‌هایی است که برای دویدن خواهید یافت. تمام ویژگی‌های بنیادین در اپلیکیشن یافت می‌شود. می‌توانید دویدن خود را پایش کنید، آماری دقیق از وضعیت فعالیت به دست آورید و روتین‌تان را نیز شخصی‌سازی کنید. بعد نوبت به ورزش‌هایی می‌رسد که در تمام مسیر شما را به صورت صوتی راهنمایی می‌کند و همینطور لیدربردی که باعث می‌شود قادر به مقایسه وضعیت خود با دیگر کاربران باشید. اساسا این اپلیکیشنی بسیار خوب است که به صورت کاملا رایگان عرضه شده و بنابراین بهتر از رقبا ظاهر می‌شود. سایر اپلیکیشن‌ها با قابلیت‌های بیشتری از راه می‌رسند، اما اگر به دنبال ویژگی‌هایی ساده و کارآمد هستید و نمی‌خواهید هزینه‌ای بپردازید، حتما به سراغ این یکی بروید.

Runkeeper

قیمت: رایگان / ۹.۹۹ دلار در ماه / ۳۹.۹۹ دلار در سال

Runkeeper یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های دوندگی در جهان است و همینطور از رقبای سرسخت Runtastic. این اپلیکیشن به پایش چیزهایی مانند مسافتی که دویده‌اید، سرعت دویدن و تداوم فعالیت‌تان می‌پردازد. یک قابلیت نقشه هم درون آن خواهید یافت که به شما اجازه می‌دهد مسیر دوندگی خود را از پیش تعیین کنید. و در نهایت سازندگان Runkeeper روی قابلیت‌های مفرح مانند پیام‌های ترغیب‌کننده و حتی Story Runها متمرکز بوده‌اند که نوعی داستان برای فعالیت ورزشی شما تعیین می‌کند. این اپلیکیشنی اندک گران‌قیمت است که البته هرآنچه از چنین اپلیکیشنی انتظار دارید را در اختیارتان می‌گذارد. اگر به دنبال تجربه‌ای سبک‌تر بودید نیز می‌توانید به سراغ Nike+ Run Club بروید.

Zombies, Run

قیمت: رایگان / ۳.۹۹ دلار در ماه / ۲۴.۹۹ دلار در سال

Zombies, Run احتمالا سرگرم‌کننده‌ترین اپلیکیشن دوندگی تاریخ باشد. این اپلیکیشن داستانی تعاملی برایتان تعریف می‌کند و از شما می‌خواهد که از دست زامبی‌های انسان‌خوار فرار کنید. هرچه بیشتر به دویدن ادامه دهید، داستان‌های بیشتری در دسترس قرار می‌گیرند. Zombies, Run اما به پایش فعالیت‌های شما می‌پردازد و بنابراین یک اپلیکیشن تناسب اندام استاندارد هم هست. ورژن پریمیوم اپلیکیشن بیش از ۳۰۰ ماموریت داستانی و چند حالت بازی مختلف در خود جای داده است. دویدن قرار نیست همیشه فعالیتی جدی باشد و Zombies, Run هم آمده که همین را اثبات کند. برای آن‌هایی که از متوقف کردن دویدن استقبال می‌کنند نیز می‌توانیم اپلیکیشن Pokemon Go را پیشنهاد بدهیم.

FitNotes

قیمت: رایگان / ۴.۹۹ دلار

باز هم یک اپلیکیشن عالی دیگر برای پایش تناسب اندام. این اپلیکیشن به صورت کاملا آفلاین کار می‌کند و نیازی به ساخت اکانت یا هر چیز مشابهی ندارد. FitNotes شدیدا قابل شخصی‌سازی از آب درآمده، هم با ورزش‌های هوازی و هم ورزش‌های مقاومتی سازگاری دارد و شامل یک تقویم برای برنامه‌ریزی ورزش می‌شود. رابط کاربری اپلیکیشن‌ هم مداوما به‌روزرسانی می‌شود و واقعا خوش‌منظر است. و به عنوان یک قابلیت ارزش افزوده باید افزود که حتی پشتیبانی از بکاپ‌گیری روی حافظه‌های ابری مانند دراپ‌باکس و گوگل درایو مهیا شده. ورژن پریمیوم اپلیکیشن صرفا برای حمایت از توسعه‌دهندگان طراحی شده و هیچ قابلیت اضافه‌ای به همراه نمی‌آورد.

Strong Exercise Gym Log

قیمت: رایگان / ۴.۹۹ دلار در ماه / ۲۹.۹۹ دلار در سال / ۹۹ دلار اشتراک مادام‌العمر

Strong Exercise Gym Log همان چیزیست که از نامش پیداست. این اپلیکیشن به شما اجازه می‌دهد که روتین ورزشی و تناسب اندام خود را پایش کنید. اپلیکیشن مورد اشاره همراه با پشتیبانی از روتین‌هایی مانند ۵×۵ و ۵۳۱ و چیزهایی از این دست عرضه می‌شود. می‌توانید به تاریخچه فعالیت‌های خود مراجعه و روند پیشرفت‌تان را مشاهده کنید. Strong Exercise Gym Log با اکثر ورزش‌های مقاومتی و هوازی سازگاری دارد و قابلیت‌هایش از امثال FitNotes بیشتر و بهتر است، اما در عین حال سهولت استفاده قدای این عمق بیشتر شده.

۱۵ بازی رایگان اندروید که همین حالا باید تجربه کنید

منبع: Android Authority

The post ۱‍۴ اپلیکیشن تناسب اندام و پایش فعالیت‌ ورزشی برتر برای اندروید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala