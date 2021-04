شمار کاربران ویندوز ۱۰ به ۱٫۳ میلیارد نفر رسید

شرکت مایکروسافت بعد از انتشار جدیدترین گزارش مالی خود اعلام کرد که طی سال گذشته، حدود ۳۰۰ میلیون نفر به شمار کاربران ویندوز ۱۰ افزوده شده است. روی هم رفته، در حال حاضر حدود ۱.۳ میلیارد نفر در سرتاسر جهان از این سیستم‌عامل محبوب استفاده می‌کنند.

مایکروسافت دلیل اصلی افزایش تقاضا برای لپ‌تاپ‌ها و کامیپوترهای شخصی را به همه‌گیری کرونا نسبت داده که به دلیل مشکلات پیش آمده به ناچار باید کارهای خود را از خانه انجام دهند.

در گزارش مالی مایکروسافت که سه ماه منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۱ را در بر می‌گیرد، شاهد ثبت درآمد ۴۱٫۷ میلیارد دلاری برای این شرکت هستیم که سود خالص ۱۵٫۵ میلیارد دلاری را برای این شرکت به ارمغان آورده که به معنای ۴۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. بخش مهمی از این افزایش درآمد به لطف عملکرد عالی Office 365 و سرویس‌های ابری Azure محقق شده است. سرویس‌های ابری این شرکت طی این مدت درآمد ۱۷٫۷ میلیارد را ثبت کرده‌اند که ۳۳ درصد بیشتر از سال گذشته است.

همچنین باید به درآمد ۱۳٫۶ میلیارد دلاری خدمات مربوط به بهره‌وری و سازمان‌ها هم اشاره کنیم که ۱۲ درصد بیشتر از سال گذشته است. لینکدین که مهم‌ترین شبکه‌ی اجتماعی مختص کسب‌وکار محسوب می‌شود، در این مدت نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد درآمد بیشتری را برای مایکروسافت کسب کرده است.

محتواها و سرویس‌های ایکس‌باکس هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۴ درصد درآمد بیشتری برای مایکروسافت داشته‌اند. در هر صورت مایکروسافت به لطف تمرکز بر حوزه‌های مختلف توانسته درآمد خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد و باید ببینیم این روند رشد در ادامه‌ی سال ۲۰۲۱ هم پیدا می‌کند یا نه.

منبع: GSM Arena

منبع متن: digikala