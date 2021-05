شیائومی باید هرچه زودتر مشکلات رابط کاربری MIUI را برطرف کند

طبق جدیدترین گزارش‌های منتشر شده، شیائومی طی سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ رکورد فروش گوشی‌های خود را شکسته است. طی این مدت شیائومی به رتبه‌ی سوم بازار موبایل رسیده و احتمالا به زودی شرکت اپل را هم پشت سر می‌گذارد. در این میان، رابط کاربری گوشی‌های شیائومی موسوم به MIUI همچنان مشکلاتی دارد که باید هرچه زودتر به آن‌ها رسیدگی شود.

رابط کاربری MIUI در ابتدای فعالیت خود به عنوان کپی iOS مورد توجه قرار گرفت اما طی چند سال گذشته شیائومی توانسته هویت منحصر به فردی را برای این رابط کاربری ایجاد کند. خوشبختانه، شیائومی همواره ویژگی‌های جذابی را به این رابط کاربری افزوده است.

اما در این میان، یکی از مهم‌ترین مشکلات رابط کاربری MIUI به ناسازگاری آن بین گوشی‌های مختلف شیائومی و برندهای زیرمجموعه‌ی این شرکت برمی‌گردد.

مشکلات ریز و درشت

طبق بررسی‌های انجام شده بر روی گوشی پوکو F3، در رابط کاربری این گوشی مشکلات ریز و درشتی دیده می‌شود که برای یک گوشی هوشمند در سال ۲۰۲۱ خبر خوبی به حساب نمی‌آید. به عنوان مثال می‌توانیم به ریبوت‌های اتفاقی، ناپدید شدن و ظاهر شدن نوتیفیکیشن‌ها و حتی تبدیل ناخواسته‌ی رفرش ریت ۱۲۰ هرتز به ۶۰ هرتز اشاره کنیم.

باید خاطرنشان کنیم بسیاری از گوشی‌هایی که برای بررسی در اختیار کارشناسان قرار می‌گیرند، معمولا در زمینه‌ی نرم‌افزاری به طور کامل بهینه نشده‌اند. با این حال، در مورد پوکو F3 باید بگوییم که آپدیت‌های منتشر شده هنوز موفق به حل بسیاری از مشکلات نرم‌افزاری این گوشی نشده‌اند.

این مشکلات در نهایت با دریافت آپدیت‌های بیشتر برطرف خواهند شد. در همین زمینه می‌توانیم به گوشی شیائومی می ۹T پرو اشاره کنیم که در ابتدا مشکلات نرم‌افزاری زیادی داشت اما در نهایت چند ماه بعد از عرضه، با دریافت نسخه‌ی جدید رابط کاربری MIUI این مشکلات برطرف شدند.

متأسفانه، برخی گوشی‌های شیائومی حتی با گذشت ۶ ماه از عرضه همچنان با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. به عنوان مثال، گاهی اوقات اپلیکیشن دوربین ردمی نوت ۹ هنگام عکاسی برای چند ثانیه هنگ می‌کند و همچنین حین پخش موسیقی یا پادکست، نمایشگر هر چند ثانیه یکبار روشن و خاموش می‌شود. با وجود اینکه این گوشی تا حالا چندین آپدیت دریافت کرده، اما تمام مشکلات موردنظر حل نشده‌اند و گاهی اوقات مشکلات جدیدی را به وجود آورده‌اند.

نکته‌ی قابل توجه این است که بسیاری از گوشی‌های شیائومی مانند می ۱۱، می ۱۱ اولترا، پوکو X3 و پوکو M3 از نظر نرم‌افزاری مشکل خاصی ندارند. اگرچه حین بررسی این گوشی‌ها معمولا نگرانی‌های مربوط به تبلیغات و وجود تعداد زیادی از اپلیکیشن‌های بی‌مصرف مطرح می‌شود، ولی این یک موضوع دیگر به حساب می‌آید که در فرصتی دیگر باید به آن بپردازیم.

مشخص نیست که چرا فقط برخی گوشی‌های شیائومی با چنین مشکلاتی روبرو می‌شوند اما دلیل آن بدون شک توان پردازشی گوشی‌های موردنظر نیست. به عنوان مثال می‌توانیم به پوکو F3 اشاره کنیم که توان پردازشی آن در حد پرچم‌داران است. از طرف دیگر، با گوشی هوشمندی مانند ردمی نوت ۱۰ روبرو هستیم که یک گوشی میان‌رده محسوب می‌شود ولی هیچکدام از مشکلات نرم‌افزاری اشاره شده را ندارد.

دلیل این مشکلات هرچه که باشد، شیائومی هرچه زودتر باید این موارد را حل و فصل کند. شیائومی یکی از بزرگ‌ترین سازندگان موبایل در جهان محسوب می‌شود و بدون شک می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.

رابط کاربری MIUI در برابر رقبا

در کنار مشکلات نرم‌افزاری برخی از گوشی‌های شیائومی، باید بگوییم که طی چند سال گذشته سازندگان موبایل توجه بیشتری به نرم‌افزار گوشی‌های خود نشان داده‌اند. حتی شرکت‌هایی مانند اوپو و ویوو که به عدم توجه به این حوزه شهرت داشتند، حالا توانسته‌اند کیفیت رابط کاربری گوشی‌های خود را تا حد قابل توجهی بهبود ببخشد. این یعنی شیائومی نباید این مشکلات را پشت گوش بیندازد.

علاوه بر این، باید به تعهد سامسونگ برای ۳ ساله کردن آپدیت اندروید گوشی‌های این شرکت اشاره کنیم که این تصمیم با استقبال گسترده‌ی کاربران مواجه شده است. چنین کاری باعث می‌شود که کاربران سامسونگ برای نگه داشتن گوشی‌های خود انگیزه‌ی بیشتری پیدا کنند و در عین حال کار شرکت‌هایی مانند شیائومی برای جذب این مشتری‌ها سخت‌تر می‌شود.

اگرچه شیائومی هم آپدیت رابط کاربری MIUI را برای بسیاری از گوشی‌های قدیمی خود ارائه می‌دهد، اما این آپدیت‌ها عمدتاً مربوط به خود رابط کاربری هستند و نسخه‌ی جدید اندروید را در بر نمی‌گیرند. در هر صورت شیائومی می‌تواند تجربه‌ی نرم‌افزاری تمام گوشی‌های خود را بهبود ببخشد و با توجه به فعالیت رقبای این شرکت، شیائومی نباید از قافله عقب بماند.

۵ کار که شیائومی در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

