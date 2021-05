ساعاتی قبل اعلام شد که شرکت ورایزن مالکیت شرکت‌های یاهو و AOL را در ازای دریافت ۵ میلیارد دلار به کمپانی Apollo Global Management واگذار می‌کند. البته بعد از این فروش، ورایزن همچنان حدود ۱۰ درصد از سهام این شرکت‌ها را در اختیار خواهد داشت. باید خاطرنشان کنیم ورایزن سال‌ها قبل با پرداخت حدود ۹ میلیارد دلار این دو شرکت را تصاحب کرده بود. با این قراداد، تجربه‌های پردرسر ورایزن در زمینه‌ی رسانه و تبلیغات به طور کامل به پایان می‌رسد.

ورایزن در سال ۲۰۱۵ برای تصاحب AOL حدود ۴٫۴ میلیارد دلار هزینه کرد و دو سال بعد هم با پرداخت ۴٫۵ میلیارد دلار مالکیت یاهو را در اختیار گرفت. البته به طور مشخص ورایزن بخش Verizon Media را واگذار می‌کند که یاهو و AOL هم از زیرمجموعه‌های آن محسوب می‌شود. از بین دیگر زیرمجموعه‌های این بخش از ورایزن می‌توانیم به سایت‌های مشهور حوزه‌ی فناوری مانند TechCrunch و Engadget اشاره کنیم. بعد از این واگذاری، Verizon Media با برند یاهو به کار خود ادامه می‌دهد.

در سال ۲۰۱۹، ورایزن سرویس Tumblr را در ازای مبلغ ناچیزی که ظاهراً ۳ میلیون دلار بوده، به فروش رساند. این در حالی است که یاهو در سال ۲۰۱۳ برای خرید این سرویس بلاگینگ حدود ۱٫۱ میلیارد دلار هزینه کرده بود.

سال‌ها قبل، AOL مهم‌ترین سرویس ارتباطی بین کاربران محسوب می‌شد و یاهو هم به عنوان یک موتور جستجو مورد توجه زیادی قرار می‌گرفت. در دوران اوج این شرکت‌ها، ارزش AOL حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و ارزش یاهو هم حدود ۱۲۵ میلیارد دلار بود.

