بر اساس گزارش‌های منتشر شده، احتمالا ماه آینده شاهد معرفی اولین گوشی‌های مبتنی بر سیستم‌عامل هارمونی خواهیم بود. اگرچه سیستم‌عامل اختصاصی هواوی هنوز در مرحله‌ی آزمایشی قرار دارد، اما ساعاتی قبل در شبکه اجتماعی Weibo ویدیویی منتشر شده که ویژگی‌های مختلف این سیستم‌عامل را نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین تغییر ظاهری این سیستم‌عامل، یک کنترل سنتر جدید است که کاربران برای مشاهده‌ی آن باید از سمت راست بخش فوقانی گوشی به سمت پایین سوایپ کنند. سوایپ از سمت چپ بخش فوقانی هم منجر به نمایش موتور جستجوی داخلی می‌شود و کاربران برای مشاهده‌ی نوتیفیکیشن‌ها هم می‌توانند از طریق دیگر بخش‌های رابط کاربری به سمت پایین سوایپ کنند.

گوشی مورد استفاده در این ویدیو هواوی میت ۴۰ پرو است. همانطور که در ویدیو می‌توانید ببینید، در سیستم‌عامل هارمونی اپلیکیشن‌ها با سرعت بسیار بیشتری نسبت به اندروید باز می‌شوند. البته در این ویدیو گفته می‌شود که این قابلیت فقط برای اپلیکیشن‌های داخلی هواوی جواب می‌دهد و این یعنی برای اپلیکیشن‌ها و بازی‌های توسعه یافته توسط دیگر شرکت‌ها احتمالا نباید انتظار این سرعت بالا را داشته باشیم.

از نظر بصری، سیستم‌عامل هارمونی شباهت زیادی به جدیدترین نسخه‌ی رابط کاربری این شرکت موسوم به EMUI 11 دارد. در این میان، هنوز مشخص نیست که آیا سیستم‌عامل هارمونی از کدهای اندروید استفاده کرده یا اینکه متخصصان هواوی از صفر آن را آماده کرده‌اند. در همین زمینه باید بگوییم که یکی از متخصصین مدتی قبل با بررسی این سیستم‌عامل به این نتیجه رسید که هارمونی بر مبنای اندروید توسعه یافته و یک سیستم‌عامل کاملا جدید محسوب نمی‌شود.

منبع: GSM Arena

