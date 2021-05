iOS 14.5.1 را همین حالا بر روی آیفون‌ خود نصب کنید

همان‌گونه که در خبر‌ها گفتیم در هفته‌ی گذشته اپل نسخه‌ی‌ نهایی سیستم عامل iOS 14.5 را منتشر کرد. از جمله قابلیت‌های جدید و اضافه شده به این نسخه از سیستم عامل iOS می‌توان به ویژگی بسیار عالی باز کردن قفل آیفون بدون برداشتن ماسک با استفاده از اپل واچ سری ۳ یا نسخه‌های جدید‌تر از آن اشاره کرد.

با توجه به شرایط کنونی دنیا و استفاده‌ی بسیاری از افراد از ماسک، کاربرانی که از آیفون‌های دارای قابلیت تشخیص چهره‌ی Face ID استفاده می‌کردند، مجبور بودند که برای باز کردن قفل آیفون خود در زمان استفاده از ماسک از رمز عددی استفاده کنند.

رخ دادن این اتفاق باعث شد بسیاری از کاربران در زمان باز کردن قفل آیفون خود با مشکلاتی مواجه شوند و بعضی هم رمز عددی در نظر گرفته شده برای آیفون را به‌خاطر نیاورند. در نتیجه اپل تصمیم گرفت تا با اضافه کردن قابلیت باز کردن قفل آیفون با استفاده از اپل واچ مشکل‌های به وجود آمده برای کابران را رفع کند و باز کردن قفل آیفون را در زمان پوشیدن ماسک توسط کاربران آسان‌تر کند.

قرار دادن قابلیت باز کردن قفل آیفون با استفاده از اپل واچ در iOS 14.5 باعث شد که بسیاری از کاربران از مدت‌ها قبل منتظر عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی این سیستم عامل باشند. البته باید گفت که این نسخه از سیستم عامل iOS همچنین دارای قابلیتی به نام App Tracking Transparency برای حفاظت بیشتر از حریم خصوصی کاربران است.

وجود قابلیت App Tracking Transparency در سیستم عامل iOS باعث می‌شود که اپ‌های توسعه داده شده توسط شرکت‌های مختلف برای دنبال کردن کاربر به منظور نمایش تبلیغات هدفمند، مجبور باشند تا از کاربران اجازه بگیرند و در صورت عدم اجازه کاربر این اپ‌ها نمی‌توانند که دیگر کاربران را دنبال کنند.

بعد از منتشر شدن این نسخه از سیستم عامل iOS تحقیق صورت گرفته از جمعی از کاربران iOS نشان می‌دهد که در حدود %۴۷ کاربران به اپ‌های مختلف اجازه داده‌اند تا آن‌ها را ردیابی کنند.

چگونه قفل آیفون را بدون برداشتن ماسک با اپل واچ باز کنیم؟

تنها یک هفته بعد از منتشر شدن نسخه‌ی نهایی iOS 14.5 توسط اپل، این شرکت به‌روزرسانی دیگری را برای این سیستم عامل به نام iOS 14.5.1 منتشر کرده است که دارای ویژگی مهم امنیتی است و کاربران باید این نسخه‌ی جدید را هر چه سریع‌تر بر روی آیفون خود نصب کنند.

در این به‌روزرسانی منتشر شده اپل تعدادی از آسیب‌پذیری‌های سیستم عامل iOS را رفع کرده است. وجود این اشکال‌ها در سیستم عامل iOS به هکر‌ها این امکان را می‌داد تا کد‌های مخرب خود را بر روی آیفون شخص مورد نظر اجرا کنند. در واقع این آسیب‌پذیری‌ها به هکر‌ها این اجازه را می‌داد تا کنترل آیفون شخص دیگری را بدست بگیرند.

همچنین اپل در روز گذشته در قسمت پشتیبانی سایتش هم صفحه‌ای را به iOS 14.5.1 و iPadOS 14.5.1 اختصاص داده است. در این صفحه به این موضوع اشاره شده است که پردازش محتوای سایت‌ها نا‌امن و توسعه داده شده با هدف‌های بدخواهانه ممکن است که منجر به اجرای خودبه‌خودی کد در دستگاه‌های اپل شود.

اپل در این صفحه همچنین گفته است که این شرکت از این موضوع که این مشکل ممکن است مورد سواستفاده قرار بگیرد، آگاه است. برای به‌روزرسانی کردن دستگاه خود و نصب این نسخه‌ی جدید به قسمت Settings بروید و بعد از انتخاب General و بعد Software Update آخرین نسخه‌ از سیستم عامل iOS را بر روی دستگاه خود نصب کنید.

با توجه به اهمیت این به‌روزرسانی و وجود مشکل امنیتی جدی در iOS 14.5 به شما توصیه می‌کنیم که هر چه سریع‌تر iOS 14.5.1 را بر روی آیفون‌ خود نصب کنید. کاربران می‌توانند این نسخه از سیستم عامل iOS را بر روی آیفون ۶S و مدل‌های جدیدتر از آن نصب کنند.

همچنین اپل به‌روزرسانی نرم‌افزاری را هم برای تمامی آیپد‌های پرو، نسل دوم آیپد ایر و مدل‌های جدیدتر از آن، نسل پنجم آیپد و مدل‌های جدیدتر از آن، نسل چهارم آیپد مینی و مدل‌های جدیدتر از آن و در نهایت نسل هفتم آیپاد تاچ منتشر کرده است که توصیه می‌کنیم اگر از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنید، دستگاه خود را به‌سرعت به نسخه‌ی جدیدتر به‌روزرسانی کنید.

