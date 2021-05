شبکه اجتماعی ترامپ آغاز به کار کرد که فقط یک وبلاگ است

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار از شبکه اجتماعی اختصاصی خود رونمایی کرد که در حقیقت یک وبلاگ وردپرسی ساده است. آقای ترامپ بعد از شورش صورت گرفته در کنگره از توییتر منع شد و مدیران فیسبوک و یوتیوب هم حساب کاربری او را تعلیق کردند.

او حالا قصد دارد نظرات خود را از طریق این پلتفرم به اشتراک بگذارد که در واقع بخشی از سایت رسمی او محسوب می‌شود. کاربران همچنین قادر به لایک کردن پست‌های مورد علاقه‌ی خود هستند و می‌توانند آن‌ها را در توییتر و فیسبوک به اشتراک بگذارند ولی بخشی برای جواب دادن به این پست‌ها وجود ندارد.

همچنین کاربران این سایت از طریق ایمیل و شماره موبایل خود می‌توانند از ارسال پست‌های جدید در شبکه اجتماعی ترامپ خبردار شوند. در این میان، باید خاطرنشان کنیم بخشی از این سایت هم به خرید و کمک مالی اختصاص یافته است. توییتر اعلام کرده که اگر محتوای این پست‌ها برخلاف قوانین نباشد، کاربران می‌توانند آن‌ها را به اشتراک بگذارند.

همانطور که گفتیم، فیسبوک هم حساب کاربری دونالد ترامپ را تعلیق کرده ولی حالا هیئت نظارت فیسبوک قرار است به‌زودی نظر خود را در مورد دائمی شدن یا رفع تعلیق حساب کاربری رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام کند. اگر نظر هیئت موردنظر درباره‌ی بازگشت آقای ترامپ مثبت باشد، فیسبوک به مدت ۷ روز وقت دارد این حساب را فعال کند.

