وقتی صحبت از پیش‌نیازهای شغلی باشد، به طرق فراوان قادر به بهبود سبک زندگی خود هستید – حتی زمانی که در دوران پاندمی کووید-۱۹ مجبور به دورکاری شده‌اید. اما برای افزایش بهره‌وری خود به هنگام کار، لازم است از این موضوع اطمینان حاصل کنید که لپ‌تاپ هم درست مانند خودتان در بهترین وضعیت ممکن به سر می‌برد.

بسیاری از ما کارهایمان را با لپ‌تاپ به انجام می‌رسانیم و کارهای زیادی می‌توانیم انجام دهیم تا از دستیابی به بیشترین عملکرد و بهره‌وری اطمینان حاصل شود. در این مقاله به مرور ۵ روش برجسته می‌پردازیم که از طریق آن‌ها قادر به افزایش عملکرد لپ‌تاپ کاری خود خواهید بود.

تغییر دادن تنظیمات نمایشگر برای عمر باتری بیشتر

یکی از نخستین کارهایی که هنگام آماده شدن برای آغاز کار باید انجام دهید، دستکاری تنظیمات روشنایی و کنتراست نمایشگر است. در این بخش از مقاله دو چیز را پوشش می‌دهیم: روشنایی در ویندوز ۱۰ و همینطور کنتراست تطبیق‌پذیر و روشنایی در Graphics Command Center اینتل (روی لپ‌تاپ‌های جدیدی که به پردازنده نسل یازدهمی اینتل مجهز شده‌اند).

با دستکاری تنظیمات روشنایی در ویندوز ۱۰، اطمینان حاصل خواهید کرد که لپ‌تاپ به صورت اتوماتیک به تغییر میزان روشنایی نمی‌پردازد و در هر لحظه، بیش از حد باتری مصرف نمی‌کند. معمولا وقتی نور محیط کارتان تغییر می‌کند، خودتان تشخیص می‌دهید که زمان تغییر روشنایی نمایشگر فرا رسیده یا خیر و بهتر است که این کار را به صورت دستی انجام دهید. این تنظیمات را باید نخست در ویندوز ۱۰ خاموش یا روشن کنید. فقط کافیست به Settings بروید، روی Display کلیک و گزینه Change Brightness Automatically When Lighting Changes را غیر فعال کنید.

سپس باید به سراغ تنظیمات کنتراست تطبیق‌پذیر و روشنایی بروید. این قابلیت شباهت زیادی به قابلیت True Tone اپل دارد که در سیستم عامل‌های macOS و iPadOS و iOS یافت می‌شود. این قابلیتی جدید است که روی لپ‌تاپ‌های مجهز به پردازنده‌های نسل یازدهمی اینتل، رسما Display Power Savings نام گرفته است.

اینتل می‌خواسته با این قابلیت، وضوح تصویر را هنگامی که مشغول استفاده از لپ‌تاپ با باتری هستید افزایش دهد، اما برای افرادی که با لپ‌تاپ خود کار می‌کنند یک مشکل به وجود آمده. این قابلیت باعث می‌شود هنگامی که در میانه سوییچ کردن پنجره‌ها هستید، رنگ‌ها و کنتراست تصویر تغییر کند. وقتی که مشغول تایپ متن روی صفحه‌ای سفید هستید و به ناگاه به سراغ صفحه‌ای تیره می‌روید، نمایشگر مقابل چشمتان تاریک می‌شود و اساسا آزارتان می‌دهد. به این ترتیب کاملا محتمل است که تمرکزتان بر آنچه روی صفحه است از دست برود.

با دریافت اپلیکیشن Intel Graphics Command Center از مایکروسافت استور یا باز کردن اپلیکیشنی که به صورت پیش‌فرض نصب شده، قادر به خاموش کردن قابلیت مورد اشاره هستید. کافیست به سراغ System و سپس Power بروید و گزینه‌های Adaptive Brightness و Display Power Savings را غیر فعال سازید.

استفاده از نرم‌افزار تولیدکننده برای دستکاری پرفورمنس

اکثر تولیدکنندگان لپ‌تاپ این روزها یک یا چند نرم‌افزار را به صورت پیش‌فرض روی دیوایس شما نصب کرده‌اند. درحالی که بسیاری از کاربران چنین نرم‌افزارهایی را «نفخ‌افزارهایی» به حساب می‌آورند که صرفا حافظه داخلی را پر کرده‌اند، ما نظر متفاوتی داریم. از این نرم‌افزارها می‌توانید برای دستکاری پرفورمنس سیستم، بسته به کاری که با آن انجام می‌دهید استفاده کنید.

اگر بخواهید به بالاترین پرفورمنس ممکن با لپ‌تاپ‌تان دست پیدا کنید، برخی از این نرم‌افزارهای پیش‌فرض می‌توانند حسابی کارآمد ظاهر شوند. با این اپلیکیشن‌ها می‌توانید وضعیت حرارت، فن‌ها و عملکرد پردازنده مرکزی را در جایی واحد تحت پایش قرار دهید. بسته به اینکه چه شرکتی لپ‌تاپ شما را ساخته، نام این نرم‌افزارها ممکن است تفاوت داشته باشد.

روی لپ‌تاپ‌های اچ‌پی، HP Command Center را داریم. روی لپ‌تاپ‌های دل نرم‌افزار Dell Power Manager نصب شده. روی لپ‌تاپ‌های لنوو هم Lenovo Vantage (یا اپلیکیشن Legion روی لپ‌تاپ‌های گیمینگ لنوو) را خواهید یافت. به همین ترتیب، خودتان قادر به بررسی این خواهید بود که سازنده لپ‌تاپ شما هم چنین اپلیکیشنی ارائه کرده یا خیر.

برای مثال روی لپ‌تاپ‌های شرکت اچ‌پی، قادر به انتخاب «حالت»های مختلف هستید. حالت «Performance» باعث می‌شود سرعت پردازنده و پردازشگر گرافیکی برای گیمینگ یا تدوین ویدیو بالاتر برود و با کندی در عملکرد مواجه نشوید. حالت «Cool» سرعت فن‌ها را بالا می‌برد تا لپ‌تاپ خنک باقی بماند. و در نهایت هم حالت «Quiet» را داریم که سرعت گردش فن‌ها را کم می‌کند تا نویز دستگاه کاهش یابد و قادر به تمرکز بیشتر روی کارتان باشید.

همواره کامپیوتر را به‌روز نگه دارید

چیزی که به طور یقین همه ما از آن متنفریم، سر و کله زدن با باگ‌ها و کرش‌ها و گلیچ‌هایی است که روی لپ‌تاپ رخ می‌دهند و اختلالی اساسی در کارها به وجود می‌آورند. برای مثال می‌توان به باگ پرینت یا باگ فایل‌های دیلیت شده‌ای اشاره کرد که ویندوز ۱۰ در چند بیلد قبلی خود داشت.

اصلی‌ترین راه برای حصول اطمینان از اینکه چنین مشکلاتی رخ نمی‌دهند اینست که کامپیوتر خود را همواره به‌روز نگه دارید. با این‌کار هم درایورهای به‌روزرسانی شده گیرتان می‌آید و هم باگ‌های ویندوز ۱۰ برطرف می‌شوند. و ضمنا نیازی به اشاره نیست که آخرین پچ‌های امنیتی را هم دریافت می‌کنید و خطر کمتری دیوایس‌تان را تهدید خواهد کرد.

فقط کافیست به Windows Settings بروید، روی گزینه Update & Security کلیک کنید و سپس Check for Updates را بزنید. حتی از خیر به‌روزرسانی‌های غیر اجباری هم نگذرید. آپدیت‌های درایورها ممکن است در همین‌جا به نمایش درآید.

تنظیم ابعاد نمایشگر

کار کردن روی لپ‌تان به این معناست که باید به بیشتری فضای ممکن روی نمایشگر دسترسی داشته باشید، خصوصا وقتی که مشغول مولتی‌تسک برای افزایش بهره‌وری خود هستید. یک راه برای بهبود شرایط به هنگام مولتی‌تسک اینست که مقیاس نمایشگر را کاهش دهید. به این ترتیب می‌توانید چیزهایی بیشتری روی نمایشگر جای دهید، خصوصا اگر لپ‌تاپی داشته باشید که توانایی‌هایش فراتر از استاندارد حداقل Full HD (معادل ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل) است.

کاهش مقیاس پنجره در ویندوز کاری آسان است. لازم است روی هرجایی از دسکتاپ کلیک راست کنید و به سراغ Display Settings بروید. در جعبه‌ای که عبارت Change the Size of Text, Apps, And Other Items را به نمایش در می‌آورد می‌توانید روی گزینه‌ای کلیک کنید که مقدار کمتری نسبت به مقدار پیش‌فرض دارد. بعد از این، متون کوچک‌تر شده و می‌توانید چیزهایی بیشتری روی نمایشگر خود جای دهید.

بهینه‌سازی تنظیمات بوت‌آپ ویندوز ۱۰

اگرچه پیشتر به تنظیم روشنایی برای افزایش بهره‌وری هنگام کار با ویندوز اشاره کردیم، دو تنظیمات دیگر هم در لپ‌تاپ‌تان وجود دارد که شرایط را برای کار بهتر می‌کنند. برای این کار باید Fast Startup را غیر فعال کنید و به فعال‌سازی اپلیکیشن‌های استارتاپ بپردازید تا زودتر قادر به دسترسی به اپلیکیشن‌های محبوب و پراستفاده خود باشید.

Fast Startup قابلیتی است که برای نخستین بار در ویندوز ۸ معرفی شد. وقتی Fast Startup فعال باشد، لپ‌تاپ شما بخش‌هایی وضعیت سیستم عامل را ذخیره می‌کند تا دفعه بعدی که کامپیوتر روشن می‌شود، با سرعت بالاتری قادر به بوت دستگاه باشد. البته همچنان از اپلیکیشن‌ها لاگ‌آوت می‌شوید و برنامه‌هایتان بسته می‌شوند. اما کرنل، درایورها و وضعیت سیستم باقی می‌ماند تا بوت سریع‌تر انجام شود.

چند دلیل وجود دارد که باید این قابلیت را خاموش کنید. وقتی Fast Startup روشن است، لپ‌تاپ‌تان هیچوقت به معنای واقعی کلمه خاموش نمی‌شود. بعد متوجه می‌شوید که دفعه بعدی که کامپیوترتان بوت شده، برخی اپلیکیشن‌ها شکلی کندتر به خود گرفته‌اند یا رفتارهای نامتعارف دارند. از سوی دیگر دسترسی به تنظیمات BIOS و رمزنگاری دیسک در این وضعیت دشوار است که اگر در لپ‌تاپ‌تان فایل‌هایی حیاتی نگه می‌دارید، دلتان چنین چیزی نمی‌خواهد.

غیر فعال سازی Fast Startup هیچ تفاوت محسوسی در کار پی‌سی‌های مدرن که به حافظه SSD مجهز شده‌اند به وجود نمی‌آورد. به زحمت قادر به تشخیص تفاوت خواهید بود و استارتاپ تنها چند ثانیه بیشتر طول می‌کشد. با جستجو در تنظیمات Power and Sleep ویندوز ۱۰ قادر به غیرفعال سازی قابلیت مورد اشاره هستید. در اینجا به تنظیمات Additional Power Settings می‌روید. سپس گزینه Choose What the Power Buttons Do را بزنید و به سراغ Change Settings that Are Currently Unavailable بروید. حالا می‌توانید Fast Startup را خاموش کنید.

تعیین اپلیکیشن‌های استارتاپ هم می‌تواند حسابی به کارتان بیایید و هر بار که دستگاه روشن می‌شود، مجبور به کلیک‌های کمتر برای رسیدن به اپلیکیشن محبوب خود هستید. با جستجوی عبارت Startup Apps در تنظیمات ویندوز ۱۰ می‌توانید گزینه‌های مربوط به آن را بیایید. فقط حواستان باشد که به چند اپلیکیشن معدود بسنده کنید، زیرا هرچه اپلیکیشن‌های استارتاپ بیشتر باشد، بوت دستگاه هم بیشتر طول می‌کشد.

